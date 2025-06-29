OnePlus Watch 3 (43 mm): Serinin yeni üyesi hafifliğiyle öne çıkacak

Daha küçük kasa, aynı amiral gemisi deneyimi: OnePlus Watch 3 (43 mm)
Yeni model, 37 gramlık hafif yapısıyla Pixel Watch 3’ün 45 mm versiyonuyla benzer ağırlıkta. Siyah Çelik ve Gümüş Çelik olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunulacak olan saat, hem şıklığı hem de sağlamlığı bir arada sunuyor. Ekranı koruyan 2.5D mikro kavisli cam ve klasik saatlerden ilham alan baskılı endeksler, geleneksel estetikle modern dokunuşları buluşturuyor.
OnePlus Watch 3 (43 mm), sadece donanımıyla değil, aynı zamanda yazılım tarafında sunduğu yeniliklerle de öne çıkıyor. En dikkat çeken özelliklerden biri, şirketin geliştirdiği Zihin ve Beden Değerlendirmesi modunun güncellenmiş versiyonu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar yalnızca fiziksel sağlıklarını değil, psikolojik refah durumlarını da takip edebiliyorlar. Saat, vücudun yorgunluk seviyesini her 30 dakikada bir analiz ederek, kişinin mental durumu hakkında da çıkarımlarda bulunuyor.
Son olarak OnePlus Watch 3 (43 mm), 8 Temmuz 2025 itibarıyla şimdilik ABD ve Kanada’da satışa sunulacak. Fiyat bilgisi ise henüz resmi olarak paylaşılmış değil. Ancak modelin, 46 mm versiyona kıyasla biraz daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: