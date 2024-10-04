Hepsiburada'dan 4 ayda %66 zam: Türkiye’de yıllık enflasyon %49

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Hepsiburada, ayrıcalıklarla dolu olduğunu söylediği ancak hizmet noktasında sınıfta kaldığı Premium’un fiyatını artırdı. Çoğu kişinin hediye BluTV üyeliği vermesiyle tercih ettiği Hepsiburada Premium hizmetinin fiyatı 4 Ekim tarihi itibarıyla %25 oranında zamlanacak. Kullanıcılara gönderilen bilgilendirme e-postasına göre, halihazırda 40 TL olan üyelik ücreti 50 TL’ye çıkarılacak.

Hepsiburada Premium aboneliği ne kadar oldu?

4 Ekim 2024 tarihi itibarıyla, Hepsiburada Premium üyeliği aylık 49,90 TL olacak. Yıllık üyelik ücreti 360 TL olarak fiyatlandırılacak.

Hepsiburada Premium üyelik ücreti en son 15 Mayıs 2024’te 39,90 TL olarak güncellenmişti. Hepsiburada’nın 4 ay içinde %66 oranında zam yaptığı görülüyor. Bugün açıklanan yıllık enflasyon oranının çok üstünde bir rakam.

Öncesinde, Ocak ayında Premium abonelik fiyatı 19,90 TL'den 29,90 TL'ye çıkarılmıştı. Hepsiburada, 9 aydan kısa sürede %150 zam yapmış oldu.

Hepsiburada Premium şikayetleri!

Hepsiburada, Premium hizmetini tanıtırken ücretsiz kargo fırsatından bahsediyor ancak yakın zamanda iPhone 16 ve Apple Watch Series 10/Ultra 2 siparişlerini yetiştirememesiyle sosyal medyada gündem oldu. Ayrıca Hepsiburada Worldcard sahiplerine ücretsiz Premium hizmeti verildiği söyleniyor ancak fiziksel kart eklenmesi şart koşuluyor.

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Hepsiburada Premium'a %25 zam: İşte yeni üyelik fiyatı