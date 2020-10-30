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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD, AI destekli çapraz platform DLSS alternatifi üzerinde çalışıyor

    AMD'nin etkileyici RX 6000 tanıtımında aranan süper ölçekleme teknolojisi yolda olabilir. Üstelik AMD açık kaynak kodlu ve çapraz platform bir proje geliştiriyor.
    3 sa.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD, AI destekli çapraz platform DLSS alternatifi üzerinde çalışıyor
    Tam Boyutta Gör

    RDNA2 mimarili kartların tanıtımında etkileyici performans artışı ve enerji verimliliğiyle donanımseverlerin beklentisinden fazlasını sunan AMD heyecan verici özellikler üzerinde mesai harcıyor.

    Tanıtımda Fidelity FX teknolojisini detaylandıran AMD oyuncuların daha etkileyici görsellerin tadını çıkarırken performanstan ödün vermeyecek ölçekleme özelliğine değinmişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD’nin Ray Tracing ve DLSS’e rakip teknolojileri, ilk destekleyecek oyunlar

    Buna karşın Nvidia’da olduğu gibi benzer yapay zeka destekli bir ölçekleme teknolojisinin gelip gelmeyeceği ve bu teknolojinin yeşil ekipte olduğu gibi Ray Tracing/DLSS ayrı ayrı aktive edilip edilmeyeceği detaylandırılmamıştı.

    AMD’ye konuyla ilgili yöneltilen sorunun cevabına göre kırmızı ekip yeni nesil konsollarda da kullanılacak bir süper ölçekleme teknolojisi için çalışıyor.

    Yaygın kullanım potansiyeline sahip ölçekleme teknolojisi geliyor

    Çapraz platform geliştirilen proje aynı zamanda da açık kaynak kodlu yapısıyla daha fazla geliştiriciye hitap edecek. RX 6000 serisi kartların satışa sunulacağı döneme yetişmeyeceği belirtilen ölçekleme tekniği daha sonra kullanıma sunulacak.

    AMD, AI destekli çapraz platform DLSS alternatifi üzerinde çalışıyor
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "AMD’nin Ray Tracing ve DLSS’e rakip teknolojileri, ilk destekleyecek oyunlar"

    Son olarak Microsoft’un daha önce paylaştığı slaytlara bakacak olursak AMD’nin teknolojisi makine öğreniminden güç alacağını söyleyebiliriz.



    https://videocardz.com/newz/amd-is-working-on-ai-powered-supersampling-nvidia-dlss-alternative Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    6 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    20 saat önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 sa. en beğenilen
    Rx 6800 alacağım belli oldu. Driverlarla kartın ömrü uzayacaktır
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    clarq26 (Emre Bayram) 2 sa. Altyazar
    Sistemi kurdum beklıyorum bende.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 dk.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
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    kaptan666 (Ridvan ) 19 dk.
    Bu sefer amd çok agresif ve üst segment ekran kartları çıkartıyor. Üstelik oyun konsollarından Pc'ye gelecek oyunlar doğal amd optimize gelecek. Oyun motorlarında küçük optimizasyonlar ile infinite ön bellek fark yaratacak. Mesela Unreal engine 5.0 oyun motoru konsol platformunda amd rdna2 mimarili donanım kullanılarak geliştirildi. Bir de bu dlss benzeri teknoloji ile amd hem performans hem de teknolojide nvidia'yı yakalamış oldu.

    Şu an itibari ile rtx 3070, 3080 ve 3090 çöptür arkadaşlar. Kasım ayında Nvidia almayın arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. 🤪
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 sa.
    Driver’ları adam ederlerse oldu bu iş. NVIDIA driver anlamında çok iyi hiç bir sorunu yok. Ama AMD tutturamadı şu Driver işini.
    Yanıtla +2
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    palamutix 1 sa. yeni yorumcu
    Amd koptu geliyor ne kadar yeşil fanboy varsa ezip geçecek
    Yanıtla +3
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    001ATB (Ahmet ) 1 sa.
    Bu nesilde tercihim kesinlikle amd den yana olacak
    Yanıtla +3
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    classf2re (Emre Mendelyev) 2 sa.
    Bu teknoloji öyle ahım şahım zor bir şey değil. Şimdiye çıkarmalıydın AMD. Büyük ihtimal driver güncellemesiyle vercekler
    Yanıtla +1
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 sa. en beğenilen
    Rx 6800 alacağım belli oldu. Driverlarla kartın ömrü uzayacaktır
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    infidel (Ahmet Can ) 39 dk. TheNewAtilla
    AMD driver konusunda gerçekten iyi. Her güncellemeyle kartlar biraz daha hızlanıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Altyazar 2 sa.
    6800XT, 3080'i testlerde geçemezse amd'lerim seni
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