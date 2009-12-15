AMD 800.000'den fazla DirectX 11 GPU'su sattı

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ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD, Radeon HD 5700 serisi ile DirectX 11 destekli model gamını 110$ seviyesine kadar çekmiş, çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modeliyle de endüstrinin en hızlı grafik kartını pazara sunmuştu. Ancak DirectX 11 destekli ekran kartları için pazara giren ilk üretici olmasına ve en hızlı grafik çözümünü sunmasına rağmen AMD henüz hedeflediği pazar başarısına ulaşabilmiş değil zira TSMC'nin yaşadığı verimlilik problemlerinden ötürü AMD gelen talebe karşılık verecek adetlerde GPU satışını henüz gerçekleştiremiyor.

Aralık ayı ile birlikte daha fazla sayıda GPU'nun pazara sunulacağını belirten AMD, DirectX 11 destekli ekran kartları için ilk resmi açıklamayı yaptı ve 800.000'den fazla DirectX 11 GPU'sunun satıldığını belirtti. Yıl sona ermeden 1 milyon barajını aşması beklenen AMD, DirectX 11 destekli 5 modeliyle pazarda yer alırken Ocak ayı ile birlikte Radeon HD 5400, 5500 ve 5600 serilerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Açıklamanın detaylarına baktığımızda ise AMD'nin sattığı GPU'ların yarıdan fazlasını (500.000) Juniper yongasının yani Radeon HD 5700 serisinin, kalanı ise Cypress yongasının yani Radeon HD 5800 serisi ve HD 5970 modelinin oluşturduğu belirtildi. Ocak ayı ile birlikte TSMC'nin sorunları aşma sözü vermesi ve Mobility Radeon HD 5000 serisi ile notebook pazarına girecek olan AMD'nin satışlarını ciddi şekilde arttırması bekleniyor.