Amazfit, yeni akıllı saatlerini tanıttı

Amazfit, IFA 2022 etkinliğinde yeni akıllı saat modelleriyle karşımıza çıktı. Amazfit GTR 4 ve GTS 4 akıllı saat özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

Tasarım ve ekran

Amazfit’in yeni akıllı saatleri GTR 4 ve GTS 4, resmi olarak tanıtıldı. Yuvarlak kasalı saatleri sevenlerin ilgisini çekecek Amazfit GTR 4, temperli camla korunan, 466 x 466 piksel çözünürlüğünde, her zama açık (AOD) modunu destekleyen, 1.43 inç AMOLED ekrana sahip. Saat, parmak izi önleyici kaplama ile korunuyor, ayrıca parlamayı önleyiciyi çerçeveye sahip.

Amazfit GTS 4 ise, dikdörtgen kasalı, eski stil saatleri sevenlere hitap ediyor. Bu model, daha büyük ekranla (1.75 inç) geliyor. Ekran, bu modelde de temperli cam ile korunuyor ancak parlama önleyici çerçevelere sahip değil. 1.75 inç AMOLED ekran, 390 x 450 piksel çözünürlüğü destekliyor ve her zaman açık (always on display) özelliği mevcut. GTS 4 modelinde 150’nin üzerinde saat yüzü bulunurken, GTR 4 modelinde 200’den fazla saat yüzü seçeneği mevcut.

Tam Boyutta Gör

Batarya

Amazfit’in yeni akıllı saatleri, alüminyum alaşımlı orta çerçeveye sahip, alt taraf aşırı parlayan püskürtme polikarbondan yapılmış. GTR 4, GTS 4’ten biraz daha ağır; bunun nedeni, GTR 4’ün daha yüksek kapasiteli pil sahip olması. GTR 4’te 475 mAh batarya bulunurken, GTS 4’te 300 mAh batarya bulunuyor.

GTR 4’ün şarjı, tipik kullanım senaryosunda 14 güne kadar dayanabiliyorken, GTS 4’ün şarjı 8 güne kadar dayanabiliyor. Tabii ki yoğun kullanımda bu süreler oldukça düşüyor. Hassas GPS modu etkinleştirildiğinde, GTR 4 akıllı saat, 1 günü biraz geçerken; GTS 4 akıllı saat, 16 saate kadar dayanabiliyor. Her iki saatin de tam şarj olması için geçen süre, 2 saat.

Tam Boyutta Gör

Kayış seçenekleri

Amazfit GTR 4 akıllı saat, 22 mm kayışlarla gelirken, GTS 4 akıllı saat, 20 mm kayışlarla geliyor. GTS 4 için fluoroelastomer ve naylon kayış bulunabilirken, GTR 4 için ayrıca deri kayış seçeneği mevcut.

Sağlık özellikleri

GTS 4 ve GTR 4, kalp atış hızı izleme, uyku takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü dahil bilindik sağlık ve fitness özellikleriyle geliyor. Stres seviyesi ölçme ve âdet döngüsü izleme özelliği var. Saatler, 100’ün üzerinde iç ve dış mekan spor modunu destekliyor ve bazı spor hareketlerini otomatik olarak algılayabiliyor. Saatlerde düşme algılama özelliği de mevcut.

Tam Boyutta Gör

Android ve iOS desteği

İnternetsiz müzik dinleme, çift bant dairesel polarize GPS anteni, rota içe aktarma gibi güzel özelliklerle de gelen Amazfit akıllı saatler, mini uygulama ekosistemine sahip ve Alexa’nın yanı sıra internetsiz çalışan sesli asistanla geliyor. Saatler, Android 7.0 ve üzeri, iOS 12.0 ve üzeri yüklü telefonlarla çalışıyor.

Amazfit GTR 4 ve GTS 4 fiyatı

Amazfit GTR 4 ve GTS 4, 200 dolar fiyat etiketiyle satışta. GTR 4, Superseed Black (fluoroelastomer kayış), Vintage Brown Leather (deri kayış) ve Racetrack Grey (naylon kayış) renkleriyle geliyor. GTS 4 ise, siyah (Infinite Black), kahverengi (Autumn Brown), pembe (Rosebud Pink) ve beyaz (Misty White) renkleriyle geliyor. GTS 4’ün kahverengi modeli naylon kayışla, diğer modeller fluoroelastomer kayışla geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Amazfit GTR 4 ve GTS 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı