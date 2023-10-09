Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Allianz Türkiye'den elektrikli araçlara özel yeni kasko sigortası

    Allianz Türkiye, yüzde 100 elektrikli otomobil ve kamyonetlerin şarj ekipmanları ve bataryasını da güvence altına alan kapsamlı teminatlarla, yeni Elektrikli Araç Kasko Sigortası ürününü sundu.
    Allianz Türkiye'den elektrikli araçlara özel yeni kasko sigortası Tam Boyutta Gör
    Allianz Türkiye, ülkemizde sayısı hızla artarak 42 bine ulaşan elektrikli otomobilleri güvence altına alacak yeni bir ürün geliştirdi.

    Allianz Türkiye’nin yeni Elektrikli Araç Kasko Sigortası ürünüyle, yüzde 100 elektrikli otomobiller ve kamyonetler için Allianz Kasko Kapsamlı Paket’in sunduğu çarpma, çarpışma, hırsızlık, deprem, sel, dolu, doğal afet gibi geniş kapsamlı pek çok teminata ek olarak; duvar tipi şarj ünitesi, şarj kablosu, adaptör ve bataryanın zarar görmesi gibi elektrikli araç sahiplerinin karşılaşabileceği özel durumlara ilişkin teminatlar da sunuluyor.

    Yolda şarjı biten araçları istasyona götürme hizmeti

    Yeni Elektrikli Araç Kasko Sigortası ürünü, elektrikli otomobilin duvar tipi şarj ünitesindeki duvar kutusu ve indüksiyon plakası ile araç içindeki şarj kablosu ve adaptörünün kaza sonucu zarar görmesi, çalınması veya kemirgenlerin zarar vermesi gibi durumları teminat kapsamına alıyor. Aracın şarj edilmesi sırasında sigortalı veya üçüncü şahısların, şarj kablosu kaynaklı kazaya uğraması da teminat altına alınıyor.

    Araç bataryasının kaza gibi durumlarda zarar görmesinin yanı sıra, araç ilk tescil tarihinden itibaren araç 3 yaşını doldurana kadar hasar anında muafiyet uygulanmadan teminat altında oluyor. Yıldırım ve fırtına gibi hava olaylarının akım kaynaklı zararları da teminata dahil olurken, aracın yolda şarjının bitmesi durumunda en yakın şarj istasyonuna götürülmesi için asistans hizmeti sunuluyor. Elektrikli Araç Kasko Sigortası, aracı hedef alan hacker saldırıları sonrası araç elektroniğinde oluşacak sorunlara karşı da güvence sunuyor.

    Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, konuyla ilgili açıklamasında, “iyi bir çevre için” iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve düşük karbon ekonomisini desteklemeyi önceliklendirdiklerini ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarından “İklim Eylemi” için değer yaratmaya devam ettiklerini iletti. Gürkan, yeni adımlarını, Türkiye yollarında sayıları hızla artan elektrikli araçlar için atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

    “Allianz Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve düşük karbon ekonomisini destekleyen ürünler sunmaya devam ediyoruz. Çevre dostu ‘Yuvam’ sigortası, yenilenebilir enerji sigortası, Türkiye’de bir ilk olan çatı tipi güneş enerjisi paneli sigortası gibi ürünlerimizden oluşan portföyümüze şimdi de elektrikli araç kasko sigortasını ekledik. TÜİK verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, geçen yılın sonuna göre yaklaşık yüzde 184 artarak, ağustos sonu itibarıyla 42 bine ulaştı. Bu güzel gelişmeyi sürdürülebilirlik stratejimizin de çizdiği yolda biz de sigortacı kimliğimizle desteklemekten, bu sayının daha da ileriye taşınabilmesini teşvik etmekten mutluluk duyuyoruz.”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    karayulun 22 saat önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

    Profil resmi
    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bilinmiyor numara ne demek twitter linki uygulamada açma wo long fallen dynasty türkçe yama erkek nazarı nedir silbak silecek yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Alcatel-1 5033-f
    Alcatel-1 5033-f
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız