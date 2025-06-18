Amazon’da yapay zekanın etkisi ortaya çıkıyor: İşte çıkarmalar olacak

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Tam Boyutta Gör Amazon CEO’su Andy Jassy, şirketin yapay zeka (AI) daha verimli hale geleceğini belirterek, önümüzdeki yıllarda kurumsal kadroda azaltmaya gidileceğini açıkladı. Bu karar, Amazon’un üretken yapay zeka ve otomasyon alanında attığı adımların doğrudan bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Şirket çalışanlarına gönderdiği bir bilgilendirme notunda konuşan Jassy, “Daha fazla üretken yapay zeka ve ajan kullanmaya başladıkça, iş yapış şeklimiz de değişecek. Bugün yapılan bazı işleri yapmak için daha az kişiye, diğer işleri yapmak için ise daha fazla kişiye ihtiyacımız olacak” dedi. Jassy, süreç boyunca kaç çalışanın etkileneceğini söylemedi.

27 binden fazla kişi işten çıkarıldı

Amazon, 2022’den bu yana 27 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırdı. Son olarak cihazlar ve hizmetler birimi ile kitap bölümlerinde de işten çıkarmalar yaşandı. Jassy, Amazon'un üzerinde çalıştığı veya halihazırda geliştirdiği 1.000'den fazla yapay zeka hizmeti ve uygulaması olduğunu belirtti. Üstelik bu sayı, Amazon’un yapay zeka alanındaki planlarının yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor.

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Jassy, çalışanlara verdiği mesajda sadece süreci anlatmakla kalmadı, aynı zamanda uyarıda da bulundu: “Bu değişimi benimseyen, AI konusunda bilgili olan, AI yeteneklerimizi şirket içinde geliştirip iyileştirmemize ve müşterilerimize hizmet sunmamıza yardımcı olanlar, büyük etki yaratacak ve şirketi yeniden şekillendirmemize yardımcı olacak konumda olacaklar.”

Çalışanların daha küçük ekiplerle daha fazla iş çıkarmayı öğrenmesi gerektiğini vurgulayan CEO, AI çağında ayakta kalmanın yolunun merak ve adaptasyondan geçtiğini savundu.

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Amazon’da yapay zekanın etkisi: İşte çıkarmalar olacak

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