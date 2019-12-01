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    21 milyon Mixcloud kullanıcısının verileri dark webde satışa sunuldu

    Bir hacker, bu ayın başlarında çevrimiçi müzik yayını hizmeti olan Mixcloud'u hackledi ve 20 milyondan fazla kullanıcının verilerini dark web pazarında çevrimiçi satıyor.
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    Güvenlik
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    21 milyon Mixcloud kullanıcısının verileri dark webde satışa sunuldu
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    Veri ihlalleri serisinde, Mixcloud veri ihlali, son birkaç aydır yapılan yüksek profilli toplu ihlal vakalarının sonuncusu olarak geliyor. Veriler, kullanıcı adlarını, e-posta adreslerini ve SHA-2 algoritmasıyla karıştırılmış görünen şifreleri içeriyor. Veriler ayrıca hesap kayıt tarihlerini ve son giriş tarihini de içeriyordu. Ayrıca, kullanıcının kayıt olduğu ülkeyi, internet (IP) adresini ve profil fotoğraflarına ait bağlantılar da içeriyordu.

    Ayrıca Bkz. "Araştırmacılar, beyindeki bilinmeyenleri çözebilmek için yeni yöntem geliştirdiler"

    Şirket, çoğu kullanıcının Facebook üzerinden kaydolduğunu ve hesaplarıyla ilişkili bir şifresi bulunmadığını söylüyor. Verilerin bir kısmını sitenin kaydolma özelliğine karşı e-postaları doğruladık ancak Mixcloud kullanıcıların e-posta adreslerini doğrulamalarını gerektirmiyor.

    21 milyon Mixcloud kullanıcısının verileri dark webde satışa sunuldu
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    Platform üzerinde şifre oluşturup sisteme kayıt olan kullanıcaların verileri dark webde 2000-4000 dolar arasında değişen ücretlerle satılıyor.



    https://www.zdnet.com/article/data-of-21-million-mixcloud-users-put-up-for-sale-on-the-dark-web/ Yorum Yaz
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    addidas_85 1 hf.
    Özel tarayıcısı var hocam ama bu kadar şeyin dolaştığı bir ortama dalmak kurtlar ile dans etmek gibidir, fazla uğraşmamak iyi olacaktır...
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    orhanyaltir 1 hf.
    Abi anlamıyorum bu dark Web tam olarak nasıl oluyor nasıl geziliyor

    Bizim bildiğimiz tarayıcı olan chrome ile gezilir mi yoksa özel tarayıcısı mı var??

    Çoğu filmde chrome veya safari üzerinden geziliyor gibi görünüyor

    Bide karman katman diyorlar

    VRmı bilgisi olan aydınlatsın rica etsem
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