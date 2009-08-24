AMD 890FX yonga setini Nisan ayında lanse edebilir

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Entegre grafik performansıyla öne çıkan 785G yonga setini kısa bir süre önce lanse eden, 795GX yonga setini de önümüzdeki haftalarda duyurması beklenen AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı 890FX yonga setine yönelik olarak yeni bir ertelemeden bahsediliyor. İlk örneklerinin Eyül ayında hazır olacağı belirtilen yüksek performans ve hız aşırtma odaklı RD890 veya bilinen adıyla 890FX çipsetinin Ocak ayından önce hacimli üretime girmeyeceği, resmi lansmanın ise Nisan ayından önce yapılmayacağı bilgileri geliyor.

Lansman dönemine göre yeni yonga setleri için genellikle Mart ayında yapılan CeBIT fuarını değerlendiren AMD cephesinde bu sefer bahsi geçen tarih Nisan ayı. Bu değişimde en önemli payın haberini dün verdiği üst düzey yönetici ayrılığın etkisi olabileceğinden bahsediliyor. Yayınladığımız haberimizde de belirttiğimiz üzere AMD'nin entegre grafik ve yonga seti operasyonlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Eisler, firmadan ayrılarak 3DVision operasyonlarından sorumlu yöneticisi olarak Nvidia tarafına geçiş yaptı.

AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı 890FX yonga setinin, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak dört çekirdekli Phenom II işlemcileri için çeşitli optimizasyonlar içermesi de beklenebilir. Öte an 890FX yonga setine SATA-III ve USB 3.0 desteklerine sahip olması beklenilen SB850 güney köprüsünün eşlik etmesi de kuvvetle muhtemel görünüyor.