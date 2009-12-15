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AMD 800.000'den fazla DirectX 11 GPU'su sattı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,9b
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37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD 800.000'den fazla DirectX 11 GPU'su sattı
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ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD, Radeon HD 5700 serisi ile DirectX 11 destekli model gamını 110$ seviyesine kadar çekmiş, çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modeliyle de endüstrinin en hızlı grafik kartını pazara sunmuştu. Ancak DirectX 11 destekli ekran kartları için pazara giren ilk üretici olmasına ve en hızlı grafik çözümünü sunmasına rağmen AMD henüz hedeflediği pazar başarısına ulaşabilmiş değil zira TSMC'nin yaşadığı verimlilik problemlerinden ötürü AMD gelen talebe karşılık verecek adetlerde GPU satışını henüz gerçekleştiremiyor.

Aralık ayı ile birlikte daha fazla sayıda GPU'nun pazara sunulacağını belirten AMD, DirectX 11 destekli ekran kartları için ilk resmi açıklamayı yaptı ve 800.000'den fazla DirectX 11 GPU'sunun satıldığını belirtti. Yıl sona ermeden 1 milyon barajını aşması beklenen AMD, DirectX 11 destekli 5 modeliyle pazarda yer alırken Ocak ayı ile birlikte Radeon HD 5400, 5500 ve 5600 serilerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Açıklamanın detaylarına baktığımızda ise AMD'nin sattığı GPU'ların yarıdan fazlasını (500.000) Juniper yongasının yani Radeon HD 5700 serisinin, kalanı ise Cypress yongasının yani Radeon HD 5800 serisi ve HD 5970 modelinin oluşturduğu belirtildi. Ocak ayı ile birlikte TSMC'nin sorunları aşma sözü vermesi ve Mobility Radeon HD 5000 serisi ile notebook pazarına girecek olan AMD'nin satışlarını ciddi şekilde arttırması bekleniyor.


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emrahcey 9 yıl
Satsın Allah daha çok versinde, fiyatlarını kırsın, Nvidiada rekabet için fiyat kırsın bizlerde daha ucuza ekran kartı alalım.
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9600_G_T 9 yıl
masallah darısı fermı dayıya
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taner11 9 yıl
Yılbaşında bu rakam 1.000.000 gpu olur.nvidia daha ati satamıyor desin
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BAYOKAN84 9 yıl
atı yada nvıdıa kazanmıs bızım ıcın ne farkeder kı....burda onemlı olan ıkı fırmada sektorde yalnız kaldıgında tuketıcıyı soyuyor.....

atı x19xx serisinde yaptı...sonra nvıdıa 88xx serisinde yaptı...şimdide atı 5xxx serisinde yapıyor.....olan gene bıze oluyor....
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sahafiec 9 yıl
@Father Torque
haklısın hocam, bu çılgınlık ötesi birşey - bu rakamlar gerçekten akla zarar.
ATI eğer bu Noeli bu fiyatlarla yüksek bir satış başarısı ile kapatırsa 58xx ve 57xx kartlardan fazlasıyla nasibini almış olacak.
seneye artık fiyatı kırsa da bu kardan sonra koymaz fazla bence.
nVidia bu gidişle büyük vurgunu yapmak için 2010 Noel'i beklemek zorunda.

bu arada PS3'ün diğer konslolların nekadar gerisinde kaldığı da göze batmıyor değil. ilginç bir durum.
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Budfox 9 yıl
Daha fazla satsın daha güçlü bir bilançosu olsun daha rekabetçi kartlar üretsin pazar payı artsın rekabet gelsin..Güzel haber..NVIDIA dx11 lerini çıkarana kadar 1.5 milyon satarsa ATI yükü tutar..
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iktyas 9 yıl
ya o kadar kişi ati kart alıyor memnun oluyor, biz alıyoruz fıyosko cıkıyor valla anlamadım bu işi
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cihandark 9 yıl
nvidia kesin sürüyo kartları piyasaya ati'nin reklam kokan hareketlerinden belli :) paçaları tutuştu zaaar :)
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Hobar 9 yıl

cihandark

nvidia kesin sürüyo kartları piyasaya ati'nin reklam kokan hareketlerinden belli :) paçaları tutuştu zaaar :)


he he öyle oldu
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Applejack 9 yıl
göz göre göre açıyorsunuz ya şu başlığı... biz ne de olsa üyecikleriz.
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Q13ik 9 yıl
1 000 000 tane satsa , 60 $ dan satsa ; iyii iyi valla iyii
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Black_Mamba24 9 yıl
bu arada 500.000 pc de 58xx mi war off amma iş yaf...
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suslu76 9 yıl
60 dolar çok iyimser bir tahmin :D
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Black_Mamba24 9 yıl
ortalama diye dusundum ama tabi sadece tahmın bu:)

suslu76

60 dolar çok iyimser bir tahmin :D

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fz18 9 yıl
satışlar gayet iyi. 800 bin rakamı az olmasa gerek ki dahada satılır.
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sertacaygun 9 yıl
DAha kartlar çıkalı 2 ay olmadı. İyi rakam.
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sp1tf1re 9 yıl
Amd cephesinde son 2 yılda güzel gelişmeler yaşanıyor. Nvidia 5000 serisine karşılık olarak piyasaya ürün süremezse amd'yi mutlu nvidia yı kötü günler bekliyor gibi duruyor.
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Hobar 9 yıl
bir gpu dan edilen kar ne kadardır acaba?
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Black_Mamba24 9 yıl
aslında 100.000 adedt stok varsa 700 000 satmıştır net...gpu basına da 60 dolar? kalsa ortalama iyi para kaldrmış ati denebilir...
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TELESCOPE 9 yıl
gelsin paralar
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