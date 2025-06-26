Xiaomi Watch S4 41 mm ve OpenWear Pro'yu tanıtmaya başladı

Kaçıranlar için Xiaomi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Watch S4 modelini geçtiğimiz ay Xring T1 yonga setiyle güncellemişti. Şimdi ise serinin daha küçük bir versiyonu yolda. Paylaşılan tanıtım görsellerine göre saat, "Quicksand Gold" adı verilen altın tonlu gövdeye ve metalik Milanese kayışa sahip. Ayrıca Taca yerleştirilen altı köşeli, laboratuvar ortamında üretilmiş gerçek elmas bulunuyor.
Etkinlikte başka neler tanıtılacak?
Xiaomi'nin büyük etkinliği yalnızca saat ve kulaklıkla sınırlı kalmayacak. Mix Flip 2, Xiaomi Pad 7S Pro ve yeni nesil akıllı gözlüklerin de etkinlikte yer alması bekleniyor. Lei Jun liderliğindeki ekip, lansman sırasında başka sürprizlerle de karşımıza çıkabilir.