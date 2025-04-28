Değiştirilebilir lensli CMF Phone 2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

CMF Phone 2 Pro, ilk modelden %64 daha fazla ışık yakalayan 1/1.57” büyüklüğünde sensöre sahip 50 MP ana kamerayla geliyor. Ek olarak, ilk modelde yer almayan 2x zum özellikli 50 MP telefoto sensör ve 8 MP ultra geniş açı kamerayı da barındırıyor.
CMF Phone 2 Pro, 6,77 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED panelle geliyor. 10 bit renk derinliğine ve HDR10+ desteğine sahip panel, 2160 Hz yüksek frekanslı PWM karartma ile 1.300 nit tipik ve 3.000 nit tepe parlaklık seviyesi özelliklerine sahip. Ayrıca, Panda Glass dayanıklı cam ile korunuyor.
Telefon, kutudan Android 15 tabanlı Nothing OS 3.2 ile çıkıyor ve 3 işletim sistemi sürümü ile 6 yıl güvenlik güncelleştirmesi vaadiyle geliyor.
CMF Phone 2 Pro fiyatı
CMF Phone 2 Pro'nun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 250 euro, 8 GB / 256 GB versiyonu ise 280 euro fiyattan Avrupa'da satışa çıkmış durumda. Aksesurlara baktığımızda, balık gözü ve makro lens 35 euro, cüzdan/stand 35 euro ve askı 25 eurodan satışa sunuluyor. Bütün aksesuarların yer aldığı paket ise 65 euro fiyatla sunuluyor.
CMF Phone 2 Pro özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 1080 x 2392 piksel, 120 Hz, 3000 nit pik parlaklık, AMOLED
- İşlemci: Mediatek Dimensity 7300 Pro
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka kamera: 50 MP, f/1.9 ana kamera + 50 MP, f/1.9, 2x zum, telefoto kamera + 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 16 MP, f/2.0
- Batarya: 5000 mAh, 33 W hızlı şarj
- Yazılım: Android 15, Nothing OS 3.2
- Bağlanabilirlik: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC
- Boyut ve ağırlık: 164 x 78 x 7.8 mm, 185 g
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP54 toz ve su sıçramasına dayanıklılık
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.