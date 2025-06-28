AirPods Pro 3 ile gelmesi beklenen yeni özellikler

AirPods Pro 3 beklenen yenilikler
- Sağlık özellikleri: Kalp atış hızı takibi, sıcaklık algılama
- Daha iyi ses kalitesi
- Daha etkili aktif gürültü önleme
- Yeni tasarım
- Daha hassas takip
Apple, bu yılın başlarında kalp atış hızı takibi özelliğine sahip Powerbeats Pro 2'yi piyasaya sürdü. Bu özelliğin AirPods Pro 3 modelinde de olacağı söyleniyor. Kalp atış hızına ek olarak sıcaklık algılama da bekleniyor. Apple Watch cilt sıcaklığını algılayabiliyor ancak bu ölçüm ateş için doğru değil. Kulak içi sıcaklık okuması daha yararlı veriler sağlayacaktır.
Apple, AirPods'ta bulunan H serisi çipi geliştirerek ses kalitesini iyileştirecek. AirPods Pro 2, tescilli kablosuz ses protokolü sayesinde Vision Pro ile eşleştirildiğinde Kayıpsız Sesi destekliyor, Apple bunu diğer cihazlara getirebilir. AirPods Pro 3, ses gecikmesini azaltmak için Bluetooth 5.4 bağlantısını kullanabilir.
H3 çipi, gelişmiş Aktif Gürültü Önleme ve daha iyi Uyarlanabilir Ses için cihazda daha da hızlı işleme olanak tanıyacak. AirPods Pro 2'deki H2 çipi, çevresel gürültüye maruz kalmayı azaltmak için saniyede 48.000 kez daha yüksek, aralıklı gürültüyü etkin bir şekilde azaltıyor. H3 çipi daha da iyi sonuçlar verebilir.
AirPods Pro 3’ün yeni bir tasarımla gelmesi bekleniyor. AirPods 4, daha ince kasa, gizli kapasitif eşleştirme düğmesi ve LED ile gelmişti. Aynı değişiklikleri bir sonraki AirPods Pro’da görebiliriz. Kulaklıkların da tasarımı yenilenebilir.
AirPods Pro 3'ün Bul uygulamasını kullanarak daha hassas takip için Apple'ın ikinci nesil Ultra Geniş Bant (UWB) çipiyle donatılması muhtemel.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: