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Alienware'den Crossfire destekli özel bir oyun makinesi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
22,8b
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70
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'in alt markası olan yüksek performanslı bilgisayar üreticisi Alienware'den özel bir oyun makinası daha geliyor. Firmanın Area-51 ALX Crossfire modeli sahip olduğu teknik özellikleri ve tasarımı ile gerçekten dikkat çekiyor. Sistem dahilinde Intel'in 45nm üretim teknolojisine sahip Core 2 Extreme QX9650 işlemcisi yer alıyor. 4GHz'e hız aşırtılmış olarak gelen işlemci sıvı soğutma ile de desteklenmiş durumda. Anakart olaraksa Intel'in X38 yonga setli anakartı tercih edilmiş durumda. Bildiğiniz üzere X38 yonga seti Crossfire desteğine de sahip ki bu durumu değerlendiren Alienware sistemin grafik yükünü çekmek üzere iki adet GDDR4 bellek Radeon HD 3870 modelini de sisteme dahil etmiş. 1333MHz'de çalışan 4GB DDR3 bellek ile gelen Alinware'in yüksek performanslı oyun makinası Area-51 ALX Crossfire ayrıca kullanıcı tercihine göre 4TB'a varan kapasite opsiyonlarını da alıcılarına sunabiliyor. Alienware'in özel P2 kasası ile gelen sistem ayrıca firmaya özel AlienFX sistem aydınlatma teknolojisine de sahip ve sistem 1KW'lık güç kaynağı ile geliyor. Tabi bu sistem muhtelen Ocak ayından sonra AMD-ATi'nin çift gpu'lu ve R680 kod adlı Radeon HD 3870 X2 modelinin iki tanesi ile güncellenecek gibi gözüküyor. Bu arada Nvidia, Intel'e SLI lisansı vermemesinin sıkıntısını özellikle Alienware gibi yüksek performanslı sistem üreten firmaların çözümde yaşıyor. Yüksek performans Intel işlemcilerini Intel'in kendi yonga setleri üzerinde çalıştırmak isteyen üreticiler çift grafk kartlı sistemlerde ekran kartı tercihini ATi'den yana kullanmak durumunda kalıyorlar.
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ozkrmz 11 yıl
Haber için teşekkür ederiz ama bu sistem tamemen bir israf. Hep çok yüksek tutuyorlar fiyatı. İçinde HD3870 gibi ekonomik parçalar olmasına rağmen Sanki iki adet 8800GTX Ultra SLI şekilde takılıymışçasına pahallı oluyor. Tercih etmemiz söz konusu değil.
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dark alien 11 yıl
hzrcn bundan daha kralı nası bi sistem olur?
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bestercan 11 yıl
Bende bir iki resim ekleyeyim

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night_33 11 yıl
çok şık ve hızlı bir makine valla birde bizim ülkemizdeki marka pclere bakın
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xandercan 11 yıl
fiyat ı herhalde 10000$ flan olur :) bu ne yaa bööle?? 4 terrabyte dio yaa.. insan ewladı naapar o kadar hdd yi..
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Alx 11 yıl
Çok şık.
Kasa ayrı satılıyor mu acaba?
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bestercan 11 yıl
Vay be tişörtü hatta oyun hilelerini yazmak için not kalemi ve defteri bile var.


Diğer bir olay Nvdianın SLI olayını kendi eliyle kısıtlaması tabiki atinin işne gelecektir. Zaten SLI olayını çoğu anakartın desteklememesi çok saçma tabi bu saçmalık nvidiadan kaynaklanıyor.
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