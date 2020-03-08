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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı telefonlardan nefret eden bir uzay mühendisi, "cepboy" çevirmeli telefon geliştirdi

    Akıllı telefonlardan nefret eden ve eski günlerini özleyen bir uzay mühendisi, üç yıl süren çalışmaların ardından "kredi kartı" boyutunda bir çevirmeli telefon üretti.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Akıllı telefonlardan nefret eden bir uzay mühendisi,

    New York Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nda uzay mühendisi olarak görev yapan 34 yaşındaki Justine Haupt, akıllı telefon ve SMS mesajlarından nefret ettiği için cep boyutlarında bir çevirmeli telefon geliştirdi.

    3 yıl boyunca zamanının büyük bir çoğunluğunu cepboy çevirmeli telefon üretebilmek için harcayan Haupt, yeni telefonuyla hem çok mutlu hem de geçmişe olan özlemini gidermiş durumda. 

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    Justine Haupt neden böyle bir telefon tasarladığını şu sözlerle ifade ediyor:

    “Teknolojiyle iç içeyim ama akıllı telefonların etrafında gelişen bir kültür sevmiyorum. Aşırı derecede etkileşimli bir şey seven birisi değilim. Her an birilerinin gözünün önünde olmaktan ve aranmaktan hoşlanmıyorum. Ayrıca internete de bu denli yüksek erişim ihtiyacım yok. Ne zaman internetten bir şey aramak istersem, bunu bilgisayar başındayken yapabiliyorum. Şimdiye kadar hiç mesaj atmadım ve bu telefonu tasarlarken de buna dikkat ettim. Dolayısıyla insanlarla mesajlaşmamak için artık iyi bir bahanem var: Şimdi bu telefonu kaldırıp, 'Hayır, mesaj yazamıyorum.' diyebilirim.

    İnsanları bu telefonla eski telefonuma göre daha hızlı arayabiliyorum. Örneğin kocamı aramak istersem, tek bir düğmeye basarak onu arayabilirim.Yeni bir numarayı aramak istediğim nadir durumlarda ise döner kadranı kullanıyorum. Bu oldukça eğlenceli, dokunsal bir deneyim. ”

    Akıllı telefonlardan nefret eden bir uzay mühendisi,
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    24-30 saat batarya süresi, 3G bağlantısı ve bildirimler için elektronik mürekkepli ekran: 170$

    3 yıl süren çalışmalar sonucu üretilen telefon, AT&T ön ödemeli bir SIM kartla çalışıyor ve 3G desteğine sahip. Mesaj ve cevapsız aramaların görüntülenebilmesi için elektronik mürekkeple çalışan bir ekran bulunduran çevirmeli telefonun kasası, 3D yazıcı ile üretilmiş durumda. Kasanın boyutları ise şu şekilde: 10.16(yükseklik) x 7.62(genişlik) x 2.54 cm(kalınlık)

    Yeşil ve beyaz renk opsiyonlarıyla gelen telefonun bataryası 24 ila 30 saat arasında bir kullanım ömrü vaat ediyor. Oldukça yoğun ilgiyle karşılaşan çevirmeli telefon kit olarak satılıyor ve fiyatı 170$.



    https://www.youtube.com/watch?v=Vlu8Neyod9A Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Aliminati (Ali Barak) 1 hf. en beğenilen
    Kendi kendine kullanır artık. Uzay mühendisi ama çağa kafa tutuyor iyisi ile kötüsü ile çağ bunu gerektiriyor.
    Bundan 150-200 sene önce doğsa uzaya gidenleri taşlardı sanırım bu düşünce ile.
    Kendi kendine kullanır artık. Uzay mühendisi ama çağa kafa tutuyor iyisi ile kötüsü ile çağ bunu gerektiriyor. Bundan 150-200 sene önce doğsa uzaya gidenler...
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    1 Yanıt Yanıtla +30
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    Lestat3335 1 hf. yeni yorumcu
    Bu kadın çağa ayak uydurmamış da ne kaybetmiş, tuvaletten veya asansörden daha az mı selfie göndermiş mesela? 1820-1870 arası uzaya gidiliyormuş vay be bu site yorumcuları cok zeki kendi tarihlerini yazıyorlar.
    Bu kadın çağa ayak uydurmamış da ne kaybetmiş, tuvaletten veya asansörden daha az mı selfie göndermiş mesela? 1820-1870 arası uzaya gidiliyormuş vay be bu site ...
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    Yanıtla +13
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    joven 1 hf.
    Kadın haklı kendince birşeylerin yanlış kullanıldığını ifade etmeye çalışmış elde telefon yolda yürürkene bile gözü telefondan ayırmayan hayatı teknolojiyi telefonlarda ibaret sanan tipler son bir kaç yıldır fazlasıyla çoğaldı
    Kadın haklı kendince birşeylerin yanlış kullanıldığını ifade etmeye çalışmış elde telefon yolda yürürkene bile gözü telefondan ayırmayan hayatı teknolojiyi tel...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    F4-PHANTOM (Tolga Polat) 1 hf. joven
    Mükemmel yorum.Kesinlikle katılıyorum.
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    OverClocK1ng (Tuluğ ) 1 hf.
    Salağın teki. Dünyanın düz olduğunu kanıtlamaya çalışıp ölen geri zekalı gibi bir şahsiyet...
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    nForcer (Ömer Yiğit) 1 hf.
    "Çevrimiçi" olmayı gerçek anlamda göstermiş kadın.

    Şu online'a doğru düzgün bir Türkçe karşılık bulmamız gerek artık.
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 1 hf.
    İnternete SMS karşı ama 3G desteği var. Ayrıca o kadranı nadir kullanacaksan ne diye var? Tam olarak ne istediğini bilmeyen bir uzay mühendisi.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Çağa ayak uydurdun da ne yaptın tuvaletten selfie mi attın? En ufak bir güzelliğini göremedik 90lardan sonra çağın.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Kadının kafası uzayda kalmış
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    monacomen 1 hf.
    Normal. Bütün insanlar aynı şeyi yapar ise soyumuz tükenir. Herkes ne kadar farklı yer içer davranır ise ileride yaşanacak bir aksaklıktan bazıları etkilenmeyerek insan soyunu devam ettirir. İleride akıllı telefonlardan kaynaklanan bir sorundan bu hanım ve benzerleri etkilenmeyecek. Veya onun telefonunda yaşanacak sorundan akıllı telefonlular etkilenmeyecek. Yani bırakın herkes farklı olsun. İşinize bakın goygoy çetesi.
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    alemburda34 1 hf.
    Fazla radyasyon yazık beyni kötü etkilemiş.
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    eAkman (hic yok) 1 hf.
    Teknoloji karsiti uzay muhendisi?

    Hmm..
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    veteriner69 1 hf.
    Bu kadın araba olarak da Çakmaktaşların arabasını kullanabilir.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    [email protected] (Uğur Doğan) 1 hf.
    Rahibelik kontenjanından uzay mühendisi olmuş galiba. Allah akıl fikir versin.
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    6774 kez okundu.
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    çevirmeli telefon, Mobil Teknolojiler ve Galeri
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