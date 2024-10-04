Hepsiburada'dan 4 ayda %66 zam: Türkiye’de yıllık enflasyon %49

Hepsiburada Premium aboneliği ne kadar oldu?
4 Ekim 2024 tarihi itibarıyla, Hepsiburada Premium üyeliği aylık 49,90 TL olacak. Yıllık üyelik ücreti 360 TL olarak fiyatlandırılacak.
Hepsiburada Premium üyelik ücreti en son 15 Mayıs 2024’te 39,90 TL olarak güncellenmişti. Hepsiburada’nın 4 ay içinde %66 oranında zam yaptığı görülüyor. Bugün açıklanan yıllık enflasyon oranının çok üstünde bir rakam.
Öncesinde, Ocak ayında Premium abonelik fiyatı 19,90 TL'den 29,90 TL'ye çıkarılmıştı. Hepsiburada, 9 aydan kısa sürede %150 zam yapmış oldu.
Hepsiburada Premium şikayetleri!
Hepsiburada, Premium hizmetini tanıtırken ücretsiz kargo fırsatından bahsediyor ancak yakın zamanda iPhone 16 ve Apple Watch Series 10/Ultra 2 siparişlerini yetiştirememesiyle sosyal medyada gündem oldu. Ayrıca Hepsiburada Worldcard sahiplerine ücretsiz Premium hizmeti verildiği söyleniyor ancak fiziksel kart eklenmesi şart koşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
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