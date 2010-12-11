Amazon tablet bilgisayarlara özel bölüm açtı

Tablet bilgisayarların hızlı yükselişi devam ederken, piyasanın da bu yükselişe ayak uydurmaya çalıştığını görüyoruz. Pek çok elektronik üreticisi kendi tabletini hazırlamak için kollarını sıvarken, pazardaki marka ve model çeşitliliği de sürekli artıyor. Piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşları, tablet bilgisayar pazarının önümüzdeki birkaç yıl içerisinde netbook'ları geride bırakarak mobil bilgi-işlem dünyasının en önemli segmentlerinden birini oluşturacağını belirtirken, elektronik ticaret siteleri de değişimi yakından takip ediyorlar.

Dünyanın en büyük elektronik ticaret sitelerinden Amazon, tablet bilgisayarlar için özel bir bölüm açtı. Bu önemli bir gelişme çünkü artan model çeşitliliğine bağlı olarak tüketicilerin tabletler için daha fazla sorgu yaptığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Amazon'un tablet bölümünde henüz çok fazla model bulunmasa da Samsung Galaxy Tab ve ViewSonic'in modelleri dikkatlerden kaçmıyor. Öte taraftan sadece Android işletim sistemli modellerin yer aldığı bölüme zamanla diğer seçeneklerin de giriş yapması bekleniyor.

Amazon'un tablet bilgisayar bölümüne ulaşmak için buraya tıklayınız.