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    Alkolle çalışan robot geliştirildi: RoBeetle

    ABD'li bilim insanları, metanol ile çalışan mikro robot geliştirdi. RoBeetle adı verilen robot harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışıyor.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden (ABD) bir grup bilim insanı, metanolle çalışan küçük bir robot tasarladı. RoBeetle adlı mikro robot, gramın onda birinden daha hafif ve herhangi bir harici güç kaynağına da ihtiyaç duymuyor.

    Ayrıca Bkz. "Ucuz amiral gemisi Redmi K30 Ultra, bir dakikada 100 bin adet sattı"

    Uçabilmesi için çalışmalar yapılıyor

    Robotun içinde gerçekleşen süreç şöyle özetleniyor: Metanol buharı yanar ve minik nikel-titanyum alaşımlı tellerin - robotun yapay kaslarının - soğudukça genişlemesine ve daralmasına neden olur. RoBeetle'in ilerlemesini sağlayan şey de tam olarak bu. Aynı zamanda, küçük boyutlarına rağmen RoBeetle, kendi ağırlığının 2.5 katı büyüklüğünde bir yükü taşıyabiliyor.

    Tüm bunlara ek olarak mikro robot, fazladan 95 mg'lık küçük bir alkol deposu taşıyabiliyor ve bu da aralıksız bir şekilde iki saat hareket etmesine olanak sağlıyor. Geliştirme ekibi şimdi ise RoBeetle'ın çalışma süresini uzatma ve ona uçmayı öğretmenin yolarını aramakta. DARPA'nın da finansal katkıda bulunduğu bu proje ile dünyanın ilk tam otonom uçan robotunun geliştirilmesinin hedeflendiğini de belirtelim.



    https://www.sciencemag.org/news/2020/08/watch-tiny-robot-powered-alcohol# Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Covid-19 3 sa. en beğenilen
    bunu çalıştırmak caiz midir ? diyanete sormak gerek.
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    Boylebiriyok (Boyle biri yok) 4 sa.
    İçip içip evlere dadanmasin sonra ?
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 1 sa.
    Bizde alkole vergi cok.tutmaz
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    Drummerrrr (Oguz Han) 3 sa. (düzenlendi)
    Bu robot anarşik robot , bu robot bizi bölmeye çalışıyor !!!
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    Covid-19 3 sa. en beğenilen
    bunu çalıştırmak caiz midir ? diyanete sormak gerek.
    Yanıtla +5
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    interwap (Volkan ) 3 sa.
    Sevim koş! Arkadaş buldum kendime.
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    Boylebiriyok (Boyle biri yok) 4 sa.
    İçip içip evlere dadanmasin sonra ?
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 sa.
    Kesin chp'lidir bu robot. Saat 10'dan sonra benzinsiz kalır zaten.
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    darkaura 4 sa.
    uzay madenciligi bu sebebden gerekli. platini katalizor ile metanol veya hidrojenin havadaki serbest oksijenle reaksiyonundan cok verimli temiz yuksek enerji elde etmek mumkun, aya giden uzay araclarindan beri bu tip teknolojiler mevcut. ama bilin bakalim gezegende ne yok? tum otomobillere araclara bu teknolojiyi uygulamaya kalkissak dunyada buna yetecek kadar platin yok. tum dunyada kullanimda olan platini eritip olimpik havuza bosaltsak ancak ayak bilegimize kadar gelir. o kadar az. bunun nedeni dunyanin olusumu sirasinda erimis sicak haldeyken butun agir platin ve platin grubu metalerin gezegenin cekirdegine cokmus olmasi. dis kabukda cikardigimiz platin ve altin benzeri metallerin hepsi daha sonradan meteorlardan geliyor. meteorlarda altin platin ve tum teknolojilerimizde kiritik yeri olan sayisiz metal bolca bulunmakta, tabi once oraya ulasip onu alabilmek gerek.
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 4 sa.
    Bunu biz yapmis olsaydik adini CEMİL koyardik cok da guzel olurdu. Sevim koş!
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