BYD beşlisinin en ucuz üyesi: %100 elektrikli BYD Dolphin

Tam Boyutta Gör BYD Dolphin, Çinli marka tarafından 2021 yılından bu yana üretiliyor. Türkiye'ye gelecek ilk model olan Atto 3 gibi e-Platform 3.0 üzerine inşa edilen model, küresel pazarda C-hatchback segmentinde konumlandırılıyor. Otomobilin ölçülerine baktığımızda 4290 mm uzunluğa, 1770 mm genişliğe, 1570 mm yüksekliğe ve 2700 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. Doğuştan elektrikli bir platforma sahip olduğu için aks mesafesi boyuna göre gayet iyi diyebiliriz.

Dolphin, BYD'nin daha önce bahsettiğimiz modelleri kadar aerodinamik bir araç değil. Zaten 0.30 olan hava sürtünme katsayısından da bunu anlayabiliyoruz. Aslına bakılırsa, şehir içi kullanıma odaklanan bir otomobil olduğu için çok da aerodinamik olmasına gerek yok. Bunun için kompakt bir gövde daha önemli ki Dolphin'in ölçüleri de buna sahip olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Dolphin'in boş ağırlığı versiyona göre 1658 kg'a kadar çıkabiliyor.

Motor ve batarya

BYD Dolphin, İstanbul'da 150 kW güç ve 310 Nm tork üreten (tıpkı Atto 3 gibi) elektrik motoruyla boy gösterdi. Ancak, önden çekişli olan modelin Active, Boost, Comfort ve Design olarak adlandırılan dört farklı versiyonu mevcut. Active versiyonu tamamen maliyete odaklı. 70 kW güç ve 180 Nm tork üreten motora sahip bu versiyonun son hızı 150 km/s ile sınırlandırılmış. Ayrıca bu versiyonda arka süspansiyon olarak torsiyon çubuğuna yer verilmiş.

Bir üst basamakta 130 kW'lık versiyon var ancak bunun tork değeri henüz belli değil. Comfort ve Design'da ise sözünü ettiğimiz 150 kW'lık motor kullanılıyor. Bu üç versiyonun son hızı 160 km/s ile sınırlı ve arkada torsiyon çubuğu yerine Multi-link süspansiyon karşımıza çıkıyor. Dolphin'in 150 kW'lık versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlıyor.

Tam Boyutta Gör BYD Dolphin'de diğer modeller gibi lityum demir fosfat kimyasına sahip bıçak tipi batarya hücreleri kullanılıyor. 44.9 kWsa (332V) ve 60.4 kWsa (400V) olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunuluyor. Otomobilin WLTP'ye göre menzili büyük batarya ile ortalama 427 kilometreye kadar çıkıyor. Şehir içi kullanımda ise tek şarjla 565 kilometreye kadar menzil sunulabiliyor. Ortalama 15.9 kWsa/100 km enerji tüketimine sahip olan modelde bu değer şehir içinde 12 kWsa'e kadar düşüyor.

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Dolphin'in şarj hızı da versiyona göre değişiyor. Active ve Boost versiyonlarında AC şarj 7 kW tek fazlı kablo ile sağlanıyor. Bu da bataryanın (44.9 kWsa) yaklaşık 7,5 saatte 0'dan tam doluma ulaşmasını sağlıyor. Daha büyük bataryaya sahip diğer iki versiyonda ise 11 kW üç fazlı AC şarj özelliği mevcut. Bu da bataryanın tam dolum süresini yaklaşık 6 saate düşürüyor. DC hızlı şarj tarafında ise 150 kW'lık cihazda %30'dan %80'e dolum 29 dakikada gerçekleştiriliyor.

Dış tasarım

BYD Dolphin, gövde tasarımıyla tam bir şehir otomobili olduğunu gösteriyor. Kısa ön kaputun hemen altında LED farlar ve onların arasındaki parlak siyah panelin üzerinde BYD logosu yer alıyor. Tamponda ise 360 derecelik kamera sisteminin bir parçası olan ön kamera ve bumerang şekilli süslemeler dikkat çekiyor. Siyah ön kaput, sütunlar, yan aynalar ve tavanın gövde rengi ile güzel bir kontrast oluşturarak farklı bir karakter kazandırdığı otomobilde versiyona göre 16 veya 17 inçlik jantlar kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör BYD Dolphin'in arka bölümünde boydan boya uzanan tasarıma sahip LED stoplar dikkat çekiyor. Alt tarafta ise yine ön tampondaki gibi parlak siyah ve gri süslemelerle elde edilen sportif hava sürdürülüyor. Bagaja erişim oldukça kolay ancak diğer versiyonlardaki gibi elektrikli bagaj kapağı mevcut değil. Bu alan bizlere 345 litrelik hacim sunuyor ki bunun ortalamanın biraz altında olduğunu söylemek mümkün. Arka koltuklar katlandığında bu değer 1310 litreye kadar çıkıyor.

İç tasarım

Vegan deri gibi sürdürülebilir malzemelerin karşımıza çıktığı iç mekandaki malzeme kalitesi diğer modeller kadar olmasa da ortalamanın üzerinde. Sık temas edilen yerlerde yumuşak yüzeylere özen gösterilmiş. Sürücünün önünde 5 inç TFT dijital gösterge paneli yer alıyor. Merkezdeki 12.8 inçlik multimedya ekranı diğer modellerdeki kadar büyük olmasa da yine (yatay-dikey) döndürülebiliyor. Bunun dışında sesli kontrol özelliği, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 6 hoparlörlü ses sistemi ve NFC kart gibi özellikler de mevcut.

Fiyat

BYD Dolphin'in Almanya'daki fiyatları 30.990 eurodan başlıyor. İstanbul'daki lansmanla ilgili videomuzu aşağıda izleyebilirsiniz:

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