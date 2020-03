Akıllı telefonlardan nefret eden bir uzay mühendisi, "cepboy" çevirmeli telefon geliştirdi

New York Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nda uzay mühendisi olarak görev yapan 34 yaşındaki Justine Haupt, akıllı telefon ve SMS mesajlarından nefret ettiği için cep boyutlarında bir çevirmeli telefon geliştirdi.

3 yıl boyunca zamanının büyük bir çoğunluğunu cepboy çevirmeli telefon üretebilmek için harcayan Haupt, yeni telefonuyla hem çok mutlu hem de geçmişe olan özlemini gidermiş durumda.

Justine Haupt neden böyle bir telefon tasarladığını şu sözlerle ifade ediyor:

“Teknolojiyle iç içeyim ama akıllı telefonların etrafında gelişen bir kültür sevmiyorum. Aşırı derecede etkileşimli bir şey seven birisi değilim. Her an birilerinin gözünün önünde olmaktan ve aranmaktan hoşlanmıyorum. Ayrıca internete de bu denli yüksek erişim ihtiyacım yok. Ne zaman internetten bir şey aramak istersem, bunu bilgisayar başındayken yapabiliyorum. Şimdiye kadar hiç mesaj atmadım ve bu telefonu tasarlarken de buna dikkat ettim. Dolayısıyla insanlarla mesajlaşmamak için artık iyi bir bahanem var: Şimdi bu telefonu kaldırıp, 'Hayır, mesaj yazamıyorum.' diyebilirim.

İnsanları bu telefonla eski telefonuma göre daha hızlı arayabiliyorum. Örneğin kocamı aramak istersem, tek bir düğmeye basarak onu arayabilirim.Yeni bir numarayı aramak istediğim nadir durumlarda ise döner kadranı kullanıyorum. Bu oldukça eğlenceli, dokunsal bir deneyim. ”

24-30 saat batarya süresi, 3G bağlantısı ve bildirimler için elektronik mürekkepli ekran: 170$

3 yıl süren çalışmalar sonucu üretilen telefon, AT&T ön ödemeli bir SIM kartla çalışıyor ve 3G desteğine sahip. Mesaj ve cevapsız aramaların görüntülenebilmesi için elektronik mürekkeple çalışan bir ekran bulunduran çevirmeli telefonun kasası, 3D yazıcı ile üretilmiş durumda. Kasanın boyutları ise şu şekilde: 10.16(yükseklik) x 7.62(genişlik) x 2.54 cm(kalınlık)

Yeşil ve beyaz renk opsiyonlarıyla gelen telefonun bataryası 24 ila 30 saat arasında bir kullanım ömrü vaat ediyor. Oldukça yoğun ilgiyle karşılaşan çevirmeli telefon kit olarak satılıyor ve fiyatı 170$.

https://www.youtube.com/watch?v=Vlu8Neyod9A

