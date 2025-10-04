Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Jeff Bezos’a göre 10 yıl içinde uzaya veri merkezleri kurulacak

    Jeff Bezos, önümüzdeki 10-20 yıl içinde uzayda gigawatt ölçeğinde veri merkezleri kurulacağını, kesintisiz güneş enerjisiyle Dünya’daki merkezlerden daha verimli olacağını açıkladı.

    Jeff Bezos’a göre 10 yıl içinde uzaya veri merkezleri kurulacak Tam Boyutta Gör

    Amazon'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos, önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde uzayda gigawatt ölçeğinde veri merkezlerinin inşa edileceğini öngörüyor. Bezos, bu merkezlerin sonunda Dünya’daki veri merkezlerinden daha verimli olacağını, bunun başlıca nedeninin kesintisiz ve bol miktarda güneş enerjisi olduğunu belirtti.

    Veri merkezleri, yapay zeka ve bulut bilişim kullanımının artmasıyla birlikte giderek büyüyen bir taleple karşı karşıya. Bu merkezlerin işletilmesi, elektrik ve sunucuları soğutmak için büyük miktarda su tüketimini gerektiriyor. Bezos, düzenlenen Italian Tech Week etkinliğinde Ferrari ve Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann ile gerçekleştirdiği sohbet sırasında, “Kesin olarak ne zaman olacağını tahmin etmek zor, ama 10 yılı aşkın bir süre içinde ve muhtemelen 20 yılı geçmeyecek bir sürede bu dev gigawatt veri merkezlerini uzayda inşa etmeye başlayacağız” dedi.

    Uzayda sınırsız enerji var

    Jeff Bezos’a göre 10 yıl içinde uzaya veri merkezleri kurulacak Tam Boyutta Gör

    Uzay tabanlı veri merkezleri fikri, büyük teknoloji şirketleri arasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Bezos, bu merkezlerin Dünya’daki karşılıklarından daha avantajlı olacağını, çünkü uzayda 24 saat güneş enerjisi elde edilebildiğini ve bulut, yağmur veya hava koşullarının verimliliği etkilemeyeceğini vurguladı. Bezos’a göre birkaç on yıl içinde uzaydaki veri merkezlerinin maliyetleri Dünya’dakilerden daha düşük olacak.

    Bezos, bu geçişin uzayı kullanarak Dünya’daki yaşamı iyileştirme yönündeki daha geniş bir trendin parçası olduğunu ifade etti. “Hava durumu uyduları ile bu zaten gerçekleşti. İletişim uydularıyla da gerçekleşti. Bir sonraki adım veri merkezleri olacak, ardından diğer üretim türleri gelecek” şeklinde konuştu.

    Buna karşın, veri merkezlerini uzaya taşımak bazı ciddi zorluklar da getiriyor. Sunucuların bakımı zorlu ve pahalı olurken, yükseltme imkanları sınırlı ve roket fırlatmalarının maliyetleri oldukça yüksek. Ayrıca başarısız roket fırlatmaları gibi riskler de operasyonel güvenliği etkileyebilir. Ek olarak uzayın kendi zorluklarıyla da başa çıkmak gerekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 7 saat önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 9 saat önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    klimada rear ne demek postmaster ne demek ps5 dikey stand red pass video nedir i20 1.4 mpi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum