Almanya’dan koronavirüse karşı yüksek etkili antikor haberi geldi

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Kovid-19’e karşı yürütülen aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken, yeni tip koronavirüsü alt etmek için yapılan araştırmalardan bazen umut verici bazen de hayal kırıklığı yaratan haberler geliyor. Almanya'daki Charite Hastanesi ve Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi'ndeki araştırmacıların yürüttükleri aşı çalışması ise virüse darbe indirecek önemli bir potansiyel barındırıyor.

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Araştırmacıların Kovid-19’lu hastalardan elde ettikleri antikorlardan en etkililerini izole ettikleri araştırmada, pasif aşı üretme çalışmalarına başlandı. Aktif aşıya kıyasla hazır antikorların enjekte edildiği pasif aşılarda daha kısa sürede sonuç alınabiliyor. Aktif aşılarda bekleme süresinin olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, pasif aşıda antikorların ne yazık ki bir süre sonra etkinliğini kaybettiğini ve bu yüzden aşının etki süresinin daha kısıtlı olduğunu belirtiyor.

Fareler üzerinde denendi

Bilim insanları, geliştirilme süreci tamamlandığında hem Kovid-19’lu hem de koruyucu maksatlı sağlıklı kişilere uygulanabilecek aşı için hastalık geçirip iyileşen 600’e yakın kişiden alınan antikorların ayrıştırıldığını belirtti. Daha sonra suni ortamda çoğaltılan bu antikorların, virüse tutunarak hücrelere sızmasının ve çoğalmasının engellendiği ifade edildi.

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Araştırmayı yürüten ekibin lideri Jakob Kreye, kobay fareleri üzerinde denenen ve yüksek etki gösteren antikorlarla ilgili açıklamasında “Antikorlar korona bulaşının ardından verildiğinde farelerde semptomların hafif seyrettiğini gözlemledik. Koruyucu olarak kullandığımızda fareler hiç hastalığa yakalanmadı” sözlerini sarf etti.

Aşı çalışmalarını Almanya merkezli Miltenyi Biotec ile yürüten ekip adına konuşan Kreye son olarak, tespiti yapılan antikorların üçünden umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

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