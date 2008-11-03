Alienware: Evrim devam ediyor

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Geçtiğimiz yıllarda Dell tarafından satın alınan ve çalışmalarına Dell bünyesinde devam eden yüksek performanslı sistem üreticisi Alienware yeni bir açıklama yaptı. Firmanın "Evrim Devam Ediyor" sloganıyla gerçekleştirdiği duyuru da bugün (3 Kasım) yeni bir dizüstü bilgisayar (serisi) duyuracağına değindi. Henüz detaylar açıklanmasa da "Desktop Replacement" segmentinde yer alacak, AMD-ATi veya Nvidia'nın en güçlü mobil grafik işlemcileriyle donatılan, yüksek performanslı yeni bir mobil bilgisayarın firma tarafından lanse edilebileceği düşünülüyor fakat farklı bir sürpriz de ihtimaller dahilinde. Konu ile ilgili yaşanacak gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz.