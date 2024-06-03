Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD AM4'ü unutmadı: Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT geliyor

    AMD, Computex 2024 kapsamında AM4 tabanlı yeni işlemcileri Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT'yi duyurdu. İşte Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT özellikleri...    
    AMD AM4'ü unutmadı: Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT geliyor! Tam Boyutta Gör
    AMD, bildiğiniz gibi performans hedeflerinin çoğunu yeni AM5 soketine kaydırdı. Hatta geçtiğimiz saatlerde Zen 5 tabanlı Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X modellerinin özelliklerini sizlerle paylaştık. Şimdi de yonga devi, Computex 2024 kapsamında Zen 3 tabanlı Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT işlemcilerini duyurdu. 

    Ryzen 9 5900XT özellikleri

    Kaçıranlar için AMD, AM4 platformuna olan uzun ömürlülük taahhüdünü yerine getirdi ve 7 yılı aşkın bir süredir desteklenmeye devam ediyor. Bu yarışa dahil olan Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT ise, 7nm Zen 3 mimarisi, öncekilere göre daha yüksek çekirdek sayısı ve saat hızları ile öne çıkıyor diyebiliriz. İlk modelden başlayacak olursak Ryzen 9 5900XT, Zen 3 tabanlı 16 çekirdek ve 32 iş parçacığıyla birlikte geliyor. 

    AMD AM4'ü unutmadı: Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT geliyor! Tam Boyutta Gör
    Ufak karşılaştırma yapmamız gerekirse, halihazırda mevcut olan Ryzen 9 5900X, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip. Ayrıca daha fazla çekirdeğe ek olarak, 105W TDP ile artırılmış 72 MB önbellek ve 4,8 GHz'e varan saat hızları sunuluyor. AMD ise yeni CPU'yu Intel Core i7-13700K'ya rakip olacak tanıttı. Öyle ki kıyaslama sonuçlarında %1 ila 4 arasında performans farkı mevcut.

    Ryzen 7 5700XT özellikleri

    AMD AM4'ü unutmadı: Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT geliyor! Tam Boyutta Gör
    Bir alt model Ryzen 7 5700XT'ye gelirsek, işlemci abisine kıyasla 8 keçkirdek ve 16 iş parçacığı sunuyor. Buna ek olarak 105W TDP ile derecelendirilen işlemci, 36MB önbellek ve 4,8GHz nominal saat hızına sahip olacak. AMD ise, Ryzen 7 5700XT'nin Core i5-13600KF'den %12'ye kadar daha hızlı olduğunu söylüyor.

    Temmuz ayında raflara çıkacak Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT'nin RGB aydınlatma içeren kutulu bir Wraith Prism soğutucuyla birlikte sunulması bekleniyor. Her iki işlemcinin fiyatı ise henüz açıklanmadı. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lovato lpg beyni kullanıcı yorumları motor önerileri kumru kuşu yumurtasını neden terk eder ortak 1000 tl benexol b12 yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 11i
    Huawei Nova 11i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Rog Strix G16 G614JU-N3196
    Asus Rog Strix G16 G614JU-N3196
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız