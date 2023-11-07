Amazon, diğer e-ticaret sitelerinde kampanyalı olarak satılan ürünleri, bu kampanya kapsamında daha düşük fiyata satıyor. Başka sitelerde kampanyaya girdiğini gördüğünüz ve satın almayı düşündüğünüz ürünleri Amazon'da kontrol ederek daha düşük fiyata ve Amazon güvencesi ile satın alabilirsiniz.

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Amazon.com.tr’ye Bakmadan Alma kampanyası 7-13 Kasım tarihlerinde geçerli olacak. İndirime giren ürünler sürekli olarak değişecek. Aşağıdaki bağlantıdan kampanya sayfasına ulaşabilirsiniz.

İndirime giren ürünler için tıklayın: Amazon.com.tr’ye Bakmadan Alma

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Amazon'da Kasım'ın ilk indirimleri başladı