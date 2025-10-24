Alibaba, yapay zekalı Quark gözlüklerinin fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde yapay zeka alanında dikkat çekici işler ortaya koyan Alibaba, şimdi bu teknolojilerini akıllı gözlüklerle buluşturmaya hazırlanıyor. Hatırlarsanız şirket Temmuz ayında bir etkinlik düzenleyerek, Quark adını taşıyan "AI gözlükleri"ni tanıtmıştı. Aynı Meta'nın Ray-Ban modelleri gibi sıradan bir gözlük gibi görünen Quark'ların yapay zeka özellikleriyle donatılmış hâlde geleceği açıklanmıştı.

Qwen, 659 Dolarlık Fiyatıyla Meta Ray-Ban Display'e Rakip Olacak

Bu yönüyle merak uyandıran Quark modelleri, bugün Çin'de ön siparişe açıldı. İlk teslimatların ise Aralık ayında yapılacağı açıklandı. Akıllı gözlüklerin ön siparişe açılmasıyla birlikte fiyatları da belli oldu. Quark, Çin'de 4,699 yuana, yani yaklaşık 659 dolara satışa sunuldu. Ancak çıkışa özel indirimlerle birlikte bu fiyat 559 dolara düşüyor.

Quark gözlükler, şirketin en gelişmiş yapay zeka modeli olan Qwen3'ün özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanacak. Performans testlerinde ChatGPT'ye eş değer sonuçlar elde edebilen Qwen3 ile yazılı ve sesli iletişim kurulabilecek.

Dâhili bir kamerayla gelen Quark modellerinde direktif doğrultusunda arama yapma, müzik çalma, simültane çeviri ve görüşmelerin özetlerini çıkarma gibi yapay zeka destekli pek çok özellik bulunacak. Çin'de navigasyondan online bilet satışına kadar pek çok alanda faaliyet gösteren Alibaba'nın bu servis ve hizmetlerini de akıllı gözlüklerine entegre etmesi bekleniyor.

Yapay zekanın yükselişi, bu tarz akıllı gözlükleri çok daha cazip ve potansiyelli hâle getirmiş durumda. Öyle ki Meta ve Apple gibi şirketler, AI ile donatılmış bu gözlükleri yakında akıllı telefonların yerini alabilecek cihazlar olarak görüyor. Bu yüzden Alibaba da bu yeni ürününden oldukça umutlu.

