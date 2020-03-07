Mobil fotoğrafçılıkta rakip tanımayacak Huawei P40 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı

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Tanıtıldığında mobil fotoğrafçılığın en iyi oyuncusu olacağına kesin gözüyle bakılan Hauwei P40 Pro'nun arka kamerasına dair teknik detaylar sızdırıldı.

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Huawei P40 Pro kamerası nasıl olacak?

Toplamda 5 adet arka kamera sensörüne ev sahipliği yapacak olan Huawei P40 Pro'da ana kamera olarak, Leica imzası taşıyan IMX700 görüntü sensörüne yer verilecek. Her biri 1.22 mikron büyüklüğe sahip 52 milyon piksel barındıran RYYB görüntü sensörü, 1/1.28 inç boyutlarında. 16 piksele kadar pixel bining(piksel birleştirme) yapabilen bu sensör, düşük ışık koşullarında 4 pikseli tek bir süper pikselde birleştirerek, ışık hassasiyetini daha iyi ayarlıyor ve 12 MP çözünürlüğünde olabildiğince gürültüsüz fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca RYYB renk filtresi sayesinde de sensörün daha çok ışık emmesi sağlanıyor ve telefonun gece çekim performansı artırılıyor.

Ana kameraya 40 MP çözünürlüğünde, 1/1.5 boyutunda IMX650 ultra geniş açılı sensör eşlik edecek. RGGB filtresini kullanan bu sensör, hareketli görüntüler için de kameranın genel performansını destekliyor.

Ana ve geniş açılı kamera sensörlerine ek olarak; 10x hibrit yakınlaştırma yapabilen periskop kamera, 3x optik yakınlaştırmalı telefoto kamera ve ToF kamera sensörü de kamera paketi içerisinde yerini alacak. Ek olarak çift tonlu LED flaş, renk sıcaklığı sensörü ve mikrofon da kamera modülünün içerisinde konumlanacak.

Huawei P40 Pro, 26 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek bir lansmanla tanıtılacak.

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