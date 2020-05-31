Kazada ölüm oranı en yüksek otomobiller açıklandı

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Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) uzmanları, kaza durumunda ölüm riskinin en yüksek olduğu otomobilleri ortaya koyan yeni bir araştırmaya imza attı.

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Yayınlanan rapor, trafik kazalarında ölüm oranını etkileyen en önemli faktörün "boyut" olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre kompakt yapıdaki küçük otomobiller, büyük otomobillerden çok daha tehlikeli.

IIHS araştırmalarından sorumlu başkan yardımcısı Joe Nolan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Küçük araçlar kazalarda sürücü için daha az koruma sunuyor. Daha hafif olmaları çarpışmaların yükünü çektikleri anlamına geliyor" dedi.

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Sıfır ölümlü otomobiller de var

Araştırma kapsamında ölüm oranı en yüksek otomobiller derlendi. Listenin tepesinde Ford Fiesta, Hyundai Accent ve Fiat 500 gibi modeller var.

Bununla birlikte Infiniti QX60, Porsche Cayenne, Range Rover Evoque, Mercedes-Benz C-Serisi ve Volkswagen Golf gibi araçlardaki "sıfır ölüm" oranı dikkat çekiyor.

Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından hazırlanan araştırma 2017 model yılını ve önceki yıllara ait eşdeğer modelleri baz alıyor. Ayrıca 2015'ten 2018'e kadar meydana gelen ölümleri kapsadığını da belirtelim.

Sürücü ölüm oranı en düşük otomobiller

Trafiğe kayıtlı her bir milyon araç başına sürücü ölümleri Çok Araçlı Kaza Tek Araçlı Kaza Tekli Devrilme GMC Yukon XL 1500 4WD 0 0 0 0 Infiniti QX60 2WD 0 0 0 0 Land Rover Range Rover Evoque 4WD 0 0 0 0 Lexus NX 200t 4WD 0 0 0 0 Mercedes-Benz C-Serisi sedan 4WD 0 0 0 0 Porsche Cayenne 4WD 0 0 0 0 Volkswagen Golf 0 0 0 0 Lexus GX 460 4WD 3 0 3 4 Subaru Outback 3 2 1 0 Acura RDX 2WD 4 4 0 0 BMW X5 4WD 4 2 2 0 BMW X3 4WD 5 0 5 5 Nissan Leaf 5 0 5 0 Cadillac Escalade 4WD 6 0 6 0 Lexus CT 200h 6 6 0 0 Mitsubishi Outlander 4WD 7 7 0 0 Toyota Sienna 4WD 7 4 4 0 Toyota Tundra Crew Max 4WD 7 0 7 2 Chevrolet Suburban 1500 4WD 8 8 0 0 Honda Odyssey 8 4 5 2

Sürücü ölüm oranı en yüksek otomobiller

Trafiğe kayıtlı her bir milyon araç başına sürücü ölümleri Çok Araçlı Kaza Tek Araçlı Kaza Tekli Devrilme Ford Fiesta 141 98 46 13 Hyundai Accent 116 85 28 9 Chevrolet Sonic 98 64 34 10 Nissan Versa Note 96 80 12 7 Fiat 500 95 60 38 37 Hyundai Elantra 89 71 15 9 Kia Forte 89 63 24 2 Nissan Versa 88 49 42 14 Kia Rio 87 51 38 0 Ford Mustang GT coupe 81 58 23 12 Hyundai Accent SW 81 64 17 9 Nissan Sentra 81 53 26 11 Chevrolet Sonic SW 74 59 13 13 Chevrolet Trax 2WD 73 40 37 20 Mitsubishi Mirage hatchback 72 52 18 5 Kia Soul 70 50 19 10 Buick Verano 68 35 33 14 Ford Focus 68 48 19 9 Nissan Maxima 68 33 38 4 Mitsubishi Outlander Sport 4WD 67 45 21 5

https://www.iihs.org/news/detail/driver-death-rates-remain-high-among-small-cars

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