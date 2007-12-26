Alienware'den Crossfire destekli özel bir oyun makinesi

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Dell'in alt markası olan yüksek performanslı bilgisayar üreticisi Alienware'den özel bir oyun makinası daha geliyor. Firmanın Area-51 ALX Crossfire modeli sahip olduğu teknik özellikleri ve tasarımı ile gerçekten dikkat çekiyor. Sistem dahilinde Intel'in 45nm üretim teknolojisine sahip Core 2 Extreme QX9650 işlemcisi yer alıyor. 4GHz'e hız aşırtılmış olarak gelen işlemci sıvı soğutma ile de desteklenmiş durumda. Anakart olaraksa Intel'in X38 yonga setli anakartı tercih edilmiş durumda. Bildiğiniz üzere X38 yonga seti Crossfire desteğine de sahip ki bu durumu değerlendiren Alienware sistemin grafik yükünü çekmek üzere iki adet GDDR4 bellek Radeon HD 3870 modelini de sisteme dahil etmiş. 1333MHz'de çalışan 4GB DDR3 bellek ile gelen Alinware'in yüksek performanslı oyun makinası Area-51 ALX Crossfire ayrıca kullanıcı tercihine göre 4TB'a varan kapasite opsiyonlarını da alıcılarına sunabiliyor. Alienware'in özel P2 kasası ile gelen sistem ayrıca firmaya özel AlienFX sistem aydınlatma teknolojisine de sahip ve sistem 1KW'lık güç kaynağı ile geliyor. Tabi bu sistem muhtelen Ocak ayından sonra AMD-ATi'nin çift gpu'lu ve R680 kod adlı Radeon HD 3870 X2 modelinin iki tanesi ile güncellenecek gibi gözüküyor. Bu arada Nvidia, Intel'e SLI lisansı vermemesinin sıkıntısını özellikle Alienware gibi yüksek performanslı sistem üreten firmaların çözümde yaşıyor. Yüksek performans Intel işlemcilerini Intel'in kendi yonga setleri üzerinde çalıştırmak isteyen üreticiler çift grafk kartlı sistemlerde ekran kartı tercihini ATi'den yana kullanmak durumunda kalıyorlar.