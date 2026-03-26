    Türkiye’de evden imzayla şirket kurma dönemi başlıyor

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’de girişimcilerin artık evden şirket kurabileceğini duyurdu. Tüm kuruluş süreçlerinin artık tamamen elektronik ortama taşınacağı belirtildi.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Independent Türkçe’ye verdiği özel röportajda şirket kuruluş süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınacağını duyurdu. Artık girişimciler, notere veya ticaret sicil müdürlüğüne gitmeden, bilgisayarlarının başından elektronik imza veya mobil imza kullanarak şirket kurabilecek.

    Şirket kurmak kolaylaşıyor

    Bakan, bu çalışmaların “son aşamaya geldiğini” vurguladı ve ödemelerin de dijital platformlara taşınacağını belirtti. Böylece, ticaret ve sanayi odalarına yapılacak ödemeler dahil, şirket kuruluşunun tüm adımları ev veya ofisten tamamlanabilecek.

    Bolat, “Şirket kuruluşlarında yapılacak tüm ödemelerin tamamen elektronik ortama taşınmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar artık son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Böylece, ticaret/ticaret ve sanayi odalarına yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere tüm şirket kuruluş süreçlerini tamamen elektronik ortama taşınarak, ticaret sicili müdürlüğü veya herhangi bir kuruma gidilmesine gerek kalmaksızın elektronik imza veya mobil imzayla ev ya da ofisten şirket kurma imkanı getirilmiş olacaktır.” ifadelerini kullandı.

    Bakan Bolat’ın açıklamaları, esas olarak şirket kuruluşlarının dijitalleşmesine odaklansa da aynı zamanda tekstil üretimi, Suriye ile ticaretin normalleşmesi, gıda fiyat denetimleri, yapay zeka destekli ihracat ve KOBİ’lerin finansmana erişimi gibi kritik başlıklara da değindi.

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    R-10 3 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

