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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili için tarih verildi

    Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun piyasaya sürmeye hazırlandıkları ilk elektrikli otomobilin kış testlerinin başarıyla tamamladığını açıkladı. Çinli markanın patronu seri üretim için tarih de verdi.
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    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, şirketin ilk elektrikli otomobilinin geliştirilmesindeki ilerlemeden memnun olduğunu söyledi. Deneyimli yöneticiye göre kış testleri başarılı geçen aracın seri üretime girmesine çok az bir süre kaldı.

    Xiaomi, otomotiv bölümüne hali hazırda 3 milyar yuan'dan (yaklaşık 434 milyon dolar) fazla yatırım yapmış durumda. Çinli şirketin büyük önem gösterdiği elektrikli otomobil projesinde 2.300'den fazla kişiden oluşan bir ekip çalışıyor.

    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili için tarih verildi Tam Boyutta Gör

    2024'ün ilk yarısında seri ürtetim başlıyor

    Şirket ayrıca yılda 300 bin elektrikli otomobil üretebilecek kapasitede bir fabrika inşa etmeyi planlıyor. Lei Jun açıklamasında ilk modelin gelecek yılın ilk yarısında seri üretim aşamasına geçeceğine inandığını ifade etti.

    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Aktarılan detaylara göre bu model sportif tasarıma sahip orta boy bir sedan olacak. Otomobil hakkında henüz çok detaylı bilgilere sahip değiliz. Ancak Xiaomi Modena'nın 350.000 yuan (50.000 dolar) civarında bir fiyat etiketi taşıyacağı söyleniyor.
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    murattari 3 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 11 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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