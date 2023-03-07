Almanya ulusal 5G ağlarında Huawei ve ZTE ekipmanlarını yasaklamaya hazırlanıyor

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Almanya, ülkede hizmet veren operatörlerin 5G kablosuz kapsama alanını genişletmek için Çinli Huawei ve ZTE'ye ait ekipmanları kullanmasını yasaklamayı planlıyor. Ancak bazı telekom operatörleri hali hazırda bahsi geçen bu firmaların bileşenlerini kullanıyor.

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Handelsblatt gazetesi hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde "Federal hükümet, Almanya'nın mobil ağlarında Çin teknolojisinin kullanımını önemli ölçüde kısıtlamayı planlıyor" ifadelerine yer verdi.

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Çinlilerin altyapıya erişmesinden korkuluyor

5G altyapısında Çin menşeli bileşen kullanımına getirilen yasak, Huawei ve ZTE ekipmanları kullanan Deutsche Telekom, Vodafone ve Telefónica'yı etkileyecek. Operatörler masrafları kendilerine ait olacak şekilde gerekli değişikliği yapmak zorunda kalacaklar.

Alman hükümeti ülkedeki 5G ağlarında bu şirketlere ait ekipmanları kullanmanın, Çinli casusların Almanya'nın altyapısına erişmesine izin vereceğinen korkuyor. Daha önce aynı kısıtlamalar Amerika Birleşik Devletleri tarafından da uygulamaya konmuştu.

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Almanya 5G ağlarında Huawei ve ZTE ekipmanlarını yasaklıyor