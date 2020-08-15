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    Ucuz amiral gemisi Redmi K30 Ultra, bir dakikada 100 bin adet sattı

    Çinli teknoloji üreticisi Redmi'nin dün satışa sunduğu akıllı telefon modeli Redmi K30 Ultra, bir dakika içinde 100 bin adet satış rakamına ulaşarak tükendi.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Ucuz amiral gemisi Redmi K30 Ultra, bir dakikada 100 bin adet sattı
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    Çin'de çok uygun fiyatlı amiral gemisi akıllı telefon Redmi K30 Ultra'nın satışları dün itibarıyla başladı . Yapılan resmi açıklamalara göre, ilk cihaz grubu rekor bir hızla tükendi.

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    Redmi K30 Ultra'nın MediaTek Dimensity 1000+ işlemci temeline dayandığını, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekran, 64 megapiksel ana kamera ve 20 megapiksel açılır ön kamera sensörü ile geldiğini belirtelim. 6 GB RAM ve 128 GB dahili belleğe sahip akıllı telefonun 288 dolarlık rekabetçi bir fiyatla satışa sunulduğu göz önüne alınırsa, cihaza gösterilen rağbetin çok da şaşırtıcı olmadığı söylenebilir.

    Diğer ülkelerde de satışa sunulabilir

    Xiaomi'nin Çin medyasında yayınlanan mesajına göre, Redmi K30 Ultra'nın Çin'deki satışları 14 Ağustos'ta yerel saat ile 10:00'da başladı ve sadece bir dakika içinde, 100 bin birimlik ilk cihaz grubu tamamen tükendi. Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra akıllı telefonların yanı sıra Mi TV Lux Transparent Edition da dahil olmak üzere diğer birçok cihaz geçtiğimiz hafta tanıtılmıştı. Daha önce tüm bu ürünlerin sadece Çin'de satılacağı bildirilmişti ve şu anda şirketin bu ürünleri küresel pazara sunma planı yok.

    Ancak, Xiaomi'nin kıdemli pazarlama müdürü ve küresel temsilcisi Daniel D'ye göre bu karar geçici. Zira bu akıllı telefonların ikisinin de diğer ülkelerde satışa çıkma ihtimalleri mevcut. Söylentilere göre bu tarih Sonbahar olabilir, çünkü Xiaomi daha önce de bu tarz satış stratejilerini uygulamış bir şirket.



    https://www.gizchina.com/2020/08/14/the-first-100000-unit-of-the-redmi-k30-ultra-sold-out-in-a-minute/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Nikki Sixx (Koray Topcu) 5 gün en beğenilen
    Güzel telefon. MediaTek'e de şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu cihazdaki işlemci 7 nm.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün (düzenlendi)
    Adamların işi ne kadar kolay ya. Sadece Çinde satsa yetiyor. Sen marka yapıcan da dünyaya tanıtıcan da ohooo...
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    Bloodin 4 gün
    Elimde Mi 9T Pro (K20 Pro) var, K30 Ultra Mi 9T Pro'da olan ufak şikayetlerimin hepsini kapatmış. Stereo hoparlör, kızılötesi, 5G (geleceğe yatırım), 120 hz ekran gibi Mi 9T Pro'da olmayan tüm eksikler giderilmiş. Eğer malum yollarla gelirse ülkeye elimdeki 9T Pro'yu satıp bunu alırım :)
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    apodur (abdullah dursun) 4 gün
    Çinli bir telefon üreticisi kendi ülkesinde kendi ürettiği mali anında rekorla satıyor âlâ...

    Türkiye'de Türk üreticisi kendi malını neden satmıyor.. ve bu durum bu Türk üreticisinin umrunda mı acaba
    2 Yanıt Yanıtla
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 4 gün apodur
    Bu kafadan gidersek ilerleme olmaz dostum, Sadece yerli diye niye destek verilsin aynı fiyata aynı özellikleri benzer tasarımları koysunlar ortaya, Satış sonrası iyi hizmet verilsin o zaman anlaşılır neyin ne olduğu, Bir telefon üretip sırf yerli ve milli diyerek satış pazarlaması olamaz, Her ürün için geçerli.
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    Şıh Hazretleri (- -) 4 gün apodur
    Türk tüketicinin niye umrunda olsun? Dalga geçer gibi giriş seviyesi işlemciye üst seviye fiyat çekersen, hem de sırf satamadığı için diğer firmalara ek vergi koyulmasını istersen tabiki kimse almaz. Üstelik bir ton kronik sorun varken kim niye alsın? Elin Çinlisinin daha iyi özelliğe sahip olan telefonu daha ucuzken, sırf yerli(!) diye çer çöpe para vererek mi gelişmeyi planlıyorsun. Suç hep bizim, hep vatandaşın dimi? Neyinize sizin akıllı telefon, kullanın işte tuşlu telefon mis gibi
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    Krone 4 gün
    Çok ucuz. Ama bizim paramızla yine de ucuz olamıyor. x10 yapsak 2800 lira gibi bir fiyatla geliyor.
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    ozansirinn ( ozan1989) 4 gün
    Telefonları güzel tasarım pil ve kamera alınabılecek durumda fazla bir beklenti olmadığı vakit
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    interwap (Volkan ) 5 gün
    Xiaomi yakında bu markayı da üst seviye pahalı cihazlar arasına koyar ve yeni ucuz markanın adı Othermi mi olur ne olur artık.
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    Nikki Sixx (Koray Topcu) 5 gün en beğenilen
    Güzel telefon. MediaTek'e de şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu cihazdaki işlemci 7 nm.
    Yanıtla +4
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    bjkyener 6 gün (düzenlendi)
    Samsung A71 (360 - 370 euro) 3700 - 3900 tlhttps://www.amazon.de/Samsung-16-95cm-interner-Speicher-Deutsche/dp/B083G7NJ62https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_k30_ultra-10349.phpRedmi K30 Ultra (250 euro) 2700 - 3000 tl olur diye düşünüyorum https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_k30_ultra-10349.phpYurt dışında bu fiyatlara satıldığından rekor kırıyor bu senenin en çoksatılan telefonu olur
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    ÜyeyeHakaret (Adı Soyadı) 6 gün
    Mediateke laf atanlar gelmeden
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    Alqu 6 gün
    tasarımı çok güzelmiş ama android aman aman yok istemem kalsın.
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    11809 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, Redmi k30 ultra ve
    4 etiket daha satış rekor akıllı telefon Mobil Teknolojiler
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