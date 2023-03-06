Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili için tarih verildi

Xiaomi, otomotiv bölümüne hali hazırda 3 milyar yuan'dan (yaklaşık 434 milyon dolar) fazla yatırım yapmış durumda. Çinli şirketin büyük önem gösterdiği elektrikli otomobil projesinde 2.300'den fazla kişiden oluşan bir ekip çalışıyor.
2024'ün ilk yarısında seri ürtetim başlıyor
Şirket ayrıca yılda 300 bin elektrikli otomobil üretebilecek kapasitede bir fabrika inşa etmeyi planlıyor. Lei Jun açıklamasında ilk modelin gelecek yılın ilk yarısında seri üretim aşamasına geçeceğine inandığını ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez