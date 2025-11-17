Amazon'da haftanın öne çıkan indirimleri - 17 Kasım

İndirimleri DH ile takip edin
Kasım ayı boyunca büyük fırsatları anında yakalamak için DH mobil uygulamamızı indirebilir, DH Sıcak Fırsatlar forumumuzu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.
Haftanın Öne Çıkan İndirimleri
- Busstier 25 Parça Tornavida Tamir Seti: 108 TL
- Orret Home Şemsiye Oto Güneşlik ve Oto Numaratör Seti: 288 TL
- Classone Mila BP-TX100 15.6'' Laptop Su Geçirmez Sırt Çantası: 405 TL
- Spigen 10000 mAh Slim Alüminyum Powerbank + 1m USB-C Kablo: 598 TL
- SteelSeries Rival 3 Gen 2 RGB Gaming Mouse: 874 TL
- Oral-B Vitality Pro Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası: 999 TL
- UGREEN Nexode RG USB C Şarj Cihazı 65W RobotGaN Şarj Cihazı: 1.399 TL
- URUCHI X3 Şarjlı Hava Üfleyici & Süpürge: 1700 TL
- Botech Wzone 32 GB 4K Android TV Box: 2.069 TL
- Fenda Profesyonel Saç Kurutma Makinesi: 2.595 TL
- SteelSeries Aerox 3 Snow Şarjlı Kablosuz Oyuncu Mouse: 2.599 TL
- UGREEN 100W Hızlı Şarj Powerbank 20000mAh: 2.849 TL
- Arnica Joy Max GH21820 Rendeli Blender Seti: 2.972 TL
- Gigabyte B760M Gaming Intel LGA1700 DDR4 Micro ATX Anakart: 3.623 TL
- Asus ROG Azoth RGB %75 TKL NX Switch Kablosuz Mekanik Oyuncu Klavyesi: 6.899 TL
- SteelSeries Arctis Nova Pro Kablosuz Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı: 12.974 TL
- Sennheiser Momentum 4 Wireless Kulak Üstü Kulaklık: 14.999 TL
- iPad A16 Çipli 11. Nesil Wi-Fi 128 GB 11" Tablet: 16.099 TL
- MSI MODERN 15 Dizüstü Bilgisayar, i5-1334U, 16GB RAM, 512GB SSD: 18.129 TL
- Gigabyte RX 9060 XT Gaming OC 128 Bit GDDR6 16 GB Ekran Kartı: 18.499 TL
- ttec PowerMax Pro 600W Taşınabilir Güç İstasyonu: 19.327 TL
- NextStar YE-65IDWG11 65'' 4K Ultra HD Google MiniLED TV: 27.499 TL
- Lenovo LOQ Dizüstü Bilgisayar, i5-12600HX, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 4050 6GB: 32.999 TL
- HP Victus Dizüstü Bilgisayar, Ryzen 5 7640HS, 16 GB RAM, 512 GB SSD, RTX 4060: 37.999 TL
- MSI CYBORG 15 Dizüstü Bilgisayar, i7-13620H, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX5060: 50.999 TL
- TCL 65 inç 65Q6C 4K QD-Mini LED Oyun Google TV, 144Hz (2025 Modeli): 51.498 TL
- Apple iPhone 16 (256 GB) - Siyah: 69.813 TL
- M5 Çipli MacBook Pro, 16 GB RAM, 512 GB SSD: 87.399 TL
