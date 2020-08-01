Almanya, trenler için dünyanın ilk hidrojen yakıt istasyonunu inşa ediyor

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Dünyanın hidrojenle çalışan ilk yolcu trenlerini devreye sokan Almanya, bu araçların yakıt ihtiyacının karşılanması maksadıyla kurulacak ve alanında yine ilk olacak hidrojen yakıt istasyonu için temel atma töreni düzenledi.

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Halihazırda hizmet veren mobil yakıt istasyonun yerine geçecek yapı, tamamlandığında günlük 1,600 kg hidrojen kapasitesiyle trenlere hizmet vermeye başlayacak. Ülkenin Aşağı Saksonya bölgesinde bulunan Bremervörde kasabasında inşa edilecek yakıt istasyonunun 2021 yılı ortalarında hizmete girmesi bekleniyor.

Bir depoyla 1000 km kadar yol

Dünyanın ilk hidrojen yakıtıyla çalışan yolcu trenleri Fransa merkezli Alstrom tarafından 2018 yılının Eylül ayında üretilmişti. İlk etapta iki adet üretilen trenler, 18 aylık test sürecinin ardından geçtiğimiz Şubat ayında hizmete girmişti. Aşağı Saksonya Bölgesel Ulaşım Şirketi, tek bir depo hidrojen yakıtıyla 965 km yol kat edebilen araçlardan 2021 yılı itibariyle 14 adet daha hizmete sokmayı düşünüyor.

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Hidrojen ve oksijen karışımı sayesinde üzerlerindeki yakıt hücreleri ile elektrik üreten Hidrojen trenleri, gerçekleştirilen bu işlem sayesinde atmosfere sadece su ve buhar salıyor. Üretilen fazlalık enerji ise araçlarda bulunan pillerde depolanıyor. Üretim maliyetleri dizel alternatiflerine göre çok daha pahalı olan bu trenler hem çevreci olmaları hem de düşük işletme maliyetleri nedeniyle tercih ediliyor.

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