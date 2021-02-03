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    Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, CEO'luk görevinden istifa ediyor

    Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Amazon'daki CEO'luk görevinden istifa ediyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    03 Şubat 2021, 01:24 (2 hf.)
    3,1b
    1
    19
    Diğer
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, CEO'luk görevinden istifa ediyor
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    Geçtiğimiz saatlerde Amazon'un son çeyrek verileri açıklandı. Bu verilerin açıklanmasının arından da Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos, şaşırtan bir karar açıkladı. 

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    1994 yılında Jeff Bezos'un kurduğu Amazon, şu anda dünyanın en büyük şirketlerinden birisi. Geçtiğimiz saatlerde de Jeff Bezos, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde Amazon'daki CEO'luk görevinden istifa edeceğini açıkladı. Jeff Bezos, Amazon'un şu anda en iyi halinde olduğunu ve böyle bir geçiş için en uygun zaman olduğunu söyledi.

    Jeff Bezos, CEO'luk görevini bırakacak ancak şirkette başka bir göreve geçecek. Bezos'un yaz aylarındaki istifasının ardından kendisi Yönetim Kurulu Başkanı olacak. Bezos'un CEO'luk görevinin yerine ise Amazon Web Services'in CEO'su olan Andy Jassy geçecek.

    Ayrıca son olarak Amazon'un geride bıraktığımız dördüncü çeyrekteki kârı da açıklandı. Dördüncü çeyrekte Amazon'un kârı iki katına çıkarak 7,2 milyar dolara yükseldi.



    Kaynakça https://www.cnbc.com/2021/02/02/jeff-bezos-to-step-down-as-amazon-ceo-andy-jassy-to-take-over-in-q3.html https://twitter.com/spectatorindex/status/1356714366721163267 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    zaomss (Furkan Bulat) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dünyanın en büyük alışveriş şirketi, hizmet kalitesinden de memnunum. Ama websitesi rezalet. Ne adam gibi kataloglama ne adam gibi arama ne adam gibi filtreleme var.
    Dünyanın en büyük alışveriş şirketi, hizmet kalitesinden de memnunum. Ama websitesi rezalet. Ne adam gibi kataloglama ne adam gibi arama ne adam gibi filtreleme...
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    4 Yanıt Yanıtla +13
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    scientia 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amazon'un yapısı iyice güçlendi. Artık başkalarına emanet edip uzaktan izleyebilir. Hem rahat eder hem de başkalarının enerjisi ile inovasyon yaratılır. Tim Cook, Satya Nadella ve Sundar Pichai buna örnek. Kurucular belli bir noktadan sonra tükeniyor.
    Amazon'un yapısı iyice güçlendi. Artık başkalarına emanet edip uzaktan izleyebilir. Hem rahat eder hem de başkalarının enerjisi ile inovasyon yaratılır. Tim Coo...
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    Yanıtla +12
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    orada yine iş var burada o da yok, mühendis adam mecburen simit satıyor.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    tobepeople 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    O zaman Apple, Google ya da intel için CEO olacak o zaman :D
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adam emekliye ayrılacak sanırım. Bu eş olayı baya darbe vurdu ona.
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    1655 (Şenol ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir PC oyuncusu olarak, çapraz.platform olmasını istemem açıkçası.

    Çünkü PC de hileci embesiller var. Konsollara haksızlık olur bu.

    Konsollar kendi aralarında yapmalı bunu.
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    por favor (ssena arıkuşu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Jeff'i severim. Aldığı kararları desteklerim.
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    lumosmaksima91 (Lumos Maksima) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    sonunda amazon da batıyor, hard kapitalizmin sonu yakındır.
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    Lexco (E. Y.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah gelen gideni aratmaz.
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    zaomss (Furkan Bulat) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dünyanın en büyük alışveriş şirketi, hizmet kalitesinden de memnunum. Ama websitesi rezalet. Ne adam gibi kataloglama ne adam gibi arama ne adam gibi filtreleme var.
    4 Yanıt Yanıtla +13
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    Sugar23 2 hf. ( Mesaj Silindi ) zaomss
    İnanılmaz kötü gerçekten,yorum sayısına göre sıralama bile yok. Aradığım şeyi bulmakta oldukça zorlanıyorum.
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    interwap (Volkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) zaomss
    Aynen, çöp gibi. Bir de bilgisayarla alakalı ürünler bazen farklı kategorilerde çıkmıyor mu
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    P Proprietor (Akif Altun) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) zaomss
    Çok uzun zamandır aynı görünüşü kullanıyorlar ve değiştirmek istemiyorlar çünkü değiştirirseler büyük ihtimalle tepki gelecek bazı insanlar değişime kapalıdır

    Mesela microsoft sürekli değişim yapan bir şirket yeni şeyler deniyor yorumlar ortada hala windows xp daha iyiydi diyenler var
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    scientia 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amazon'un yapısı iyice güçlendi. Artık başkalarına emanet edip uzaktan izleyebilir. Hem rahat eder hem de başkalarının enerjisi ile inovasyon yaratılır. Tim Cook, Satya Nadella ve Sundar Pichai buna örnek. Kurucular belli bir noktadan sonra tükeniyor.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu 200 milyar dolara yaklaşan servetin bir kısmını köle gibi çalışan işçilere versen ya.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ÖzdalDoğru
    Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama abd de insanlar Amazonda çalışmaktan memnun.
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