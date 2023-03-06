Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, şirketin ilk elektrikli otomobilinin geliştirilmesindeki ilerlemeden memnun olduğunu söyledi. Deneyimli yöneticiye göre kış testleri başarılı geçen aracın seri üretime girmesine çok az bir süre kaldı.

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Xiaomi, otomotiv bölümüne hali hazırda 3 milyar yuan'dan (yaklaşık 434 milyon dolar) fazla yatırım yapmış durumda. Çinli şirketin büyük önem gösterdiği elektrikli otomobil projesinde 2.300'den fazla kişiden oluşan bir ekip çalışıyor.

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2024'ün ilk yarısında seri ürtetim başlıyor

Şirket ayrıca yılda 300 bin elektrikli otomobil üretebilecek kapasitede bir fabrika inşa etmeyi planlıyor. Lei Jun açıklamasında ilk modelin gelecek yılın ilk yarısında seri üretim aşamasına geçeceğine inandığını ifade etti.

Tam Boyutta Gör Aktarılan detaylara göre bu model sportif tasarıma sahip orta boy bir sedan olacak. Otomobil hakkında henüz çok detaylı bilgilere sahip değiliz. Ancak Xiaomi Modena'nın 350.000 yuan (50.000 dolar) civarında bir fiyat etiketi taşıyacağı söyleniyor.

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Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili için tarih verildi