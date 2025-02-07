Amazon’dan dev yatırım: 2025’te yapay zekaya 100 milyar dolar!

Amazon’un bu kararı, sektördeki diğer büyük oyuncuların da benzer hamleler yaptığı bir döneme denk geliyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, uzun vadede yüz milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımı yapacaklarını belirtirken, şirketin 2025’te en az 60 milyar dolar harcayacağını duyurdu. Alphabet (Google) ise yapay zekaya yönelik sermaye harcamalarını yüzde 42 artırarak 75 milyar dolara çıkardı. Microsoft ise yalnızca yapay zeka veri merkezleri için 2025’te 80 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu arada Amazon, 2024 yılında harcamaları için 78 milyar dolar ayırmıştı.
Yapay zeka için daha çok para harcanacak
Öte yandan DeepSeek’in yapmış olduğu “daha az harcama, daha az maliyet” olayının yanlış anlaşıldığı belirtiliyor Amazon CEO’su tarafından. Bazı analistler, yapay zeka maliyetlerinin düşmesinin teknoloji şirketlerinin gelirlerini olumsuz etkileyebileceğini savunsa da Jassy bu görüşe katılmıyor. Ona göre, daha düşük maliyetler talebi artırarak toplam harcamaların artmasına neden olacak. Jassy, internetin ve bulut bilişimin ilk yıllarında yaşanan büyümeye benzer bir süreç yaşanacağını belirtiyor.
Benzer şekilde Microsoft CEO’su Satya Nadella, Jevons Paradoksu’nu (bir teknolojinin maliyeti düştüğünde talebinin artması) gündeme getirerek, yapay zekâya yapılan büyük yatırımların uzun vadede kârlı olacağını savunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.