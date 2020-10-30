AMD, AI destekli çapraz platform DLSS alternatifi üzerinde çalışıyor

RDNA2 mimarili kartların tanıtımında etkileyici performans artışı ve enerji verimliliğiyle donanımseverlerin beklentisinden fazlasını sunan AMD heyecan verici özellikler üzerinde mesai harcıyor.
Tanıtımda Fidelity FX teknolojisini detaylandıran AMD oyuncuların daha etkileyici görsellerin tadını çıkarırken performanstan ödün vermeyecek ölçekleme özelliğine değinmişti.İlginizi Çekebilir AMD’nin Ray Tracing ve DLSS’e rakip teknolojileri, ilk destekleyecek oyunlar
Buna karşın Nvidia’da olduğu gibi benzer yapay zeka destekli bir ölçekleme teknolojisinin gelip gelmeyeceği ve bu teknolojinin yeşil ekipte olduğu gibi Ray Tracing/DLSS ayrı ayrı aktive edilip edilmeyeceği detaylandırılmamıştı.
AMD’ye konuyla ilgili yöneltilen sorunun cevabına göre kırmızı ekip yeni nesil konsollarda da kullanılacak bir süper ölçekleme teknolojisi için çalışıyor.
Yaygın kullanım potansiyeline sahip ölçekleme teknolojisi geliyor
Çapraz platform geliştirilen proje aynı zamanda da açık kaynak kodlu yapısıyla daha fazla geliştiriciye hitap edecek. RX 6000 serisi kartların satışa sunulacağı döneme yetişmeyeceği belirtilen ölçekleme tekniği daha sonra kullanıma sunulacak.
Ayrıca Bkz. "AMD’nin Ray Tracing ve DLSS’e rakip teknolojileri, ilk destekleyecek oyunlar"
Son olarak Microsoft’un daha önce paylaştığı slaytlara bakacak olursak AMD’nin teknolojisi makine öğreniminden güç alacağını söyleyebiliriz.
https://videocardz.com/newz/amd-is-working-on-ai-powered-supersampling-nvidia-dlss-alternative Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.
Her yerde bu karşıma çıkıyor?
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
Şu an itibari ile rtx 3070, 3080 ve 3090 çöptür arkadaşlar. Kasım ayında Nvidia almayın arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. 🤪