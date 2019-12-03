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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon Web Services (AWS), kuantum hesaplama servisi Braket'i başlattı

    Google, Microsoft ve IBM gibi şirketler özellikle son aylarda kuantum hesaplama çabalarıyla alakalı adlarından çokça bahsettirdi. Son olarak Amazon, kuantum hesaplama yarışına Braket ile katılıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Amazon Web Services (AWS), kuantum hesaplama servisi Braket'i başlattı

    Amazon Web Services (AWS), kendi kuantum hesaplama hizmeti olan Braket'in önizlemesini başlattığını duyurdu. Amazon Braket, bilim insanlarının, araştırmacıların ve geliştiricilerin D-Wave, IonQ ve Rigetti gibi kuantum donanım sağlayıcılarının bilgisayarları ile deneme yapmalarını sağlayacak. Amazon ayrıca AWS Kuantum Hesaplama Merkezi ve AWS  Kuantum  Çözümleri Laboratuarını da açıyor. 

    Amazon, kuantum bilgisayarların üretilmesi ve çalıştırılması, pahalı ve zor olduğu için kendi kuantum bilgisayarları üretme konusunda henüz bir çalışma içerisinde değil. Bunun yerine ortaklık sağladığı şirketlerin simülasyon kuantum bilgisayarlarını kullanacak. İş ortakları için AWS, onlara başka türlü ulaşması zor olacak türden bir erişim sağlıyor.

    Rigetti Computing'in kurucusu ve CEO'su Chad Rigetti, “AWS ile işbirliği yaparak, sistemimizle daha geniş bir pazara erişim sağlayacağız ve bu gelişmekte olan endüstrinin büyümesini hızlandırabiliriz.” dedi.

    Ayrıca Bkz. "21 milyon Mixcloud kullanıcısının verileri dark webde satışa sunuldu"

    D-Wave, IonQ ve Rigetti'nin yanı sıra, teknoloji devleri Microsoft, Google, IBM, Intel ve Honeywell de kuantum hesaplama üzerinde çalışıyor. IBM ve Rigetti zaten kuantum bilgisayarlarına bulut erişimi sunarken, Google da bulut erişimi sağlama planları yapıyor.



    https://www.cnet.com/news/amazon-web-services-brings-quantum-computing-to-the-cloud/ Yorum Yaz
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