Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AB’den “EU Inc.” hamlesi: 48 saatte şirket kurulabilecek

    AB’nin “EU Inc.” planı, girişimcilerin 48 saatte ve 100 eurodan düşük maliyetle şirket kurmasını hedefliyor. Tek tip kural setiyle bürokrasinin azaltılması ve rekabet gücünü artırılması hedefleniyor.

    Avrupa Komisyonu, Avrupa’nın girişimcilik ekosistemini kökten dönüştürmeyi hedefleyen “EU Inc.” teklifini resmen açıkladı. Yeni düzenleme, Avrupa Birliği genelinde şirket kurma süreçlerini 48 saate indirirken tek bir kurallar setiyle faaliyet gösterme imkanı sunmayı amaçlıyor. “EU Inc.”, genel hatlarıyla AB’nin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

    Tek pazar için “28. rejim” modeli

    EU Inc., AB içinde mevcut 27 ulusal hukuk sistemine alternatif olarak geliştirilen ve “28. rejim” olarak tanımlanan yeni bir şirket çerçevesi sunuyor. Girişimciler için isteğe bağlı olacak bu model, tamamen dijital ve AB genelinde geçerli tek bir kurumsal yapı oluşturmayı hedefliyor.

    Bugün Avrupa’da şirket kurmak isteyen girişimler, 27 farklı hukuk sistemi ve 60’tan fazla şirket türü ile karşı karşıya kalıyor. Bu parçalı yapı, şirket kuruluş süreçlerini haftalar hatta aylar seviyesine uzatırken maliyetleri artırıyor ve büyümeyi yavaşlatıyor. EU Inc. ile bu karmaşıklığın ortadan kaldırılması planlanıyor.

    Öte yandan AB’nin en büyük ekonomik rakibi ABD ise tek pazar ve tek şirket hukuku avantajıyla küresel girişimcilik ekosisteminde öne çıkıyor. Avrupa’daki birçok girişimin büyüme aşamasında ABD’ye yöneldiği biliniyor.

    48 saatte kuruluş ve 100 euro maliyet

    Yeni modelle birlikte girişimciler 48 saat içinde şirket kurabilecek, 100 euronun altında maliyetle işlem yapabilecek, asgari sermaye şartı olmadan faaliyet gösterebilecek ve tüm süreci tamamen çevrim içi olarak tamamlayabilecek.

    Şirketler, gerekli bilgileri yalnızca bir kez sunacak ve bu veriler AB düzeyinde entegre sistemler üzerinden paylaşılacak. Ayrıca ilerleyen süreçte merkezi bir AB şirket sicili oluşturulması planlanıyor.

    Komisyonun öngörüsüne göre EU Inc. modelinin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk 10 yıl içinde yaklaşık 300 bin şirketin bu yapıyı tercih etmesi bekleniyor. Özellikle inovatif teknolojilere odaklanan startup ve scale-up şirketlerin bu sistemden yoğun şekilde faydalanacağı değerlendiriliyor.

    Von der Leyen: “Hedef tek pazar”

    Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın inovasyon potansiyeline dikkat çekerek mevcut sistemin girişimciler için ciddi engeller barındırdığını ifade etti. Von der Leyen, “Bugün, büyümeyi hedefleyen Avrupalı girişimciler 27 farklı hukuk sistemi ve 60'tan fazla ulusal şirket türüyle karşılaşıyor. EU Inc. ile Avrupa'nın her yerinde bir iş kurmayı ve büyütmeyi önemli ölçüde kolaylaştırıyoruz. Her girişimci, Avrupa Birliği'nin herhangi bir yerinden, tamamen çevrimiçi olarak 48 saat içinde bir şirket kurabilecek. Bu önemli adım sadece bir başlangıç. Hedefimiz açık: 2028'e kadar tek bir Avrupa - tek bir pazar” ifadelerini kullandı.

    Henüz plan aşamasında olan “EU Inc.”in yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor. Komisyon, 2026 yılı sonuna kadar anlaşmaya varılmasını hedefliyor.

    Kaynakça https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_614 https://www.reuters.com/business/eu-inc-proposal-seeks-rival-us-innovation-by-easing-startup-creation-2026-03-18/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 6 gün önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    parsel sorguda kayıt bulunamadı ne demek motor aküsü nasıl şarj edilir fatura üst sınırı nedir opel frontera alınır mı breaking bad yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum