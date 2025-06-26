Xiaomi Watch S4 41 mm ve OpenWear Pro'yu tanıtmaya başladı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, bugün düzenleyeceği tanıtım etkinliğinde daha küçük kasaya sahip Watch S4 41mm modelini ve açık tasarımlı yeni nesil OpenWear Pro kulaklıklarını sahneye çıkaracak. Son olarak etkinliğe saatler kala, iki modelin tasarımı ve detayları paylaşıldı. İşte tanıtım öncesi paylaşılan tüm detaylar...

Xiaomi Watch S4 41 mm ve OpenWear Pro geliyor

Kaçıranlar için Xiaomi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Watch S4 modelini geçtiğimiz ay Xring T1 yonga setiyle güncellemişti. Şimdi ise serinin daha küçük bir versiyonu yolda. Paylaşılan tanıtım görsellerine göre saat, "Quicksand Gold" adı verilen altın tonlu gövdeye ve metalik Milanese kayışa sahip. Ayrıca Taca yerleştirilen altı köşeli, laboratuvar ortamında üretilmiş gerçek elmas bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, küçük form faktörüne rağmen cihazda 8 güne kadar pil ömrü vadettiğini söylüyor. 47 mm'lik orijinal modelin 15 güne kadar pil sunduğu düşünülürse, bu süre küçük bataryaya rağmen makul seviyede. Bu noktada Xiaomi'nin kendi geliştirdiği ilk 4G modem olan Xring T1 öne çıkıyor. Bu yeni modem, önceki modele kıyasla %35 daha verimli çalışıyor.

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin bugünkü etkinlikte tanıtacağı bir diğer ürün ise OpenWear Pro kulaklık olacak. Harman tarafından ayarlanan bu kulaklıklar, dış sesi geçiren açık tasarımlı bir yapıya sahip. Ayrıca kulak içini tamamen kapatmayan yapısı sayesinde uzun süreli kullanımda daha fazla konfor sunması hedefleniyor. Diğer detaylar ise şu an için paylaşılmadı.

Etkinlikte başka neler tanıtılacak?

Xiaomi'nin büyük etkinliği yalnızca saat ve kulaklıkla sınırlı kalmayacak. Mix Flip 2, Xiaomi Pad 7S Pro ve yeni nesil akıllı gözlüklerin de etkinlikte yer alması bekleniyor. Lei Jun liderliğindeki ekip, lansman sırasında başka sürprizlerle de karşımıza çıkabilir.

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Xiaomi Watch S4 41 mm ve OpenWear Pro'yu tanıtmaya başladı!

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