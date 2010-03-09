AMD: 2GB GDDR5 bellek, çoklu monitör kullanımında 3 kata kadar performans artışı sağlıyor

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AMD'nin resmi çıkış tarihini ay sonuna ertelediği ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modeli, Eylül ayından bu yana satılmakta olan Radeon HD 5870 modeli ile kıyaslandığında hem 6 adet mini-DisplayPortu hem de 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle ayrılıyor. Çoklu monitör desteği ile ulaşılacak yüksek çözünürlük seviyelerinde bellek kapasitesinin kritik öneme sahip olacağını belirten AMD, hazırladığı performans değerlendirmesini de yayımladı. Güncel pek çok oyunu Eyefinity teknolojisi ile 3'lü monitör kurulumunda test eden AMD, yüksek çözünürlük ve detay ayarlarnda yapılan testlerde 2GB GDDR5 bellek kullanımının, 1GB GDDR5 ile kıyaslandığında sağladığı performans avantajına özellikle dikkat çekiyor.

Crysis ve Unreal Tournament 3 gibi oyunlarda 3 kata varan oranda performans artışı sağlayan 2GB GDDR5 bellek kapasitesi, diğer oyunlarda ise %10 ile %80-90 arasında fark yaratmayı başarıyor. AMD tek GPU'lu modellerinde 2GB GDDR5 bellek kapasitesini resmi olarak sadece Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelinde kullanıyor olsa da ekran kartı üreticilerinin özel tasarımlı model çalışmaları sürüyor. Zira Asus, 2GB GDDR5 bellekle donattığı ATi Radeon HD 5870 Matrix modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.