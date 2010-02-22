Alcatel'den kapaklı ve QWERTY klavyeli cep telefonu; OT-808

Android işletim sistemi desteğini arkasına alan OT-980 modelini internette sergileyen Alcatel'in alışılmışın dışında tasarıma sahip OT-808 modeli gün yüzüne çıktı.

Alt segmentte konumlandırıldığı belirtilen OT-808, kare formundaki kapaklı yapısı ve QWERTY klavyesiyle ön plana çıkıyor. Bünyesinde 2.4 inç boyutunda ve 240x320 piksel çözünürlüğünde ana ekran ve 1.1 inç 128x36 piksel monochrome OLED ekran barındıran telefonda, dual band GSM şebekesi desteği, 2 megapiksel CMOS kamera, Opera Mini internet tarayıcısı, Bluetooth v2.0 bağlantısı, FM radyo ve sosyal ağlarla entegrasyon (Facebook - Twitter ?) özelliklerinin bulunduğu belirtiliyor.

125$ civarında satışa sunulacağı düşünülen OT-808'in hangi ülkelerde boy göstereceği henüz bilinmiyor.