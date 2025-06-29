Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin 26 Haziran tarihli etkinliğinde tanıtılan akıllı bilekliği Xiaomi Smart Band 10, Türkiye'de satışa sunuldu. Band 10, şık tasarıma, 21 güne kadar süren pil ömrü ve güçlü fitness takibi özelliklerine sahip. İşte tüm özellikleri ve fiyatı…

Xiaomi Smart Band 10 Türkiye fiyatı

Gece Siyahı, Mistik Pembe, Buz Gümüşü ve İnci Beyazı seçeneklerine sahip olan Xiaomi Smart Band 10, 1.999TL fiyattan Xiaomi'nin online mağazasında satışa sunuldu. İnci beyazı versiyonu içinse 2.799 TL Türkiye fiyatı açıklandı.

Xiaomi Smart Band 10 özellikler

Xiaomi Smart Band 10, 1.72 inçlik neredeyse çerçevesiz AMOLED ekranıyla önceki modele göre daha geniş ve parlak bir görüntü sunuyor. 1500 nit parlaklık ve 60 Hz yenileme hızı korunmuş. Standart ve NFC’li sürümlere ek olarak ilk kez seramik kasa seçeneği de mevcut. Akıllı bileklik, 150'den fazla spor modunu destekliyor; yüzme takibinde kalp atışı ölçümü ve stil tanıma gibi yeni özellikler eklenmiş.

Xiaomi'nin hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı 1 gün önce eklendi

Dayanıklılık konusunda Band 10, 50 metre suya dayanıklılık sunuyor. Doğru kalp atış hızı, SpO₂ ve gelişmiş uyku takibi için yüksek hassasiyetli sensörler kullanılıyor. Son olarak yeni 3D örme ve ipek kayış seçenekleriyle gelen bileklik, 200’den fazla kadran desteği sunuyor. Pil ömrü standart kullanımda 21 gün, AOD açıkken 9 gün, yoğun kullanımda ise 8 gün seviyesinde.

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Xiaomi Smart Band 10 Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

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