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Alienware: Evrim devam ediyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alienware: Evrim devam ediyor
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Geçtiğimiz yıllarda Dell tarafından satın alınan ve çalışmalarına Dell bünyesinde devam eden yüksek performanslı sistem üreticisi Alienware yeni bir açıklama yaptı. Firmanın "Evrim Devam Ediyor" sloganıyla gerçekleştirdiği duyuru da bugün (3 Kasım) yeni bir dizüstü bilgisayar (serisi) duyuracağına değindi. Henüz detaylar açıklanmasa da "Desktop Replacement" segmentinde yer alacak, AMD-ATi veya Nvidia'nın en güçlü mobil grafik işlemcileriyle donatılan, yüksek performanslı yeni bir mobil bilgisayarın firma tarafından lanse edilebileceği düşünülüyor fakat farklı bir sürpriz de ihtimaller dahilinde. Konu ile ilgili yaşanacak gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz.


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XivA 11 yıl
mobil 4870 X 2 yakışır :)
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01Mrt 11 yıl
demekki olmasına gerek görülmemiş... hazır sistemler bizde pek rabet görmüyor (ucuz olanlar hariç tabi :D)... toplama dururken ne gerek var diyor kullanıcılar...
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pitisko 11 yıl
cünki tr de cebi bol bi kesim o markayı kullanır
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lunarsoul 11 yıl
Şu markanın türkiyede temsilcisi yada ithalatçısı yokya işte o kötü. Nerden baksanız 4-5 Yıldır biliyorum Alienware'ı. Ama ne yazık ki Türkiye'de satanı yok.
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