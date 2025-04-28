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    Değiştirilebilir lensli CMF Phone 2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Nothing'in alt markası olan CMF, ikinci modeli olan CMF Phone 2 Pro'yu tanıttı. Modüler eklentileriyle dikkat çeken telefon özellikle kamera alanında önemli iyileştirmeler sunuyor.

    CMF Phone 2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nothing'in alt markası olan CMF, ikinci modeli olan CMF Phone 2 Pro'yu tanıttı. Modüler eklentileriyle dikkat çeken telefon özellikle kamera alanında önemli iyileştirmeler sunuyor.

    CMF Phone 2 Pro, ilk modelden %64 daha fazla ışık yakalayan 1/1.57” büyüklüğünde sensöre sahip 50 MP ana kamerayla geliyor. Ek olarak, ilk modelde yer almayan 2x zum özellikli 50 MP telefoto sensör ve 8 MP ultra geniş açı kamerayı da barındırıyor.

    CMF Phone 2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yeni telefon, ilki gibi çeşitli aksesuarların entegre edilebildiği modüler yapısıyla dikkat çekiyor. Vidalı boyun askısı ve kılıf, manyetik bir cüzdan/stand gibi aksesuarların yanında, yeni olarak değiştirilebilir lenslerin de eklendiğini görüyoruz. Ana kameranın üzerine takılan bu lensler ile balık gözü veya makro çekim özellikleri telefona kazandırılabiliyor.

    CMF Phone 2 Pro, 6,77 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED panelle geliyor. 10 bit renk derinliğine ve HDR10+ desteğine sahip panel, 2160 Hz yüksek frekanslı PWM karartma ile 1.300 nit tipik ve 3.000 nit tepe parlaklık seviyesi özelliklerine sahip. Ayrıca, Panda Glass dayanıklı cam ile korunuyor.

    CMF Phone 2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    MediaTek'in Dimensity 7300 Pro yonga setinden güç alan cihaz, 33 W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya barındırıyor.

    Telefon, kutudan Android 15 tabanlı Nothing OS 3.2 ile çıkıyor ve 3 işletim sistemi sürümü ile 6 yıl güvenlik güncelleştirmesi vaadiyle geliyor.

    CMF Phone 2 Pro fiyatı

    CMF Phone 2 Pro'nun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 250 euro, 8 GB / 256 GB versiyonu ise 280 euro fiyattan Avrupa'da satışa çıkmış durumda. Aksesurlara baktığımızda, balık gözü ve makro lens 35 euro, cüzdan/stand 35 euro ve askı 25 eurodan satışa sunuluyor. Bütün aksesuarların yer aldığı paket ise 65 euro fiyatla sunuluyor.

    CMF Phone 2 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, 1080 x 2392 piksel, 120 Hz, 3000 nit pik parlaklık, AMOLED
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 7300 Pro
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB / 256 GB
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.9 ana kamera + 50 MP, f/1.9, 2x zum, telefoto kamera + 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera
    • Ön kamera: 16 MP, f/2.0
    • Batarya: 5000 mAh, 33 W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 15, Nothing OS 3.2
    • Bağlanabilirlik: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC
    • Boyut ve ağırlık: 164 x 78 x 7.8 mm, 185 g
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP54 toz ve su sıçramasına dayanıklılık
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