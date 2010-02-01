Alışılmışın dışında tasarıma sahip Motorola BACKFLIP'in satışına başlandı

Samsung, LG Mobile, HTC ve Sony Ericsson gibi mobil iletişim devleri tarafından ilgi gören Android işletim sisteminin Motorola tarafından da benimsendiğini söylemek yanlış olmaz. Amerika merkezli firmanın ilginç tasarıma sahip ME600 Backflip modeli dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de yaklaşık 629$'a satışa sunuldu.

Dört band GSM / HSDPA şebekesi desteği, 15.3 mm kalınlık, 3.1 inç 320x480 piksel dokunmatik TFT ekran, ivme sensörü, QWERTY klavye, MotoBLUR arayüzü, 3.5 mm jak girişi, 32 GB'a kadar arttırılabilir bellek, WI-FI, A-GPS, Bluetooth, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama ve 1400 mAh lityum iyon batarya gibi özellikleri bünyesinde barındıran akıllı telefonun mart ayına doğru Amerika'da boy göstereceği; Amerika'nın en büyük operatörlerinden AT&T'nin şimdiden 400.000 adet Backflip siparişi verdiği söylentiler arasında.

Bakalım Backflip, Motorola'nın Droid (MILESTONE) modeli gibi Avrupa sahillerine de vuracak mı?

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