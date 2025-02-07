Amazon’dan dev yatırım: 2025’te yapay zekaya 100 milyar dolar!

Tam Boyutta Gör Çinli DeepSeek, devasa bütçeler gerektirmeden de yapay zeka teknolojilerinde ilerleme sağlanacağını göstermiş olsa da teknolojinin dev isimleri harcamalar noktasında yavaşlama sinyali göstermiyor; tam aksine, yatırımları daha da büyütüyorlar. Son olarak Amazon, 2025 yılı için 100 milyar doları aşan devasa bir harcama planını duyurdu. Şirketin CEO’su Andy Jassy, bu bütçenin büyük bir kısmının Amazon Web Services (AWS) üzerinden yapay zeka altyapısına ayrılacağını açıkladı.

Amazon’un bu kararı, sektördeki diğer büyük oyuncuların da benzer hamleler yaptığı bir döneme denk geliyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, uzun vadede yüz milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımı yapacaklarını belirtirken, şirketin 2025’te en az 60 milyar dolar harcayacağını duyurdu. Alphabet (Google) ise yapay zekaya yönelik sermaye harcamalarını yüzde 42 artırarak 75 milyar dolara çıkardı. Microsoft ise yalnızca yapay zeka veri merkezleri için 2025’te 80 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu arada Amazon, 2024 yılında harcamaları için 78 milyar dolar ayırmıştı.

Yapay zeka için daha çok para harcanacak

Öte yandan DeepSeek’in yapmış olduğu “daha az harcama, daha az maliyet” olayının yanlış anlaşıldığı belirtiliyor Amazon CEO’su tarafından. Bazı analistler, yapay zeka maliyetlerinin düşmesinin teknoloji şirketlerinin gelirlerini olumsuz etkileyebileceğini savunsa da Jassy bu görüşe katılmıyor. Ona göre, daha düşük maliyetler talebi artırarak toplam harcamaların artmasına neden olacak. Jassy, internetin ve bulut bilişimin ilk yıllarında yaşanan büyümeye benzer bir süreç yaşanacağını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Jassy, yaptığı açıklamada "Bazı insanlar, herhangi bir teknoloji bileşeninin maliyetini düşürmenin toplam teknoloji harcamalarını azaltacağı varsayımında bulunuyor. Ancak biz hiçbir zaman bunun böyle olduğunu görmedik” ifadelerini kullandı.

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Benzer şekilde Microsoft CEO’su Satya Nadella, Jevons Paradoksu’nu (bir teknolojinin maliyeti düştüğünde talebinin artması) gündeme getirerek, yapay zekâya yapılan büyük yatırımların uzun vadede kârlı olacağını savunuyor.

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Amazon’dan dev yatırım: 2025’te yapay zekaya 100 milyar dolar!