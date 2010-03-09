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AMD: 2GB GDDR5 bellek, çoklu monitör kullanımında 3 kata kadar performans artışı sağlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD: 2GB GDDR5 bellek, çoklu monitör kullanımında 3 kata kadar performans artışı sağlıyor
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AMD'nin resmi çıkış tarihini ay sonuna ertelediği ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modeli, Eylül ayından bu yana satılmakta olan Radeon HD 5870 modeli ile kıyaslandığında hem 6 adet mini-DisplayPortu hem de 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle ayrılıyor. Çoklu monitör desteği ile ulaşılacak yüksek çözünürlük seviyelerinde bellek kapasitesinin kritik öneme sahip olacağını belirten AMD, hazırladığı performans değerlendirmesini de yayımladı. Güncel pek çok oyunu Eyefinity teknolojisi ile 3'lü monitör kurulumunda test eden AMD, yüksek çözünürlük ve detay ayarlarnda yapılan testlerde 2GB GDDR5 bellek kullanımının, 1GB GDDR5 ile kıyaslandığında sağladığı performans avantajına özellikle dikkat çekiyor.

Crysis ve Unreal Tournament 3 gibi oyunlarda 3 kata varan oranda performans artışı sağlayan 2GB GDDR5 bellek kapasitesi, diğer oyunlarda ise %10 ile %80-90 arasında fark yaratmayı başarıyor. AMD tek GPU'lu modellerinde 2GB GDDR5 bellek kapasitesini resmi olarak sadece Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelinde kullanıyor olsa da ekran kartı üreticilerinin özel tasarımlı model çalışmaları sürüyor. Zira Asus, 2GB GDDR5 bellekle donattığı ATi Radeon HD 5870 Matrix modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.


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mamad 9 yıl
Bu tablo ve haberden çıkardığım sonuç:

Ati, ticaret uğruna kendisi ile çelişmektedir (Hakaten Nvidia'ya benzemeye başladı).

Bu önermenin açıklaması ise şöyle:

Ati 3 monitör ile Eyefinity kurulumuna imkan sağlayan kartlarının tamamına 1 GB bellek koymuş durumda. Ancak şuan 2 GB bellekli modellerin 3 monitörlü Eyefinity kurulumlarında çok daha yüksek performans verebileceğini dile getirmiş. 1. Çelişki bu.

2. Çelişki ise hd5870 Eyefinity 6 modelini çıkarmak üzereyken böyle bir sunumda bulunuyor olması. Kardeşim sen bu kartı 2 GB bellekli olduğu için ön plana çıkarmıyorsun ki, 6 monitör ile Eyefinity kurulumuna imkan verdiği için bu kadar reklam yapıyorsun. E o zaman 3 monitör hikayesi nedir?

Buradan anladığım kadarıyla Ati şunu diyor: "Ey Ati hd5800 serisi kullanıcıları! 1 GB bellekli kartlarımla sizleri kazıkladım. Ancak bununla yetinmiyorum. Eyefinity 6 modeli kartımla da kazığı ittirmeye devam ediyorum."

3 monitörlü Eyefinity kurulumu yapmak isteyen arkadaşlara tavsiyem hd5870 2 GB modelini beklemeleridir. Ben değil, bunu Ati diyor!
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sulo61gun 9 yıl
mamad

Bu tablo ve haberden çıkardığım sonuç:

Ati, ticaret uğruna kendisi ile çelişmektedir (Hakaten Nvidia'ya benzemeye başladı).

Bu önermenin açıklaması ise şöyle:

Ati 3 monitör ile Eyefinity kurulumuna imkan sağlayan kartlarının tamamına 1 GB bellek koymuş durumda. Ancak şuan 2 GB bellekli modellerin 3 monitörlü Eyefinity kurulumlarında çok daha yüksek performans verebileceğini dile getirmiş. 1. Çelişki bu.

2. Çelişki ise hd5870 Eyefinity 6 modelini çıkarmak üzereyken böyle bir sunumda bulunuyor olması. Kardeşim sen bu kartı 2 GB bellekli olduğu için ön plana çıkarmıyorsun ki, 6 monitör ile Eyefinity kurulumuna imkan verdiği için bu kadar reklam yapıyorsun. E o zaman 3 monitör hikayesi nedir?

Buradan anladığım kadarıyla Ati şunu diyor: "Ey Ati hd5800 serisi kullanıcıları! 1 GB bellekli kartlarımla sizleri kazıkladım. Ancak bununla yetinmiyorum. Eyefinity 6 modeli kartımla da kazığı ittirmeye devam ediyorum."

3 monitörlü Eyefinity kurulumu yapmak isteyen arkadaşlara tavsiyem hd5870 2 GB modelini beklemeleridir. Ben değil, bunu Ati diyor!

iyi has diyorsun da 2gb lık modelin de ona göre fiyatı olacak yani.ikisini de aynı veya yakın fiyata verirse dediğin doğru olur ama vermeyeceğine göre de mesele yok zaten ayrıca arada fiyat olarak baya bi fark olursa da kimse şaşırmasın
sonuçta ati ikinci revizyon 5xx serisi kartlarını çıkaracak diyorlar ör: 5890 kartını da çıkardığında ve 5870ten çok daha iyi performans verebilir o zaman da 5870 alanlara kazık yedi gözüyle mi bakmamız lazım?yani 2gb ramli modelin daha yüksek çözünürlükte dahi iyi performans vermesinden doğal ne olabilr ki.(ferminin 1.5gb olarak gelmesiyle 2xxx çözünürlüğünde daha iyi sonuçlar alacağının sinyallerini vermesi gibi)
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fatihcanery 9 yıl
aferin amdye gerçekten çok güzel gelişmeler bunlar,son zamanlarda iyi atak yapıyor.hep böyle olsalar bizim icin iyi olur
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lapry 9 yıl
Vay ARKADAŞ YA noluyor bu AMD'ye

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espada1 9 yıl
Bu işi sağlam oturtacaklar gibime geliyor.Gelişmeler cidden güzel...Moskovada bir stand da bu deneyimi yaşadım ve şu kadarını söyleyebilirim müthiş..Maliteyi yüksek ama bence değer..Bakalım bu işin sonu nereye dayanacak..
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annihilator 9 yıl
moskovaya gidip MONİTÖRE mi baktın ya
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