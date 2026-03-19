AB’den “EU Inc.” hamlesi: 48 saatte şirket kurulabilecek

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu, Avrupa’nın girişimcilik ekosistemini kökten dönüştürmeyi hedefleyen “EU Inc.” teklifini resmen açıkladı. Yeni düzenleme, Avrupa Birliği genelinde şirket kurma süreçlerini 48 saate indirirken tek bir kurallar setiyle faaliyet gösterme imkanı sunmayı amaçlıyor. “EU Inc.”, genel hatlarıyla AB’nin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Tek pazar için “28. rejim” modeli

EU Inc., AB içinde mevcut 27 ulusal hukuk sistemine alternatif olarak geliştirilen ve “28. rejim” olarak tanımlanan yeni bir şirket çerçevesi sunuyor. Girişimciler için isteğe bağlı olacak bu model, tamamen dijital ve AB genelinde geçerli tek bir kurumsal yapı oluşturmayı hedefliyor.

Bugün Avrupa’da şirket kurmak isteyen girişimler, 27 farklı hukuk sistemi ve 60’tan fazla şirket türü ile karşı karşıya kalıyor. Bu parçalı yapı, şirket kuruluş süreçlerini haftalar hatta aylar seviyesine uzatırken maliyetleri artırıyor ve büyümeyi yavaşlatıyor. EU Inc. ile bu karmaşıklığın ortadan kaldırılması planlanıyor.

Öte yandan AB’nin en büyük ekonomik rakibi ABD ise tek pazar ve tek şirket hukuku avantajıyla küresel girişimcilik ekosisteminde öne çıkıyor. Avrupa’daki birçok girişimin büyüme aşamasında ABD’ye yöneldiği biliniyor.

48 saatte kuruluş ve 100 euro maliyet

Yeni modelle birlikte girişimciler 48 saat içinde şirket kurabilecek, 100 euronun altında maliyetle işlem yapabilecek, asgari sermaye şartı olmadan faaliyet gösterebilecek ve tüm süreci tamamen çevrim içi olarak tamamlayabilecek.

Şirketler, gerekli bilgileri yalnızca bir kez sunacak ve bu veriler AB düzeyinde entegre sistemler üzerinden paylaşılacak. Ayrıca ilerleyen süreçte merkezi bir AB şirket sicili oluşturulması planlanıyor.

ABD’li ünlü milyarderin gizli Deccal dersleri olay oldu 1 gün önce eklendi

Komisyonun öngörüsüne göre EU Inc. modelinin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk 10 yıl içinde yaklaşık 300 bin şirketin bu yapıyı tercih etmesi bekleniyor. Özellikle inovatif teknolojilere odaklanan startup ve scale-up şirketlerin bu sistemden yoğun şekilde faydalanacağı değerlendiriliyor.

Von der Leyen: “Hedef tek pazar”

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın inovasyon potansiyeline dikkat çekerek mevcut sistemin girişimciler için ciddi engeller barındırdığını ifade etti. Von der Leyen, “Bugün, büyümeyi hedefleyen Avrupalı girişimciler 27 farklı hukuk sistemi ve 60'tan fazla ulusal şirket türüyle karşılaşıyor. EU Inc. ile Avrupa'nın her yerinde bir iş kurmayı ve büyütmeyi önemli ölçüde kolaylaştırıyoruz. Her girişimci, Avrupa Birliği'nin herhangi bir yerinden, tamamen çevrimiçi olarak 48 saat içinde bir şirket kurabilecek. Bu önemli adım sadece bir başlangıç. Hedefimiz açık: 2028'e kadar tek bir Avrupa - tek bir pazar” ifadelerini kullandı.

Henüz plan aşamasında olan “EU Inc.”in yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor. Komisyon, 2026 yılı sonuna kadar anlaşmaya varılmasını hedefliyor.

