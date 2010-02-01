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Alışılmışın dışında tasarıma sahip Motorola BACKFLIP'in satışına başlandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16b
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15
Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung, LG Mobile, HTC ve Sony Ericsson gibi mobil iletişim devleri tarafından ilgi gören Android işletim sisteminin Motorola tarafından da benimsendiğini söylemek yanlış olmaz. Amerika merkezli firmanın ilginç tasarıma sahip ME600 Backflip modeli dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de yaklaşık 629$'a satışa sunuldu.

Dört band GSM / HSDPA şebekesi desteği, 15.3 mm kalınlık, 3.1 inç 320x480 piksel dokunmatik TFT ekran, ivme sensörü, QWERTY klavye, MotoBLUR arayüzü, 3.5 mm jak girişi, 32 GB'a kadar arttırılabilir bellek, WI-FI, A-GPS, Bluetooth, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama ve 1400 mAh lityum iyon batarya gibi özellikleri bünyesinde barındıran akıllı telefonun mart ayına doğru Amerika'da boy göstereceği; Amerika'nın en büyük operatörlerinden AT&T'nin şimdiden 400.000 adet Backflip siparişi verdiği söylentiler arasında.

Bakalım Backflip, Motorola'nın Droid (MILESTONE) modeli gibi Avrupa sahillerine de vuracak mı?

Alışılmışın dışında tasarıma sahip Motorola BACKFLIP'in satışına başlandı
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CoreXXX 9 yıl
güzel ve değişik bi tasarım bence
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laerrof 9 yıl
benimde hoşuma gitti tasarımı ama 1400 lük pil bu cihazı doyurur mu
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sserdar93 9 yıl
Türkiye ye gelmicek dimi??
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osmanefe305 9 yıl
nasıl bir iştir anlamıyorum bu telefonun tasarlayanları ben olsam bir gündaha işte tutmaz kovardım bu motorola tasırımdan hiç anlamıyor sırf m logosunu koymak için hoparlör boşluğunu kaydırmış zaten oda nasıl hoparlör boşluğu ise ayrıca telfon çarşaf gibi katla katla dur ne iş :)
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cihangir151 9 yıl
napıyoz çevirip görüntülü görüşme mi? :)
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bulo206 9 yıl
İphone ve n97 çiftleşmiş bu çıkmış
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FKRKN 9 yıl
GÜZEL ALET......N97+İPHONE BİRLEŞİMİ OLMUŞ
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udede 9 yıl

bulo206

İphone ve n97 çiftleşmiş bu çıkmış





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alpa07 9 yıl
resimleri çekecek başka yer bulamadınızmı dağda foto çekmişsiniz ha bide tasarım hiç iyi deil
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