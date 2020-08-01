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    Almanya, trenler için dünyanın ilk hidrojen yakıt istasyonunu inşa ediyor

    Dünyanın hidrojenle çalışan ilk yolcu trenlerinin hizmete girdiği Almanya'da bu araçların yakıt ihtiyacı için alınında yine bir ilk olacak yakıt istasyonu inşa edilmesine karar verildi.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Almanya, trenler için dünyanın ilk hidrojen yakıt istasyonunu inşa ediyor
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    Dünyanın hidrojenle çalışan ilk yolcu trenlerini devreye sokan Almanya, bu araçların yakıt ihtiyacının karşılanması maksadıyla kurulacak ve alanında yine ilk olacak hidrojen yakıt istasyonu için temel atma töreni düzenledi.

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    Halihazırda hizmet veren mobil yakıt istasyonun yerine geçecek yapı, tamamlandığında günlük 1,600 kg hidrojen kapasitesiyle trenlere hizmet vermeye başlayacak. Ülkenin Aşağı Saksonya bölgesinde bulunan Bremervörde kasabasında inşa edilecek yakıt istasyonunun 2021 yılı ortalarında hizmete girmesi bekleniyor.

    Bir depoyla 1000 km kadar yol

    Dünyanın ilk hidrojen yakıtıyla çalışan yolcu trenleri Fransa merkezli Alstrom tarafından 2018 yılının Eylül ayında üretilmişti. İlk etapta iki adet üretilen trenler, 18 aylık test sürecinin ardından geçtiğimiz Şubat ayında hizmete girmişti. Aşağı Saksonya Bölgesel Ulaşım Şirketi, tek bir depo hidrojen yakıtıyla 965 km yol kat edebilen araçlardan 2021 yılı itibariyle 14 adet daha hizmete sokmayı düşünüyor.

    Almanya, trenler için dünyanın ilk hidrojen yakıt istasyonunu inşa ediyor
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    Hidrojen ve oksijen karışımı sayesinde üzerlerindeki yakıt hücreleri ile elektrik üreten Hidrojen trenleri, gerçekleştirilen bu işlem sayesinde atmosfere sadece su ve buhar salıyor. Üretilen fazlalık enerji ise araçlarda bulunan pillerde depolanıyor. Üretim maliyetleri dizel alternatiflerine göre çok daha pahalı olan bu trenler hem çevreci olmaları hem de düşük işletme maliyetleri nedeniyle tercih ediliyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    atilasat 2 hf. en beğenilen
    almanlar kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdı.
    Yanıtla +18
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf. 12 Angry Men
    Elhamdulillah bizde akilli ve caliskaniz; yandasiydi, cemaatiydi, tarikatiydi bos durmuyoruz cok sukur.
    Yanıtla +13
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    caneycaney (caney caney) 2 hf.
    bizimkilerde daha araba yapacaklar :)
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Bizde durmadan Bina ve yoll yaptık :-)
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    porsoro 2 hf.
    Her teknoloji haberinin altında kusmuk görmekten bıktım vallahi. Bu ne düşmanlık bu ne öfke. Allah fırsat vermesin.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf.
    Üretim maliyetleri başlangıç için fazla olablir pek tabii. Bir üretim yöntemi çokça talep almaya başlarsa o maliyetler düşecektir. Önemli olan birilerinin elini taşın altına koyup başlangıçta o riski alıyor olması.
    Yanıtla +1
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    Wi Fi (Özay Demir) 2 hf.
    Her Avrupa haberinde Avrupa'ya yalakalık kendi milletinize ve dininize düşmanlık yapmazsanız olmaz, olmaz çünkü sizin kafalariniz sömürgelesmis, Fransa'da yaşıyorum, Fransız sömürgesi Mali ve Cezayir'den bir sürü arkadaşım var, adamlar çölden ve ormandan çıkıp gelmişler ama hiç birinde sizdeki ezikliği, ukalaligi ve kendi milletine düşmanlığı görmedim.



    Ülkemizdeki Kemalizmin kaderi her zaman bu olmuştur, kendi milletine düşman batıya dost, b.k yeseler b.k yiyorsunuz ama ilim ve teknolojilerini transfer etmiyorsunuz çünkü sizde o kafa ve vizyon yok!
    Yanıtla +4
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    231407 (Barış Özdemir) 2 hf.
    Almanya süpersin
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf.
    Bildiğim kadarıyla ilk maglev trenini de almanlar yapmıştı. Helal olsun çok Çalışkan ve akıllı bir milletler.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf. 12 Angry Men
    Elhamdulillah bizde akilli ve caliskaniz; yandasiydi, cemaatiydi, tarikatiydi bos durmuyoruz cok sukur.
    Yanıtla +13
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    caneycaney (caney caney) 2 hf.
    bizimkilerde daha araba yapacaklar :)
    Yanıtla +10
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    atilasat 2 hf. en beğenilen
    almanlar kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdı.
    Yanıtla +18
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