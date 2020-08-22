Alkolle çalışan robot geliştirildi: RoBeetle

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Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden (ABD) bir grup bilim insanı, metanolle çalışan küçük bir robot tasarladı. RoBeetle adlı mikro robot, gramın onda birinden daha hafif ve herhangi bir harici güç kaynağına da ihtiyaç duymuyor.

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Uçabilmesi için çalışmalar yapılıyor

Robotun içinde gerçekleşen süreç şöyle özetleniyor: Metanol buharı yanar ve minik nikel-titanyum alaşımlı tellerin - robotun yapay kaslarının - soğudukça genişlemesine ve daralmasına neden olur. RoBeetle'in ilerlemesini sağlayan şey de tam olarak bu. Aynı zamanda, küçük boyutlarına rağmen RoBeetle, kendi ağırlığının 2.5 katı büyüklüğünde bir yükü taşıyabiliyor.

Tüm bunlara ek olarak mikro robot, fazladan 95 mg'lık küçük bir alkol deposu taşıyabiliyor ve bu da aralıksız bir şekilde iki saat hareket etmesine olanak sağlıyor. Geliştirme ekibi şimdi ise RoBeetle'ın çalışma süresini uzatma ve ona uçmayı öğretmenin yolarını aramakta. DARPA'nın da finansal katkıda bulunduğu bu proje ile dünyanın ilk tam otonom uçan robotunun geliştirilmesinin hedeflendiğini de belirtelim.

https://www.sciencemag.org/news/2020/08/watch-tiny-robot-powered-alcohol#

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