Samsung, uygun fiyatlı yeni kulaklığını tanıttı: Galaxy Buds Core

Galaxy Buds Core TWS kulaklık özellikleri ile neler sunuyor?
USB-C portu ve kablosuz şarj desteğiyle gelen Buds FE, IP54 sertifikasına (toz ve suya dayanıklılık) sahip. Kulaklık 65mAh, şarj kutusu 500mAh batarya içeriyor. Kulaklık, aktif gürültü önleme özelliği açık değilse 35 saate kadar, açıksa 20 saate kadar kullanım süresi veriyor.
Galaxy Buds Core fiyatı ne kadar?
Galaxy Buds Core, siyah ve beyaz renk seçeneğiyle geliyor. Kulaklık, ilk olarak Hindistan’da 4999 rupi (58 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.