Allianz Türkiye'den elektrikli araçlara özel yeni kasko sigortası

Tam Boyutta Gör Allianz Türkiye, ülkemizde sayısı hızla artarak 42 bine ulaşan elektrikli otomobilleri güvence altına alacak yeni bir ürün geliştirdi.

Allianz Türkiye’nin yeni Elektrikli Araç Kasko Sigortası ürünüyle, yüzde 100 elektrikli otomobiller ve kamyonetler için Allianz Kasko Kapsamlı Paket’in sunduğu çarpma, çarpışma, hırsızlık, deprem, sel, dolu, doğal afet gibi geniş kapsamlı pek çok teminata ek olarak; duvar tipi şarj ünitesi, şarj kablosu, adaptör ve bataryanın zarar görmesi gibi elektrikli araç sahiplerinin karşılaşabileceği özel durumlara ilişkin teminatlar da sunuluyor.

Yolda şarjı biten araçları istasyona götürme hizmeti

Yeni Elektrikli Araç Kasko Sigortası ürünü, elektrikli otomobilin duvar tipi şarj ünitesindeki duvar kutusu ve indüksiyon plakası ile araç içindeki şarj kablosu ve adaptörünün kaza sonucu zarar görmesi, çalınması veya kemirgenlerin zarar vermesi gibi durumları teminat kapsamına alıyor. Aracın şarj edilmesi sırasında sigortalı veya üçüncü şahısların, şarj kablosu kaynaklı kazaya uğraması da teminat altına alınıyor.

Araç bataryasının kaza gibi durumlarda zarar görmesinin yanı sıra, araç ilk tescil tarihinden itibaren araç 3 yaşını doldurana kadar hasar anında muafiyet uygulanmadan teminat altında oluyor. Yıldırım ve fırtına gibi hava olaylarının akım kaynaklı zararları da teminata dahil olurken, aracın yolda şarjının bitmesi durumunda en yakın şarj istasyonuna götürülmesi için asistans hizmeti sunuluyor. Elektrikli Araç Kasko Sigortası, aracı hedef alan hacker saldırıları sonrası araç elektroniğinde oluşacak sorunlara karşı da güvence sunuyor.

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Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, konuyla ilgili açıklamasında, “iyi bir çevre için” iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve düşük karbon ekonomisini desteklemeyi önceliklendirdiklerini ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarından “İklim Eylemi” için değer yaratmaya devam ettiklerini iletti. Gürkan, yeni adımlarını, Türkiye yollarında sayıları hızla artan elektrikli araçlar için atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Allianz Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve düşük karbon ekonomisini destekleyen ürünler sunmaya devam ediyoruz. Çevre dostu ‘Yuvam’ sigortası, yenilenebilir enerji sigortası, Türkiye’de bir ilk olan çatı tipi güneş enerjisi paneli sigortası gibi ürünlerimizden oluşan portföyümüze şimdi de elektrikli araç kasko sigortasını ekledik. TÜİK verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, geçen yılın sonuna göre yaklaşık yüzde 184 artarak, ağustos sonu itibarıyla 42 bine ulaştı. Bu güzel gelişmeyi sürdürülebilirlik stratejimizin de çizdiği yolda biz de sigortacı kimliğimizle desteklemekten, bu sayının daha da ileriye taşınabilmesini teşvik etmekten mutluluk duyuyoruz.”

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Allianz Türkiye'den elektrikli araçlara özel yeni kasko sigortası