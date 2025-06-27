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    Samsung, uygun fiyatlı yeni kulaklığını tanıttı: Galaxy Buds Core

    Samsung, yeni Galaxy Buds Core kulaklığını piyasaya sürdü. Bütçe dostu kulaklık, aktif gürültü engelleme, gerçek zamanlı çeviri, 35 saate varan pil ömrüyle geliyor.

    samsung Galaxy Buds Core tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 9 Temmuz'daki büyük Unpacked etkinliğinden birkaç hafta önce yeni bütçe dostu kulaklığını piyasaya sürdü. TWS kulaklık Galaxy Buds Core, aktif gürültü engelleme (ANC) ve yüksek kalitede kablosuz ses köpekleri gibi önemli özelliklerin çoğuna sahip.

    Galaxy Buds Core TWS kulaklık özellikleri ile neler sunuyor?

    Samsung Galaxy Buds Core özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Buds FE'nin altında konumlandırılan bu kulaklık, zengin ses için AAC ve Samsung'un Seamless Codec'ini (SSC) destekleyen Bluetooth 5.4 üzerinden ANC ve yüksek kalitede ses gibi temel özellikleri koruyor. Samsung, aramaları gerçek zamanlı olarak yazıya dökme ve çeviri için tercüman modu gibi Galaxy AI özellikleriyle geliştirilmiş, üç mikrofonlu sistemle sınıfının en iyisi arama kalitesini sunuyor.

    USB-C portu ve kablosuz şarj desteğiyle gelen Buds FE, IP54 sertifikasına (toz ve suya dayanıklılık) sahip. Kulaklık 65mAh, şarj kutusu 500mAh batarya içeriyor. Kulaklık, aktif gürültü önleme özelliği açık değilse 35 saate kadar, açıksa 20 saate kadar kullanım süresi veriyor.

    Galaxy Buds Core fiyatı ne kadar?

    Galaxy Buds Core, siyah ve beyaz renk seçeneğiyle geliyor. Kulaklık, ilk olarak Hindistan’da 4999 rupi (58 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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