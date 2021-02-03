Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, CEO'luk görevinden istifa ediyor

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Geçtiğimiz saatlerde Amazon'un son çeyrek verileri açıklandı. Bu verilerin açıklanmasının arından da Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos, şaşırtan bir karar açıkladı.

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1994 yılında Jeff Bezos'un kurduğu Amazon, şu anda dünyanın en büyük şirketlerinden birisi. Geçtiğimiz saatlerde de Jeff Bezos, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde Amazon'daki CEO'luk görevinden istifa edeceğini açıkladı. Jeff Bezos, Amazon'un şu anda en iyi halinde olduğunu ve böyle bir geçiş için en uygun zaman olduğunu söyledi.

Jeff Bezos, CEO'luk görevini bırakacak ancak şirkette başka bir göreve geçecek. Bezos'un yaz aylarındaki istifasının ardından kendisi Yönetim Kurulu Başkanı olacak. Bezos'un CEO'luk görevinin yerine ise Amazon Web Services'in CEO'su olan Andy Jassy geçecek.

Ayrıca son olarak Amazon'un geride bıraktığımız dördüncü çeyrekteki kârı da açıklandı. Dördüncü çeyrekte Amazon'un kârı iki katına çıkarak 7,2 milyar dolara yükseldi.

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