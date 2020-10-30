AMD, AI destekli çapraz platform DLSS alternatifi üzerinde çalışıyor

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RDNA2 mimarili kartların tanıtımında etkileyici performans artışı ve enerji verimliliğiyle donanımseverlerin beklentisinden fazlasını sunan AMD heyecan verici özellikler üzerinde mesai harcıyor.

Tanıtımda Fidelity FX teknolojisini detaylandıran AMD oyuncuların daha etkileyici görsellerin tadını çıkarırken performanstan ödün vermeyecek ölçekleme özelliğine değinmişti.

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Buna karşın Nvidia’da olduğu gibi benzer yapay zeka destekli bir ölçekleme teknolojisinin gelip gelmeyeceği ve bu teknolojinin yeşil ekipte olduğu gibi Ray Tracing/DLSS ayrı ayrı aktive edilip edilmeyeceği detaylandırılmamıştı.

AMD’ye konuyla ilgili yöneltilen sorunun cevabına göre kırmızı ekip yeni nesil konsollarda da kullanılacak bir süper ölçekleme teknolojisi için çalışıyor.

Yaygın kullanım potansiyeline sahip ölçekleme teknolojisi geliyor

Çapraz platform geliştirilen proje aynı zamanda da açık kaynak kodlu yapısıyla daha fazla geliştiriciye hitap edecek. RX 6000 serisi kartların satışa sunulacağı döneme yetişmeyeceği belirtilen ölçekleme tekniği daha sonra kullanıma sunulacak.

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Ayrıca Bkz. "AMD’nin Ray Tracing ve DLSS’e rakip teknolojileri, ilk destekleyecek oyunlar"

Son olarak Microsoft’un daha önce paylaştığı slaytlara bakacak olursak AMD’nin teknolojisi makine öğreniminden güç alacağını söyleyebiliriz.

https://videocardz.com/newz/amd-is-working-on-ai-powered-supersampling-nvidia-dlss-alternative

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