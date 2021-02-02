Amerika'daki GameStop olaylarını konu alan iki farklı film ve bir adet de dizi yapılıyor

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Bildiğiniz gibi Amerika'da şu anda ekonomik anlamda tarihi olaylar oluyor. Reddit'te örgütlenen büyük bir grup GameStop'un piyasa değerini bir hayli yukarıya çıkardı ve büyük şirketlere kafa tuttu. Bu olay da başta Amerika olmak üzere tüm dünyada gündem oldu.

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Bu tarz büyük olaylar da bildiğiniz gibi film yapımcıları için aslında bir fırsat oluşturuyor çünkü önlerinde hazır bir hikaye bulunuyor. Geçmişte bu tarz olayların üstünden belirli bir süre geçerdi ve filmleri öyle görürdük ancak GameStop olayı ile ilgili şimdiden 3 farklı proje duyuruldu.

Projelerden ilki MGM stüdyoları tarafından duyuruldu ve roman yazarı Ben Mezrich ile anlaşıldı. Hemen ardından popüler video akış platformu Netflix, kendi filmini duyurdu. Netflix'in duyurduğu filmin senaryosunu ise Mark Boal üstlendi. Henüz ismi belli olmayan filmin başrolünde ise Noah Centineo bulunacak. New York Üniversitesi'nden bir yazar ve profesör olan Scott Galloway de projede danışman olarak bulunacak.

Geçtiğimiz saatlerde de Wall Street Bet x GameStop olaylarının şimdilik son yapımı duyuruldu. Diğerlerinin aksine bu bir film değil dizi olacak. Pinky Promises'ın geliştireceği dizinin ismi ise To The Moon olacak. Pinky Promise'in kurucu ortakları Jessamine Burgum ve Matthew Cooper, olayları doğru aktarabilmek için Reddit üyeleri ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

https://deadline.com/2021/02/pinky-promise-limited-series-to-the-moon-1234684845/

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