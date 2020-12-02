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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazfit GTS 2 Mini akıllı saati tanıtıldı

    Amazfit GTS 2 Mini akıllı saat modeli abisine göre biraz daha küçük ve düşük parlaklıkta ekranı ile satışa çıkıyor. Amazfit GTS 2 Mini özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    2 hf.
    1,9b
    1
    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Amazfit GTS 2 Mini akıllı saati tanıtıldı
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    Giyilebilir cihaz pazarında hatırı sayılır bir paya ulaşmayı başaran Çinli Huami markası birbiri ardına yeni ürünler piyasaya sürmeye devam ediyor. Bu hafta Amazfit GTS 2’nin daha kırpılmış bir sürümü geldi.

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    Amazfit GTS 2 Mini özellikleri ve fiyatı

    Amazfit GTS 2 Mini 1.55 inçlik AMOLED ekranında 354x306 piksel çözünürlük sunuyor. Alüminyum alaşımdan imal gövde 5ATM su basıncına dayanıklı. 40.5 x 35.8 x 8.95mm ölçülere sahip olan gövdenin ağırlığı ise 19.5g.

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    50’den fazla saat temasına sahip olan ürün her zaman açık bir ekran sunuyor. Huami BioTracker 2 sensörü sürekli nabız ölçümü ve kandaki oksijen seviyesi takibi yapabiliyor. Ayrıca GPS, GLONASS, NFC, jiroskop, ivme ölçer, ortam ışığı sensörü, mikrofon, titreşim motoru gibi dolu dolu bir liste mevcut.

    Bluetooth 5.0 LE üzerinden Zepp uygulaması ile bağlantı kuran Amazfit GTS 2 Mini modeli 21 güne kadar giden kullanım süresi sunuyor. GPS açık iken bu süre tek haneli rakamlara düşüyor. Amazfit GTS 2 Mini için 106$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/01/amazfit-gts-2-mini-china-launch-price-specs-features/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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