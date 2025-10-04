Jeff Bezos’a göre 10 yıl içinde uzaya veri merkezleri kurulacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Amazon'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos, önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde uzayda gigawatt ölçeğinde veri merkezlerinin inşa edileceğini öngörüyor. Bezos, bu merkezlerin sonunda Dünya’daki veri merkezlerinden daha verimli olacağını, bunun başlıca nedeninin kesintisiz ve bol miktarda güneş enerjisi olduğunu belirtti.

Veri merkezleri, yapay zeka ve bulut bilişim kullanımının artmasıyla birlikte giderek büyüyen bir taleple karşı karşıya. Bu merkezlerin işletilmesi, elektrik ve sunucuları soğutmak için büyük miktarda su tüketimini gerektiriyor. Bezos, düzenlenen Italian Tech Week etkinliğinde Ferrari ve Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann ile gerçekleştirdiği sohbet sırasında, “Kesin olarak ne zaman olacağını tahmin etmek zor, ama 10 yılı aşkın bir süre içinde ve muhtemelen 20 yılı geçmeyecek bir sürede bu dev gigawatt veri merkezlerini uzayda inşa etmeye başlayacağız” dedi.

Uzayda sınırsız enerji var

Tam Boyutta Gör

Uzay tabanlı veri merkezleri fikri, büyük teknoloji şirketleri arasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Bezos, bu merkezlerin Dünya’daki karşılıklarından daha avantajlı olacağını, çünkü uzayda 24 saat güneş enerjisi elde edilebildiğini ve bulut, yağmur veya hava koşullarının verimliliği etkilemeyeceğini vurguladı. Bezos’a göre birkaç on yıl içinde uzaydaki veri merkezlerinin maliyetleri Dünya’dakilerden daha düşük olacak.

Bezos, bu geçişin uzayı kullanarak Dünya’daki yaşamı iyileştirme yönündeki daha geniş bir trendin parçası olduğunu ifade etti. “Hava durumu uyduları ile bu zaten gerçekleşti. İletişim uydularıyla da gerçekleşti. Bir sonraki adım veri merkezleri olacak, ardından diğer üretim türleri gelecek” şeklinde konuştu.

Amazon’un teslimat dronları bir vinçe çarpıştı, teslimatlar durdu 10 sa. önce eklendi

Buna karşın, veri merkezlerini uzaya taşımak bazı ciddi zorluklar da getiriyor. Sunucuların bakımı zorlu ve pahalı olurken, yükseltme imkanları sınırlı ve roket fırlatmalarının maliyetleri oldukça yüksek. Ayrıca başarısız roket fırlatmaları gibi riskler de operasyonel güvenliği etkileyebilir. Ek olarak uzayın kendi zorluklarıyla da başa çıkmak gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Jeff Bezos’a göre 10 yıl içinde uzaya veri merkezleri kurulacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: