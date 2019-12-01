21 milyon Mixcloud kullanıcısının verileri dark webde satışa sunuldu

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Veri ihlalleri serisinde, Mixcloud veri ihlali, son birkaç aydır yapılan yüksek profilli toplu ihlal vakalarının sonuncusu olarak geliyor. Veriler, kullanıcı adlarını, e-posta adreslerini ve SHA-2 algoritmasıyla karıştırılmış görünen şifreleri içeriyor. Veriler ayrıca hesap kayıt tarihlerini ve son giriş tarihini de içeriyordu. Ayrıca, kullanıcının kayıt olduğu ülkeyi, internet (IP) adresini ve profil fotoğraflarına ait bağlantılar da içeriyordu.

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Şirket, çoğu kullanıcının Facebook üzerinden kaydolduğunu ve hesaplarıyla ilişkili bir şifresi bulunmadığını söylüyor. Verilerin bir kısmını sitenin kaydolma özelliğine karşı e-postaları doğruladık ancak Mixcloud kullanıcıların e-posta adreslerini doğrulamalarını gerektirmiyor.

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Platform üzerinde şifre oluşturup sisteme kayıt olan kullanıcaların verileri dark webde 2000-4000 dolar arasında değişen ücretlerle satılıyor.

https://www.zdnet.com/article/data-of-21-million-mixcloud-users-put-up-for-sale-on-the-dark-web/