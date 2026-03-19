AB’den “EU Inc.” hamlesi: 48 saatte şirket kurulabilecek

Tek pazar için “28. rejim” modeli
EU Inc., AB içinde mevcut 27 ulusal hukuk sistemine alternatif olarak geliştirilen ve “28. rejim” olarak tanımlanan yeni bir şirket çerçevesi sunuyor. Girişimciler için isteğe bağlı olacak bu model, tamamen dijital ve AB genelinde geçerli tek bir kurumsal yapı oluşturmayı hedefliyor.
Bugün Avrupa’da şirket kurmak isteyen girişimler, 27 farklı hukuk sistemi ve 60’tan fazla şirket türü ile karşı karşıya kalıyor. Bu parçalı yapı, şirket kuruluş süreçlerini haftalar hatta aylar seviyesine uzatırken maliyetleri artırıyor ve büyümeyi yavaşlatıyor. EU Inc. ile bu karmaşıklığın ortadan kaldırılması planlanıyor.
Öte yandan AB’nin en büyük ekonomik rakibi ABD ise tek pazar ve tek şirket hukuku avantajıyla küresel girişimcilik ekosisteminde öne çıkıyor. Avrupa’daki birçok girişimin büyüme aşamasında ABD’ye yöneldiği biliniyor.
48 saatte kuruluş ve 100 euro maliyet
Yeni modelle birlikte girişimciler 48 saat içinde şirket kurabilecek, 100 euronun altında maliyetle işlem yapabilecek, asgari sermaye şartı olmadan faaliyet gösterebilecek ve tüm süreci tamamen çevrim içi olarak tamamlayabilecek.
Şirketler, gerekli bilgileri yalnızca bir kez sunacak ve bu veriler AB düzeyinde entegre sistemler üzerinden paylaşılacak. Ayrıca ilerleyen süreçte merkezi bir AB şirket sicili oluşturulması planlanıyor.
Komisyonun öngörüsüne göre EU Inc. modelinin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk 10 yıl içinde yaklaşık 300 bin şirketin bu yapıyı tercih etmesi bekleniyor. Özellikle inovatif teknolojilere odaklanan startup ve scale-up şirketlerin bu sistemden yoğun şekilde faydalanacağı değerlendiriliyor.
Von der Leyen: “Hedef tek pazar”
Henüz plan aşamasında olan "EU Inc."in yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor. Komisyon, 2026 yılı sonuna kadar anlaşmaya varılmasını hedefliyor.Kaynakça https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_614 https://www.reuters.com/business/eu-inc-proposal-seeks-rival-us-innovation-by-easing-startup-creation-2026-03-18/
