Almanya ulusal 5G ağlarında Huawei ve ZTE ekipmanlarını yasaklamaya hazırlanıyor

Almanya, ülkede hizmet veren operatörlerin 5G kablosuz kapsama alanını genişletmek için Çinli Huawei ve ZTE'ye ait ekipmanları kullanmasını yasaklamayı planlıyor. Ancak bazı telekom operatörleri hali hazırda bahsi geçen bu firmaların bileşenlerini kullanıyor.
Handelsblatt gazetesi hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde "Federal hükümet, Almanya'nın mobil ağlarında Çin teknolojisinin kullanımını önemli ölçüde kısıtlamayı planlıyor" ifadelerine yer verdi.
Çinlilerin altyapıya erişmesinden korkuluyor
5G altyapısında Çin menşeli bileşen kullanımına getirilen yasak, Huawei ve ZTE ekipmanları kullanan Deutsche Telekom, Vodafone ve Telefónica'yı etkileyecek. Operatörler masrafları kendilerine ait olacak şekilde gerekli değişikliği yapmak zorunda kalacaklar.
Alman hükümeti ülkedeki 5G ağlarında bu şirketlere ait ekipmanları kullanmanın, Çinli casusların Almanya'nın altyapısına erişmesine izin vereceğinen korkuyor. Daha önce aynı kısıtlamalar Amerika Birleşik Devletleri tarafından da uygulamaya konmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez