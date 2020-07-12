Akıllı telefon dünyasında 120W hızlı şarj çok yakın

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Akıllı telefon dünyasında henüz bataryaların daha uzun süre kullanılmasına yönelik kalıcı bir çözüm üretilemedi ancak hızlı şarj teknolojisi adeta aldı başını gitti. 10W, 20W derken artık 120W seviyelerini konuşuyoruz.

120W ilgi görüyor

Kullanıcıların çok uzun yıllardır bataryaların daha uzun süre kullanılmasını sağlayacak teknolojilere hasret kaldığı biliniyor. Bunun yapabilecek teknolojik gelişmeler henüz mümkün olmadığı için üreticiler hızlı şarj teknolojisine merak salmıştı.

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Bataryanın normal dolum oturumlarına müdahale ederek daha fazla akımla daha hızlı dolmasını sağlayan bu teknolojiler bugün hemen her telefonda karşımıza çıkıyor. Bataryası azalan kullanıcı 5 dakika telefonu şarja takarak 4-5 saate kadar ek kullanım süresi elde edebiliyor. Aynı kamera çözünürlüğünde olduğu gibi hızlı şarj teknolojisinde de yüksek Watt seviyeleri daha makbul görülüyor.

Çin’den gelen bilgilere göre ülkenin en büyük 5 akıllı telefon üreticisi kablo üzerinden 100W hızlı şarj teknolojisini test ediyor. 12A 10V değerleri üzerinden pik enerji aktarımı 120W seviyesine kadar çıkabiliyor.

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İddiaları değerlendirecek olursak Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo ve OnePlus muhtemelen bahse konu firmalar. Zaten Xiaomi ve Vivo’nun 100W testleri yaptığı biliniyordu. Hatta Vivo geçen yıl 120W hızlı şarj teknolojisini tanıtmıştı. 120W pik enerji ile 4000mAh kapasiteli bir batarya sadece 13 dakikada dolabiliyor.

Bununla birlikte şarj teknolojilerinde güç arttıkça bazı problemler ortaya çıkıyor. Bunlardan en önemlisi ısınma sorunu. 120W gibi yüksek bir enerji aktarımı haliyle bataryada ve adaptörlerde aşırı ısınmaya yol açıyor. Diğer önemli problem ise sürekli hızlı şarj nedeniyle batarya ömürlerinin kısalması. Üreticiler verimlilik üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu bakımdan yüksek enerji değerleri ancak bu verimlilik standartları sağlandığında piyasada olabilecek. En erken gelecek yıl başlarında bununla ilgili gelişmeler duyabiliriz.

https://www.gizmochina.com/2020/07/10/chinese-smartphone-makers-test-120w-charging/

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