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Alcatel'den kapaklı ve QWERTY klavyeli cep telefonu; OT-808

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
39,1b
1
13
Diğer
knight
Haber Editörü
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Android işletim sistemi desteğini arkasına alan OT-980 modelini internette sergileyen Alcatel'in alışılmışın dışında tasarıma sahip OT-808 modeli gün yüzüne çıktı.

Alt segmentte konumlandırıldığı belirtilen OT-808, kare formundaki kapaklı yapısı ve QWERTY klavyesiyle ön plana çıkıyor. Bünyesinde 2.4 inç boyutunda ve 240x320 piksel çözünürlüğünde ana ekran ve 1.1 inç 128x36 piksel monochrome OLED ekran barındıran telefonda, dual band GSM şebekesi desteği, 2 megapiksel CMOS kamera, Opera Mini internet tarayıcısı, Bluetooth v2.0 bağlantısı, FM radyo ve sosyal ağlarla entegrasyon (Facebook - Twitter ?) özelliklerinin bulunduğu belirtiliyor.

125$ civarında satışa sunulacağı düşünülen OT-808'in hangi ülkelerde boy göstereceği henüz bilinmiyor.


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DH Misafiri 7 yıl
bana eşim aldı çok farklı süper diyebilirim. çok ta kullanışlı. ben çok begendim..
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sotoxs 9 yıl
nerde böyle tuhaf şeyler var müdirelerin ellerinde görüyorum. bana, mesaj nerden siliniyor bakarmısın diyorlar. farklı olanların tercihi.
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bigatusac 9 yıl
ilginççç ama tutmazzz..
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kolpaci 9 yıl
çocuklar için gaztelerin dağıttığı elektronik plastik aygıtlara benziyor ama biraz daha küçüğü :)
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CaSsErDoDo 9 yıl
bune beaaaa
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DH Misafiri 9 yıl
Adamlar yeni netbook yapmışlar. :P
3G hemde... XD
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H_QmR 9 yıl
Farklı ve güzel tasarım olmuş fiyatıda uygun gibi sanki
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sonyman 9 yıl
allık kutusuna benzemiş :D
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oktay555 9 yıl

sonyman

allık kutusuna benzemiş :D


Aynen
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DH Misafiri 9 yıl
Adamlar yeni netbook yapmışlar. :P
3G hemde... XD
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Batuist 9 yıl
çok tipsiz....
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ŞahEser 9 yıl
tasarımı çok ilginç uzun zamandır adam akıllı telefon çıkarmıyordu zaten bu firma... fakat fazla tutulacağını sanmam...
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yumuklu sucurta 9 yıl
Şu tasarıma bak.
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