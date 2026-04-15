Nvidia, kuantum engellerini aşan ilk AI modeli Ising’i tanıttı

Kuantum bilgisayarlar, klasik sistemlere kıyasla çok daha hassas çalışıyor. Kübit olarak adlandırılan temel bileşenler, en küçük çevresel etkilerden bile etkilenerek hata üretebiliyor. Günümüzde bu sistemlerde yaklaşık her bin işlemde bir hata oluşurken pratik ve güvenilir kullanım için bu oranın trilyonda bire kadar düşürülmesi gerekiyor.
Ising nasıl çalışıyor?
Ising ailesi kalibrasyon ve hata çözümleme olarak iki temel bileşenden oluşuyor.
AI, kuantumun “işletim sistemi” oluyor
Ising modelleri şimdiden Harvard Üniversitesi, Fermilab ve Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı gibi önemli araştırma kurumlarının yanı sıra çeşitli kuantum şirketleri tarafından kullanılmaya başlanmış durumda.
Nvidia ayrıca Ising’i daha geniş bir ekosistemin parçası olarak konumlandırıyor. Modeller, şirketin CUDA-Q platformu ile entegre çalışırken NVQLink donanım bağlantısı sayesinde kuantum işlemciler ile klasik GPU’lar arasında gerçek zamanlı veri alışverişi sağlanabiliyor.