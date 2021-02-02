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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amerika'daki GameStop olaylarını konu alan iki farklı film ve bir adet de dizi yapılıyor

    Geçtiğimiz hafta örgütlenen ve büyük şirketlere kafa tutan Reddit üyelerinin Amerika'da gündeme oturmasını konu alan iki adet film ve bir adet de dizi projesi duyuruldu.
    02 Şubat 2021, 23:30 (2 hf.)
    1,5b
    1
    11
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    Amerika'daki GameStop olaylarını konu alan iki farklı film ve bir adet de dizi yapılıyor
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    Bildiğiniz gibi Amerika'da şu anda ekonomik anlamda tarihi olaylar oluyor. Reddit'te örgütlenen büyük bir grup  GameStop'un piyasa değerini bir hayli yukarıya çıkardı ve büyük şirketlere kafa tuttu. Bu olay da başta Amerika olmak üzere tüm dünyada gündem oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar GameStop hisseleri ile ilgili bir film de HBO'dan geliyor

    Ayrıca Bkz. "GameStop olayının ardından Wolf of Wall Street ve The Big Short'un izlenme rakamları fırladı"

    Bu tarz büyük olaylar da bildiğiniz gibi film yapımcıları için aslında bir fırsat oluşturuyor çünkü önlerinde hazır bir hikaye bulunuyor. Geçmişte bu tarz olayların üstünden belirli bir süre geçerdi ve filmleri öyle görürdük ancak GameStop olayı ile ilgili şimdiden 3 farklı proje duyuruldu.

    Projelerden ilki MGM stüdyoları tarafından duyuruldu ve roman yazarı Ben Mezrich ile anlaşıldı. Hemen ardından popüler video akış platformu Netflix, kendi filmini duyurdu. Netflix'in duyurduğu filmin senaryosunu ise Mark Boal üstlendi. Henüz ismi belli olmayan filmin başrolünde ise Noah Centineo bulunacak. New York Üniversitesi'nden bir yazar ve profesör olan Scott Galloway de projede danışman olarak bulunacak.

    Geçtiğimiz saatlerde de Wall Street Bet x GameStop olaylarının şimdilik son yapımı duyuruldu. Diğerlerinin aksine bu bir film değil dizi olacak. Pinky Promises'ın geliştireceği dizinin ismi ise To The Moon olacak. Pinky Promise'in kurucu ortakları Jessamine Burgum ve Matthew Cooper, olayları doğru aktarabilmek için Reddit üyeleri ile birlikte çalışacaklarını söyledi.



    https://deadline.com/2021/02/pinky-promise-limited-series-to-the-moon-1234684845/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    IcyTea Lemon (Furkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hype bitti gme stocklari yerlerde bunlar film cikariyor
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    interwap (Volkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uzmanlar asıl parayı şirketlerin götürdüğünü söylüyor. Küçük yatırımcı ellerindekileri satmadan zarar edebilirler.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Watpadta 3-4 ayda bir kitap yazan elemanlar gibi senaryo yazıyorlar.
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    yok artık daha 1 ay oldu, o kadar mı konu yok la hollywood da
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    M matador_mirkhan 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kesin filmini çekerler diyordumda bu kadar sıcakken ve bu kadar projeylede beklemiyordum. Yavaş ulen😅
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    Bloodin 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    ERIKCI (Arap Saçı) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    Aman hacı kaldır istersen çizerler valla
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hızlı çıktılar hakikaten
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    crazywinner3 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar bu olayı bile paraya çevirebiliyor :d Helal olsun
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