Vivo Watch 5 tanıtıldı: İşte dikkat çeken özellikleri ve fiyatı

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

Tam Boyutta Gör

Vivo, yeni akıllı saati Watch 5’i tanıttı. Bluetooth ve eSIM destekli iki farklı versiyonla gelen saat, 110 dolardan başlayan fiyatlarla satışta. eSIM’li modelin fiyatı ise 140 dolar. Saatin en dikkat çeken yanı ise yalnızca sağlık takibi değil; aynı zamanda cihazlar arası bağlantı ve kullanıcı etkileşimine dayalı eğlenceli özellikler sunması.

Watch 5, alüminyum alaşımlı gövdesiyle sadece 32 gram ağırlığında. Paslanmaz çelik versiyon ise kullanılan kayışa bağlı olarak 35 ila 36 gram arasında değişiyor. 1.43 inç AMOLED ekranı, 466x466 piksel çözünürlüğe ve 1500 nit parlaklığa sahip. Her zaman açık ekran özelliğini destekliyor.

Pil ömrü kullanım şekline göre farklılık gösteriyor. Bluetooth modunda 22 güne kadar dayanabiliyor. eSIM ile çift cihaz bağlantısında bu süre 14 gün, yalnızca eSIM kullanıldığında ise 7 güne kadar iniyor. Tam şarj süresi yaklaşık iki saat.

AOC, 250Hz yenileme hızına sahip kavisli monitörünü satışa sundu 23 sa. önce eklendi

Saatte BlueOS işletim sistemi bulunuyor ve hem Android hem iOS ile uyumlu çalışıyor. İlginç bir detay: Aynı anda bir Vivo telefon ve bir iPhone’a bağlanabiliyor. eSIM modeli, telefondan bağımsız mesajlaşma ve arama desteğiyle öne çıkıyor.

Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, uyku evreleri, stres durumu... Hepsi anlık olarak izlenebiliyor. Ayrıca regl döngüsü takibi, aritmi uyarıları ve tansiyon riski taraması gibi sağlık odaklı özellikler de mevcut. Toplanan veriler aile üyeleriyle paylaşılabiliyor.

Yüzü aşkın spor modu barındıran saatte özellikle raket sporlarına özel detaylar yer alıyor. Koşu, yoga, kardiyo gibi aktivitelerde ise yapay zekâ destekli kişisel antrenman planları devreye giriyor. NFC ile ödeme, toplu taşıma geçişi, akıllı kapı açma ve araç kontrolü gibi özellikler de saatin diğer artıları arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Vivo Watch 5 tanıtıldı: İşte dikkat çeken özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: