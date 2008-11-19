Alienware Core i7 işlemcili iki yeni oyuncu bilgisayarı hazırladı

Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı sistemleri ve bu sistemlere ev sahipliği yapan kasalarıyla dikkat çeken Alienware, Intel'in yeni nesi Core i7 serisi işlemcilerini esas alan oyuncu bilgisayarlarını duyurdu. Firmanın Area-51 X-58 ve ALX X-58 isimli iki yeni bilgisayarı da Intel'in Nehalem platformunu esas alıyor ve Core i7 serisi işlemcilere ek olarak X58 yonga setli anakart ile birlikte geliyorlar.

Alienware'in yeni sistemlerinden Area-51 X-58, Core i7 920, 940 ve Extrem Edition 965 işlemcilerinden biri tercih edilerek alınabiliyor. 12GB'a kadar DDR3 1066MHz bellek desteği sunan sistem Radeon HD 4670 ve üstü grafik kartlarıyla konfigüre edilebiliyor ki ekran kartı seçenekleri arasında SLI modunda çalışan çift GeForce GTX 280 ve Crossfire X kurulumunda çalışan iki adet çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 de bulunuyor.

Depolama çözümü olaraksa dileyen kullanıcılar 2TB'lık depolama alanı sunan opsiyonu dileyen kullanıcılarsa 300GB kapasiteli VelociRaptor serisi disklerin çiftini seçebiliyor. Sistemde ayrıca 4x hızında kayıt yapabilen Blu-ray sürücüsü de yer alıyor. 1349$'dan başlayan fiyatlar ile kullanıma sunulan Area-51 X-58 modeline ek olarak Alienware, ALX X-58 modelini de duyurdu.

Yine Core i7 serisi üç yeni işlemciden biri ile tercih edilebilen sistem çift grafik işlemcili Radeon HD 3870 X2 veya SLI modunda çalışan çift GeForce 9800GTX ile satın alınabiliyor. 7200RPM'da çalışan çift disk ile 2TB depolama alanı sunabilen sistem 10.000RPM'de görev yapan çift sabit disk ile de satın alınabiliyor ve üstteki model gibi Blu-ray yazıcı ile birikte geliyor.

Alienware'in yeni sistemleri yine tercihe ve bütçeye göre sıvı soğutma sistemi ve 750W, 1000W veya 1200 watt'lık güç kaynakları ile tercih edilebiliyor.