Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alibaba, yapay zekalı Quark gözlüklerinin fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı

    Alibaba, Temmuz ayında tanıttığı yapay zekalı Quark gözlüklerinin çıkış tarihini ve fiyatını açıkladı. Meta'nın Ray-Ban gözlüklerine rakip olacak Quark, ChatGPT benzeri bir AI ile birlikte gelecek.

    Alibaba, yapay zekalı Quark gözlüklerinin fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde yapay zeka alanında dikkat çekici işler ortaya koyan Alibaba, şimdi bu teknolojilerini akıllı gözlüklerle buluşturmaya hazırlanıyor. Hatırlarsanız şirket Temmuz ayında bir etkinlik düzenleyerek, Quark adını taşıyan "AI gözlükleri"ni tanıtmıştı. Aynı Meta'nın Ray-Ban modelleri gibi sıradan bir gözlük gibi görünen Quark'ların yapay zeka özellikleriyle donatılmış hâlde geleceği açıklanmıştı.

    Qwen, 659 Dolarlık Fiyatıyla Meta Ray-Ban Display'e Rakip Olacak

    Bu yönüyle merak uyandıran Quark modelleri, bugün Çin'de ön siparişe açıldı. İlk teslimatların ise Aralık ayında yapılacağı açıklandı. Akıllı gözlüklerin ön siparişe açılmasıyla birlikte fiyatları da belli oldu. Quark, Çin'de 4,699 yuana, yani yaklaşık 659 dolara satışa sunuldu. Ancak çıkışa özel indirimlerle birlikte bu fiyat 559 dolara düşüyor.

    Quark gözlükler, şirketin en gelişmiş yapay zeka modeli olan Qwen3'ün özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanacak. Performans testlerinde ChatGPT'ye eş değer sonuçlar elde edebilen Qwen3 ile yazılı ve sesli iletişim kurulabilecek.

    Dâhili bir kamerayla gelen Quark modellerinde direktif doğrultusunda arama yapma, müzik çalma, simültane çeviri ve görüşmelerin özetlerini çıkarma gibi yapay zeka destekli pek çok özellik bulunacak. Çin'de navigasyondan online bilet satışına kadar pek çok alanda faaliyet gösteren Alibaba'nın bu servis ve hizmetlerini de akıllı gözlüklerine entegre etmesi bekleniyor.

    Yapay zekanın yükselişi, bu tarz akıllı gözlükleri çok daha cazip ve potansiyelli hâle getirmiş durumda. Öyle ki Meta ve Apple gibi şirketler, AI ile donatılmış bu gözlükleri yakında akıllı telefonların yerini alabilecek cihazlar olarak görüyor. Bu yüzden Alibaba da bu yeni ürününden oldukça umutlu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bir öğretmen öğrenciye vurursa cezası nedir yokuş aşağı frene basınca titreme kasa çalışıyor ama ekran gelmiyor windows 10 pro 64-bit download kredi kartı ile bahis

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16
    Apple iPhone 16
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4 Max
    Apple MacBook Pro M4 Max
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum