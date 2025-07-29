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    Alibaba yapay zekalı Quark gözlükleriyle Meta'ya rakip olacak

    Çinli şirketler, Silikon Vadisi'ne her alanda rakip olmaya devam ediyor. Alibaba, Meta'nın Ray-Ban ortaklığında geliştirdiği yapay zekalı gözlüklerine rakip olacak Quark gözlüklerini tanıttı.

    Alibaba Quark Tam Boyutta Gör
    Çin ile ABD arasında neredeyse bir teknolojik denklik noktasına ulaşılmış olması, Amerikalı teknoloji şirketleri için rekabeti çok daha zorlu hâle getirdi. Çünkü bugün elekktrikli otomobillerden yapay zekaya kadar hemen hemen her alanda sadece Batılı rakipleriyle değil, Çinli şirketlerle de yarışmaları gerekiyor. Gelen son haberler, yapay zeka destekli akıllı gözlükler konusunda da benzer bir tabloyla karşılacağımızı gösteriyor. Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinden Alibaba, kendi akıllı gözlüklerini çıkararak Meta'ya rakip olmaya hazırlanıyor.

    Alibaba, Quark AI Gözlüklerini Bu Yıl Piyasaya Sürecek

    Alibaba, dün kendi yapay zekasını kullanan iki yeni akıllı gözlük tanıtarak, bu alanda ilk ürünlerini ortaya koydu. Aynı Meta'nın Ray-Ban gözlükleri gibi, Alibaba'nın Quark gözlükleri de neredeyse sıradan gözlükler gibi görünüyor. Ancak bu gözlükler, Alibaba'nın büyük dil modeli Qwen ve gelişmiş AI asistanı Querk ile donatılmış hâlde geliyor. "Quark AI Gözlükleri" olarak piyasaya sürülecek bu iki modelin yıl bitmeden raflardaki yerini almış olması bekleniyor. Ne var ki bu ürünlerin teknik özellikleri ve fiyatları gibi detaylar şimdilik paylaşılmadı.

    Dâhili bir kamerayla gelen Quark modellerinde direktif doğrultusunda arama yapma, müzik çalma, simültane çeviri ve görüşmelerin özetlerini çıkarma gibi yapay zeka destekli pek çok özellik bulunacak. Çin'de navigasyondan online bilet satışına kadar pek çok alanda faaliyet gösteren Alibaba'nın bu servis ve hizmetlerini de akıllı gözlüklerine entegre edeceği düşünülüyor.

    Kendi AI gözlüklerini çıkaran Xiaomi ve Alibaba gibi Çinli şirketlerin bu alana girmek istemesi sürpriz değil. Yapay zekanın yükselişi, bu tarz akıllı gözlükleri çok daha cazip ve potansiyelli hâle getirmiş durumda. Öyle ki Meta ve Apple gibi şirketler, AI ile donatılmış bu gözlükleri yakında akıllı telefonların yerini alabilecek cihazlar olarak görüyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde gerek Çin'den gerek Batı'dan daha fazla şirketin bu alana yatırım yapması bekleniyor.

    Tabii bu noktada gözlüklerin kendileri kadar kullanılan yapay zeka da belirleyeci olacak. Alibaba ise bu konuda oldukça iddialı. Şirketin Qwen büyük dil modeli ailesinin en yeni versiyonları, OpenAI ve Google gibi şirketlerin amiral gemisi modelleriyle kafa kafaya yarışabiliyor.

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