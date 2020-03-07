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    Mobil fotoğrafçılıkta rakip tanımayacak Huawei P40 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı

    Daha önce 7 adet görüntü sensöründen oluşan bir "kamera cumhuriyetine" ev sahipliği yapacağı ortaya çıkan Huawei P40 Pro'nun şimdi de kamera özellikleri sızdırıldı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Mobil fotoğrafçılıkta rakip tanımayacak Huawei P40 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Tanıtıldığında mobil fotoğrafçılığın en iyi oyuncusu olacağına kesin gözüyle bakılan Hauwei P40 Pro'nun arka kamerasına dair teknik detaylar sızdırıldı.

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    Huawei P40 Pro kamerası nasıl olacak?

    Toplamda 5 adet arka kamera sensörüne ev sahipliği yapacak olan Huawei P40 Pro'da ana kamera olarak, Leica imzası taşıyan IMX700 görüntü sensörüne yer verilecek. Her biri 1.22 mikron büyüklüğe sahip 52 milyon piksel barındıran RYYB görüntü sensörü, 1/1.28 inç boyutlarında. 16 piksele kadar pixel bining(piksel birleştirme) yapabilen bu sensör, düşük ışık koşullarında 4 pikseli tek bir süper pikselde birleştirerek, ışık hassasiyetini daha iyi ayarlıyor ve 12 MP çözünürlüğünde olabildiğince gürültüsüz fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca RYYB renk filtresi sayesinde de sensörün daha çok ışık emmesi sağlanıyor ve telefonun gece çekim performansı artırılıyor.

    Ana kameraya 40 MP çözünürlüğünde, 1/1.5 boyutunda IMX650 ultra geniş açılı sensör eşlik edecek. RGGB filtresini kullanan bu sensör, hareketli görüntüler için de kameranın genel performansını destekliyor.

    Ana ve geniş açılı kamera sensörlerine ek olarak; 10x hibrit yakınlaştırma yapabilen periskop kamera, 3x optik yakınlaştırmalı telefoto kamera ve ToF kamera sensörü de kamera paketi içerisinde yerini alacak. Ek olarak çift tonlu LED flaş, renk sıcaklığı sensörü ve mikrofon da kamera modülünün içerisinde konumlanacak.

    Huawei P40 Pro, 26 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek bir lansmanla tanıtılacak.



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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 hf. en beğenilen
    huawei p30 ve p20 serilerinde de kamera ayni yerdeydi zaten.

    forum iyice cahil cühela dolmus
    Yanıtla +24
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    şubat (murat aslan) 1 hf.
    Kamerayı ön plana çıkartıp ciddi fiyat talep ediyorlar fakat Xenon flaş yok.
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    onboardx 1 hf.
    Google olmayacak bunda.
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    DH Misafiri 1 hf.
    En merak ettiğim 5 G internet hızı olacakmı? 2. De Google kullanabilecekyiz kullanabilirsin daha çok satılacağı kesin??
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    DH Misafiri 1 hf.
    Yeni DXOmark kralı olur
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    drjacob (... ) 1 hf.
    Mate 40 serisi o zaman uçar herhalde
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    aytek66 (Aytekin Altun) 1 hf.
    Tüm arka kapağı kamerayla doldurun da siz de kurtulun biz de kurtulalım.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    aykutk 1 hf.
    Bu ne ya telefonun arkası örümcek gözü gibi her taraf kamera, adam gibi tek büyük lens koysunlar
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    El Fuego 1 hf.
    Kamerada Microsoft 950XL kadar basarili bir sey goremedim. Bir de cok eskiden Kullandigim Motorola Zn5. Xenon flash, Kodak kamera. Cekilen 5mp lik fotograflari atar bilgusayara zoomlaya zoomlaya bir hal olurdum. Keske eski bilgisayarimda kalan yerebatan sarnici fotograflarini gorebilseydiniz...



    Istanbul'da iyi fotograf ceken telefonlar icin Yerebatan sarnici ideal bir mekandir, tavsiye ederim.
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    deniz_sea (Deniz ) 1 hf. Mr. Jingles
    Diğer Sensör rggb ondan destek alabilir arka planda gündüz renk düzeltmesi için, almaz ise dediğiniz gibi olabilir, belki de yazılım ile ayarlayabiliyorlardır... Bekleyip göreceğiz....
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    drjacob (... ) 1 hf.
    P serisi çöp , en iyisi Mate serisi ki , Google yok içinde , o yüzden bir çok uygulama güncellemesi problem , yine kaldık pixel’e
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    15157 kez okundu.
    13 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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