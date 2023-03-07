Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Almanya ulusal 5G ağlarında Huawei ve ZTE ekipmanlarını yasaklamaya hazırlanıyor

    Alman hükümeti telekom operatörlerinin Çinli Huawei ve ZTE'ye ait ekipmanları kullanmasını yasaklayacak önlemler hazırlıyor. Mevcut bileşenler casusluk endişesiyle 5G ağlarından sökülecek.
    1

    Almanya 5G ağlarında Huawei ve ZTE ekipmanlarını yasaklıyor Tam Boyutta Gör

    Almanya, ülkede hizmet veren operatörlerin 5G kablosuz kapsama alanını genişletmek için Çinli Huawei ve ZTE'ye ait ekipmanları kullanmasını yasaklamayı planlıyor. Ancak bazı telekom operatörleri hali hazırda bahsi geçen bu firmaların bileşenlerini kullanıyor.

    Handelsblatt gazetesi hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde "Federal hükümet, Almanya'nın mobil ağlarında Çin teknolojisinin kullanımını önemli ölçüde kısıtlamayı planlıyor" ifadelerine yer verdi.

    Almanya 5G ağlarında Huawei ve ZTE ekipmanlarını yasaklıyor Tam Boyutta Gör

    Çinlilerin altyapıya erişmesinden korkuluyor

    5G altyapısında Çin menşeli bileşen kullanımına getirilen yasak, Huawei ve ZTE ekipmanları kullanan Deutsche Telekom, Vodafone ve Telefónica'yı etkileyecek. Operatörler masrafları kendilerine ait olacak şekilde gerekli değişikliği yapmak zorunda kalacaklar.

    Alman hükümeti ülkedeki 5G ağlarında bu şirketlere ait ekipmanları kullanmanın, Çinli casusların Almanya'nın altyapısına erişmesine izin vereceğinen korkuyor. Daha önce aynı kısıtlamalar Amerika Birleşik Devletleri tarafından da uygulamaya konmuştu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    pcdiyari 13 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 18 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    apple pencil muadili misol kullananların yorumları 6 kişilik 3 vardiya çizelgesi hepsiburada premium 1 tl half life opposing force türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız