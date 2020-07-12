Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı telefon dünyasında 120W hızlı şarj çok yakın

    Gelen bilgiler Çinli 5 büyük akıllı telefon üreticisinin 120W pik değerine kadar ulaşabilen hızlı şarj teknolojilerini test ettiklerini gösteriyor. Verimlilik yakalanırsa ilk ürünler çok yakın.
    7 sa.
    2,4b
    18
    13
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Akıllı telefon dünyasında 120W hızlı şarj çok yakın
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon dünyasında henüz bataryaların daha uzun süre kullanılmasına yönelik kalıcı bir çözüm üretilemedi ancak hızlı şarj teknolojisi adeta aldı başını gitti. 10W, 20W derken artık 120W seviyelerini konuşuyoruz.

    120W ilgi görüyor

    Kullanıcıların çok uzun yıllardır bataryaların daha uzun süre kullanılmasını sağlayacak teknolojilere hasret kaldığı biliniyor. Bunun yapabilecek teknolojik gelişmeler henüz mümkün olmadığı için üreticiler hızlı şarj teknolojisine merak salmıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Güney Kore’de 7 milyon 5G abonesi var

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Tab S7+ 5G sızdırıldı"

    Bataryanın normal dolum oturumlarına müdahale ederek daha fazla akımla daha hızlı dolmasını sağlayan bu teknolojiler bugün hemen her telefonda karşımıza çıkıyor. Bataryası azalan kullanıcı 5 dakika telefonu şarja takarak 4-5 saate kadar ek kullanım süresi elde edebiliyor. Aynı kamera çözünürlüğünde olduğu gibi hızlı şarj teknolojisinde de yüksek Watt seviyeleri daha makbul görülüyor.

    Çin’den gelen bilgilere göre ülkenin en büyük 5 akıllı telefon üreticisi kablo üzerinden 100W hızlı şarj teknolojisini test ediyor. 12A 10V değerleri üzerinden pik enerji aktarımı 120W seviyesine kadar çıkabiliyor.

    Akıllı telefon dünyasında 120W hızlı şarj çok yakın
    Tam Boyutta Gör

    İddiaları değerlendirecek olursak Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo ve OnePlus muhtemelen bahse konu firmalar. Zaten Xiaomi ve Vivo’nun 100W testleri yaptığı biliniyordu. Hatta Vivo geçen yıl 120W hızlı şarj teknolojisini tanıtmıştı. 120W pik enerji ile 4000mAh kapasiteli bir batarya sadece 13 dakikada dolabiliyor.

    Bununla birlikte şarj teknolojilerinde güç arttıkça bazı problemler ortaya çıkıyor. Bunlardan en önemlisi ısınma sorunu. 120W gibi yüksek bir enerji aktarımı haliyle bataryada ve adaptörlerde aşırı ısınmaya yol açıyor. Diğer önemli problem ise sürekli hızlı şarj nedeniyle batarya ömürlerinin kısalması. Üreticiler verimlilik üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu bakımdan yüksek enerji değerleri ancak bu verimlilik standartları sağlandığında piyasada olabilecek. En erken gelecek yıl başlarında bununla ilgili gelişmeler duyabiliriz.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/10/chinese-smartphone-makers-test-120w-charging/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    V4LKyR 6 sa. en beğenilen
    Varsın bataryanın ömrü kısalsın, çok önemli değil. Benim için 10 dakikalık şarj ile 1 günlük kullanım süresi alabilmem bataryanın ömründen çok daha önemli. Hadi en kötü ihtimalle 1 sene sonra 10-20 USD verip yeni bir batarya takabilirim.
    Varsın bataryanın ömrü kısalsın, çok önemli değil. Benim için 10 dakikalık şarj ile 1 günlük kullanım süresi alabilmem bataryanın ömründen çok daha önemli. Hadi...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    labtek38 19 dk. V4LKyR
    Sürekli tükettiğin bataryaların üretiminin çevresel etkisi ne olacak?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    ademmeral2 16 dk.
    Telefonu ilk aldığımda veya formatladığımda yaptığım ilk iş hızlı şarjı kapatmak. Milletin derdi ne anlamıyorum. En çok 1 saat kazandırsa da pili öyle bir ısıtıyor ki zarar görmemesi imkansız. Hatta varsa pilin %100 şarj olmasını da engelliyorum. Bazı tabletlerde hala bu özellik var. Note 7 FE telefonumun pili hala 0 gibi. 3 sene oldu. Akşam %45-50 arası.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 2 sa.
    Önemli olan kaç W olduğu değil, kaç dakikada doldurduğu. ve bir önemli konuda son kullanıcının bu teknolojiye ulaşabiliyor olması.
    Bakınız Oppo'nun 50W ile 65W'lık hızlı şarj teknolojileri cihazları hemen hemen aynı sürede dolduruyor. Aralarında 5 dakikanın altında süre farkı var.
    Ancak Oppo ülkemize 50W ve 65W'lık hızlı şarja sahip cihazları getirmede umursamaz durumda.
    Xiaomi ise anca demo yapsın.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alemburda34 2 sa.
    telefonlarla uğraşacağınıza şunu laptoplarda standart haline getirsenize
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    furkanta_resmi (Furkan Tasdelen) 3 sa.
    Daha takarken telefon şarj olacak bu necedir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CVenturas (Berkcan Gül) 3 sa.
    Bu kadar zorlamaya en sonunda g*tümüzde patlayacak telefonlar rahat edecez :)
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Feyzuli 3 sa.
    45w şarj ile 4500lük pil 55-65dk arasında dolduruyorum. Ama pil ısınıp ömrünü kısalttığı için acelem yoksa yavaş şarj ile 10wlık seçeneği kullanıyorum. 120w ile 5000lik pil bile olsa zorlanıp ısınır. 2 yıl kullanıp değiştiriyorsanız tabii fark etmez. 2018lerde ben 2020de kablosuz şarj standartı gelir %100 su ve toz filtreli telefonlar ile kulaklık v.b bluetoothlu olur diyordum artık gerçi şarj cihazı bile yollamıyorlar telefon ile beraber.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 3 sa.
    Çinliler teknoloji konusunda yine fark atmış. Applecılar iphone 15 pro max'ı beklemek zorunda kalacaklar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SuperVisör (mahir cam) 4 sa.
    220w şarja geçildiginde artık şarj bitti derdine son verilmiş olacak dert etme tak 5 dk da 100%100 dolsun işine bak olacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 5 sa.
    Bu hızlı şarj olayı maalesef yeni tuzak piller artık çok daha hızlı şekilde eskiyor ve ömürleri daha hızlı azalıyor, önce pil olayını çözmeleri gerek sonra hızlı şarjı çözebilirler. Sen hızlı şarj verip pilin ömrünü bitirdikten sonra ben neyleyeyim hızlı şarjı..
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emre50900 (ç u) 5 sa. Cem300
    cem aslina bakarsan eskidende ayni eskiyordu yada ben oyle eskitiyorum surekli. fakat eski teller bataryasini hemen cikartip taktigimiz için fark etmiyorduk. bence sok tak olmali bataryalar zaten koruyucu kap takarak kalin kullaniyoruz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 6 sa.
    Hızlı şarj ile samsung da kullandım, iphone 5w adaptörle iphone da kullandım.

    Samsungun hızlı şarjı ve benim kullanımıma göre arada 5-6 aylık bir ömür farkı oldu. Yani pilin %89-88 gelmesi samsungta 1 yıl, iphoneda 1.5 yıl sürdü. Fakat yine her türlü hızlı şaarj derim. İphoneda gece uyumaaadan şarjım bittiği vakit “ne yapacağım ben? Şimdi bekle ki dolsun” diye düşünmekten bıktım açıkçaası
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Ceqa ilk kez +409 2 VirgilSollozzo ilk kez +340 3 oziboaydino ilk kez +295
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    18 Kişi Okuyor (5 Üye, 13 Misafir) 3 Masaüstü 15 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2412 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    120w super charge, 120x ve
    5 etiket daha huawei 120w xiaomi 120w oppo 120w vivo 120w Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası253b
    Twitter Profili90,4b
    YouTube Kanalı295b
    Instagram Profili47,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 44 dk. Galaxy Note 20 serisi, beklenenin aksine Exynos 992 işlemci ile gelmeyebilir 1 sa. Assasin’s Creed Valhalla’nın çıkış tarihi yanlışlıkla açıklandı 1 sa. Galaxy Z Flip, 2020'nin en çok satan katlanabilir akıllı telefonu oldu 3 sa. LinkedIn'e Apple kullanıcılarının pano içeriğini gizlice okuduğu iddiasıyla dava açıldı 4 sa. NASA, insanların Mars ve Ay'ı kirletmesini durdurmak için iki yeni yönerge yayınladı 6 sa. Güney Kore’de 7 milyon 5G abonesi var 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Akıllı telefon dünyasında 120W hızlı şarj çok yakın Sonraki Dünyanın ilk akıllı bebek bezi Pine Smart satışa çıktı 8 sa. Sennheiser oyuncu donanımları sektöründen çekiliyor 8 sa. İTÜ girişimi Smarte; koronavirüsü titreşimlerle etkisiz hale getiriyor 17 sa. DSÖ, Kovid-19’un çıkışıyla ilgili araştırma için Çin’e ekip gönderdi 18 sa. Volvo, tersine mühendislik amacıyla bir Model Y ithal etmiş olabilir 19 sa. Hibrit Ford Transit modelleri Türkiye'de: İşte fiyat ve özellikleri 20 sa. Apple'ın ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı 13.3 inç MacBook Pro olabilir 21 sa. Microsoft Flight Simulator 2020'nin kapalı beta tarihi açıklandı 22 sa. Xiaomi Mi Band 4 dünyanın en çok satan akıllı bilekliği 23 sa. Araştırma yürütmede kimyagerlerden bin kat daha hızlı robotik laboratuvar asistanı geliştirildi! 23 sa. Teknoloji şirketlerinin CEO'ları arasında en çok kazanan Tim Cook 1 gün Galaxy Z Flip 5G'nin tanıtım videosu sızdı 1 gün Xiaomi'ye ait sıra dışı bir akıllı telefon tasarımı ortaya çıktı 1 gün Ukrayna'ya İHA ihracatı masada 1 gün Türk IHA’lar Arma 3 modlarında 1 gün iPhone 12 Pro, 6GB RAM ile gelebilir 1 gün Twitter, aboneliğe dayalı bir sistem üzerinde çalışıyor olabilir 1 gün Amazon'un New World'ü yine ertelendi 1 gün Creative SXFI GAMER oyuncu kulaklığı tanıtıldı 1 gün Bu yıl 5 milyar akıllı telefon kamera sensörü satılacak Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız