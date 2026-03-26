Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Independent Türkçe’ye verdiği özel röportajda şirket kuruluş süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınacağını duyurdu. Artık girişimciler, notere veya ticaret sicil müdürlüğüne gitmeden, bilgisayarlarının başından elektronik imza veya mobil imza kullanarak şirket kurabilecek.

Bakan, bu çalışmaların “son aşamaya geldiğini” vurguladı ve ödemelerin de dijital platformlara taşınacağını belirtti. Böylece, ticaret ve sanayi odalarına yapılacak ödemeler dahil, şirket kuruluşunun tüm adımları ev veya ofisten tamamlanabilecek.

Bolat, “Şirket kuruluşlarında yapılacak tüm ödemelerin tamamen elektronik ortama taşınmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar artık son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Böylece, ticaret/ticaret ve sanayi odalarına yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere tüm şirket kuruluş süreçlerini tamamen elektronik ortama taşınarak, ticaret sicili müdürlüğü veya herhangi bir kuruma gidilmesine gerek kalmaksızın elektronik imza veya mobil imzayla ev ya da ofisten şirket kurma imkanı getirilmiş olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat’ın açıklamaları, esas olarak şirket kuruluşlarının dijitalleşmesine odaklansa da aynı zamanda tekstil üretimi, Suriye ile ticaretin normalleşmesi, gıda fiyat denetimleri, yapay zeka destekli ihracat ve KOBİ’lerin finansmana erişimi gibi kritik başlıklara da değindi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Girişim Haberleri

Türkiye’de evden imzayla şirket kurma dönemi başlıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: