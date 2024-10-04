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    Anlık Bildirim

    Hepsiburada'dan 4 ayda %66 zam: Türkiye’de yıllık enflasyon %49

    Hepsiburada, Premium üyelik ücretine %25 oranında zam yaptı! E-ticaret platformu, Premium abonelik fiyatını 4 ay içinde yıllık enflasyonun çok üstünde artırdı, 2024 yılındaki  zam oranı %150'yi geçti.
    hepsiburada premium zam Tam Boyutta Gör
    Hepsiburada, ayrıcalıklarla dolu olduğunu söylediği ancak hizmet noktasında sınıfta kaldığı Premium’un fiyatını artırdı. Çoğu kişinin hediye BluTV üyeliği vermesiyle tercih ettiği Hepsiburada Premium hizmetinin fiyatı 4 Ekim tarihi itibarıyla %25 oranında zamlanacak. Kullanıcılara gönderilen bilgilendirme e-postasına göre, halihazırda 40 TL olan üyelik ücreti 50 TL’ye çıkarılacak.

    Hepsiburada Premium aboneliği ne kadar oldu?

    4 Ekim 2024 tarihi itibarıyla, Hepsiburada Premium üyeliği aylık 49,90 TL olacak. Yıllık üyelik ücreti 360 TL olarak fiyatlandırılacak.

    Hepsiburada Premium üyelik ücreti en son 15 Mayıs 2024’te 39,90 TL olarak güncellenmişti. Hepsiburada’nın 4 ay içinde %66 oranında zam yaptığı görülüyor. Bugün açıklanan yıllık enflasyon oranının çok üstünde bir rakam.

    Öncesinde, Ocak ayında Premium abonelik fiyatı 19,90 TL'den 29,90 TL'ye çıkarılmıştı. Hepsiburada, 9 aydan kısa sürede %150 zam yapmış oldu.

    Hepsiburada Premium şikayetleri!

    Hepsiburada, Premium hizmetini tanıtırken ücretsiz kargo fırsatından bahsediyor ancak yakın zamanda iPhone 16 ve Apple Watch Series 10/Ultra 2 siparişlerini yetiştirememesiyle sosyal medyada gündem oldu. Ayrıca Hepsiburada Worldcard sahiplerine ücretsiz Premium hizmeti verildiği söyleniyor ancak fiziksel kart eklenmesi şart koşuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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