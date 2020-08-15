Ucuz amiral gemisi Redmi K30 Ultra, bir dakikada 100 bin adet sattı

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Çin'de çok uygun fiyatlı amiral gemisi akıllı telefon Redmi K30 Ultra'nın satışları dün itibarıyla başladı . Yapılan resmi açıklamalara göre, ilk cihaz grubu rekor bir hızla tükendi.

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Redmi K30 Ultra'nın MediaTek Dimensity 1000+ işlemci temeline dayandığını, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekran, 64 megapiksel ana kamera ve 20 megapiksel açılır ön kamera sensörü ile geldiğini belirtelim. 6 GB RAM ve 128 GB dahili belleğe sahip akıllı telefonun 288 dolarlık rekabetçi bir fiyatla satışa sunulduğu göz önüne alınırsa, cihaza gösterilen rağbetin çok da şaşırtıcı olmadığı söylenebilir.

Diğer ülkelerde de satışa sunulabilir

Xiaomi'nin Çin medyasında yayınlanan mesajına göre, Redmi K30 Ultra'nın Çin'deki satışları 14 Ağustos'ta yerel saat ile 10:00'da başladı ve sadece bir dakika içinde, 100 bin birimlik ilk cihaz grubu tamamen tükendi. Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra akıllı telefonların yanı sıra Mi TV Lux Transparent Edition da dahil olmak üzere diğer birçok cihaz geçtiğimiz hafta tanıtılmıştı. Daha önce tüm bu ürünlerin sadece Çin'de satılacağı bildirilmişti ve şu anda şirketin bu ürünleri küresel pazara sunma planı yok.

Ancak, Xiaomi'nin kıdemli pazarlama müdürü ve küresel temsilcisi Daniel D'ye göre bu karar geçici. Zira bu akıllı telefonların ikisinin de diğer ülkelerde satışa çıkma ihtimalleri mevcut. Söylentilere göre bu tarih Sonbahar olabilir, çünkü Xiaomi daha önce de bu tarz satış stratejilerini uygulamış bir şirket.

https://www.gizchina.com/2020/08/14/the-first-100000-unit-of-the-redmi-k30-ultra-sold-out-in-a-minute/

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