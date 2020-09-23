Türkiye'de 20 gönüllüye koronavirüs aşısı uygulandı: Ciddi yan etki yok

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Dünyada koronavirüs aşısı geliştirmek için hızlı çalışma var. Bazı aşılar Faz-3 aşamasına geldi. Türkiye’de 16 Eylül’de ilk Faz-3 aşılama çalışması yapıldı. Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği aşı ülkemizdeki 1200 gönüllü sağlık çalışanına uygulanacak. Şu ana kadar 20 sağlık çalışanına uygulandı.

"Ciddi yan etki yok"

İlk aşılama işlemleri Hacettepe Üniversitesi’nde yapıldı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, gönüllülerde ciddi yan etki ile karşılaşmadıklarını belirtti. Prof. Dr. Akova, "Ufak tefek şeyler var tabii; hafif halsizlik, kırgınlık, aşı yapılan yerde ağrı gibi. Ama bunlar tüm aşılarda olduğu gibi beklenen yan etkiler. Şimdilik bir sorun yok. Periyodik olarak bu hastalar izlenecekler, muayene edilecekler, telefonla izlenecekler. Yan etki varsa bize hemen bildirecekler. Güvenlik analizlerini yapacağız. Oldukça uzun bir süreç, 7 aya kadar sürecek" dedi.

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Prof. Dr. Akova, henüz sağlık çalışanları dışında aşılama talebi alınmadığını belirtti. Gönüllü sağlık personellerinin aşılaması bittikten sonra vatandaştan aşılama talebi alınabileceği ifade ediliyor.

Aşılama sürecine katılan gönüllüler ilk dozu aldıktan sonra 7 ay boyunca takip edilecek. İlk aşıyı alan kişilere 14 gün geçtikten sonra bir doz daha yapılacak. 28 ve 42’nci günlerde bu kişilerden kan alınacak ve antikor olup olmadığına bakılacak. Periyodik olarak PCR testi yapılacak. Gönüllülerin bir kısmında T hücre bağışıklığı kontrol edilecek. Bu hastalar izlenecek, muayene edilecek ve telefonla durumu kontrol edilecek. Aşınan yan etkisi varsa takip edilecek.

Yerli aşıda son durum ne?

Prof. Dr. Murat Akova, yerli aşı çalışmalarının ise henüz erken fazda olduğuna değinerek, "Henüz hayvan çalışmasında bunlar. İnsandan önceki değişik fazlarda. Toplam 9 aşı Dünya Sağlık Örgütü listesine kayıtlı; ama benim bildiğim 13 civarında aşı Türkiye'de değişik merkezlerde yapılan. Bunların bir ya da birkaçının insanda deneme aşamasına gelmiş olabileceği konusunda bir bilgi var" diye konuştu.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-turkiyede-ilk-koronavirus-asisi-gecen-hafta-yapildi-ciddi-yan-etki-yok-7-aya-kadar-surecek-41618528

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