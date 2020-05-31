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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kazada ölüm oranı en yüksek otomobiller açıklandı

    ABD'li Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü, trafik kazasına karışması halinde ölüm oranının en yüksek olduğu otomobilleri listeledi. Yayınlanan rapor araç boyutunun önemini ortaya koyuyor.
    51 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Kazada ölüm oranı en yüksek otomobiller açıklandı
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    Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) uzmanları, kaza durumunda ölüm riskinin en yüksek olduğu otomobilleri ortaya koyan yeni bir araştırmaya imza attı.

    Ayrıca Bkz. "İkinci el otomobil fiyatları Mayıs'ta yüzde 8 arttı"

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    Yayınlanan rapor, trafik kazalarında ölüm oranını etkileyen en önemli faktörün "boyut" olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre kompakt yapıdaki küçük otomobiller, büyük otomobillerden çok daha tehlikeli.

    IIHS araştırmalarından sorumlu başkan yardımcısı Joe Nolan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Küçük araçlar kazalarda sürücü için daha az koruma sunuyor. Daha hafif olmaları çarpışmaların yükünü çektikleri anlamına geliyor" dedi.

    Kazada ölüm oranı en yüksek otomobiller açıklandı
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    Sıfır ölümlü otomobiller de var

    Araştırma kapsamında ölüm oranı en yüksek otomobiller derlendi. Listenin tepesinde Ford Fiesta, Hyundai Accent ve Fiat 500 gibi modeller var.

    Bununla birlikte Infiniti QX60, Porsche Cayenne, Range Rover Evoque, Mercedes-Benz C-Serisi ve Volkswagen Golf gibi araçlardaki "sıfır ölüm" oranı dikkat çekiyor.

    Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından hazırlanan araştırma 2017 model yılını ve önceki yıllara ait eşdeğer modelleri baz alıyor. Ayrıca 2015'ten 2018'e kadar meydana gelen ölümleri kapsadığını da belirtelim.

    Sürücü ölüm oranı en düşük otomobiller

      Trafiğe kayıtlı her bir milyon araç başına sürücü ölümleri Çok Araçlı Kaza Tek Araçlı Kaza Tekli Devrilme
    GMC Yukon XL 1500 4WD 0 0 0 0
    Infiniti QX60 2WD 0 0 0 0
    Land Rover Range Rover Evoque 4WD 0 0 0 0
    Lexus NX 200t 4WD 0 0 0 0
    Mercedes-Benz C-Serisi sedan 4WD 0 0 0 0
    Porsche Cayenne 4WD 0 0 0 0
    Volkswagen Golf 0 0 0 0
    Lexus GX 460 4WD 3 0 3 4
    Subaru Outback 3 2 1 0
    Acura RDX 2WD 4 4 0 0
    BMW X5 4WD 4 2 2 0
    BMW X3 4WD 5 0 5 5
    Nissan Leaf 5 0 5 0
    Cadillac Escalade 4WD 6 0 6 0
    Lexus CT 200h 6 6 0 0
    Mitsubishi Outlander 4WD 7 7 0 0
    Toyota Sienna 4WD 7 4 4 0
    Toyota Tundra Crew Max 4WD 7 0 7 2
    Chevrolet Suburban 1500 4WD 8 8 0 0
    Honda Odyssey 8 4 5 2

    Sürücü ölüm oranı en yüksek otomobiller

      Trafiğe kayıtlı her bir milyon araç başına sürücü ölümleri Çok Araçlı Kaza Tek Araçlı Kaza Tekli Devrilme
    Ford Fiesta 141 98 46 13
    Hyundai Accent 116 85 28 9
    Chevrolet Sonic 98 64 34 10
    Nissan Versa Note 96 80 12 7
    Fiat 500 95 60 38 37
    Hyundai Elantra 89 71 15 9
    Kia Forte 89 63 24 2
    Nissan Versa 88 49 42 14
    Kia Rio 87 51 38 0
    Ford Mustang GT coupe 81 58 23 12
    Hyundai Accent SW 81 64 17 9
    Nissan Sentra 81 53 26 11
    Chevrolet Sonic SW 74 59 13 13
    Chevrolet Trax 2WD 73 40 37 20
    Mitsubishi Mirage hatchback 72 52 18 5
    Kia Soul 70 50 19 10
    Buick Verano 68 35 33 14
    Ford Focus 68 48 19 9
    Nissan Maxima 68 33 38 4
    Mitsubishi Outlander Sport 4WD 67 45 21 5


    https://www.iihs.org/news/detail/driver-death-rates-remain-high-among-small-cars Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 32 dk. yeni yorumcu en beğenilen
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 dk.
    Yorumlardan anlaşıldığı üzere forum kullanıcılarının çoğunun istatistik biliminden haberleri yok. Biri de "satış miktarına göre belirlenmeseymiş keşke" yazmış. Satış miktarına göre belirlenmemiş zaten. Trafiğe her model için kayıtlı 1 milyon araç başına data hesaplaması yapılmış. Yani araç modeline göre kaza/ölüm oranını bulmak için en dengeli ölçek kullanılmış.
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    Hobar (Emrah Karaçam) 4 dk.
    Milyon başına demişler ama üsteki listede milyon tane araç mı var?
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    narcos06 19 dk. yeni yorumcu
    biraz saçma olmuş araba satışı miktarına göre değerlendirilmesi lazım listeded fiat tipoyu görememek de üzücü.
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 32 dk. yeni yorumcu en beğenilen
    Tofaşı hesaplayamadıkları için yazmamışlar
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    gently weeps (kaan tuncel) 39 dk.
    Ne saçma istatistik bu? Bi yerde subaru porshe infiniti lexux öteki tarafta Ford hyundai kia fiat
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    denizaya (deniz aya) 42 dk.
    Çok saçma bir istatistik...kaza sayısı çok olan modeller Dünya'da en çok satan arabalar, kaza sayısı az olan ise dünyada en az satan pahalı modeller...kesin bu istatistikleri bir ak partili yapmıştır...rezalet ve komik...
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    alitemel (ali ) 28 dk. denizaya
    Joe Nolan ak parti gazi ayıntap m.vekili olduğu için doğru bildin kardeş.
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