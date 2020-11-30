Haftalık Mobil Oyun Önerisi 02: Thomas Was Alone

Bölüm bölüm yaratılan bulmaca oyunları her zaman keyifli olmuştur. Özellikle mobil cihazlarda çok daha keyifli oluyor. Boş olduğunuzda dilediğiniz bir zamanda girip birkaç bölüm oynayıp çıkabiliyorsunuz. Bir de oyunun keyifli bir hikayesi veya evreni varsa oyun çok daha keyifli bir hale geliyor. Haftalık mobil oyun önerilerimizin ikincisinde de daha öncesince PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, PC ve Wii U için yayınlanan bulmaca oyunu Thomas Was Alone’u önereceğiz.
Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 01: Race The Sun"İlginizi Çekebilir Haftalık Mobil Oyun Önerisi 01: Race The Sun
Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Bithell Games’in yaptığı bulmaca türündeki Thomas Was Alone, 2012 yılında yayınlanan, bulmaca türünde oldukça keyifli bir oyun. Bithell Games gibi bir şirket ismi kullanıldığına bakmayın, oyun aslında tek kişinin elinden çıkıyor: Mike Bithell.
Thomas Was Alone, aslında yapay zekâ olan ancak varlıklarının bilincine kavuşan bir grup geometrik şeklin hikayesini anlatıyor. İsminden de belli olabileceği gibi ana karakterimiz Thomas. Başta yalnız olduğunu sanan Thomas, arkadaşlarının da gelmesi ile yalnız olmadığını öğreniyor ve hikâye başlıyor. Oyunun hikâye kısmı bu şekilde ancak bir de elbette oynanış kısmı var.
Oynanış kısmı da aslında oldukça basit. Oyunda kontrol ettiğiniz her karakterin belirli özellikleri ve belirli dezavantajları var. Bunları kullanarak, tüm karakterleri bir yerden bir yere götürmeniz gerekiyor. Her bölüm geçişinde de oyunun hikayesine dair yeni şeyler öğreniyorsunuz. Hikâye kesinlikle keyifli. Oyunun hikayesini bir anlatıcının sesinden takip ediyorsunuz ve o da Assassin’s Creed oyunlarında yazarlık ve seslendirmenlik yapan ve Jim Carrey’nin oynadığı Bay Evet filminin senaryosunu yazan Danny Wallace.
Thomas Was Alone şu anda ne yazık ki sadece iOS cihazlarda bulunuyor. Buraya tıklayarak oyunun App Store mağazasına ulaşabilirsiniz. Oyun 46,99 TL. 240 MB boyutunda ve yükleyebilmeniz için iOS 8.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli.
Oyunu ise telefonda oyun oynamayı seven herkese rahatlıkla öneriyorum. Kesinlikle çok başarılı bir oyun ancak fiyatı biraz fazla gelebilir. Yine de bulmaca oyunu sevenlerin bakması gereken bir oyun.
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En havalı şöför yada en "hava"sız?
xd
Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun
yıldız yok :D
savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir
evde yalnızım
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.