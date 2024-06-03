AMD AM4'ü unutmadı: Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT geliyor

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Tam Boyutta Gör AMD, bildiğiniz gibi performans hedeflerinin çoğunu yeni AM5 soketine kaydırdı. Hatta geçtiğimiz saatlerde Zen 5 tabanlı Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X modellerinin özelliklerini sizlerle paylaştık. Şimdi de yonga devi, Computex 2024 kapsamında Zen 3 tabanlı Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT işlemcilerini duyurdu.

Ryzen 9 5900XT özellikleri

Kaçıranlar için AMD, AM4 platformuna olan uzun ömürlülük taahhüdünü yerine getirdi ve 7 yılı aşkın bir süredir desteklenmeye devam ediyor. Bu yarışa dahil olan Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT ise, 7nm Zen 3 mimarisi, öncekilere göre daha yüksek çekirdek sayısı ve saat hızları ile öne çıkıyor diyebiliriz. İlk modelden başlayacak olursak Ryzen 9 5900XT, Zen 3 tabanlı 16 çekirdek ve 32 iş parçacığıyla birlikte geliyor.

Tam Boyutta Gör Ufak karşılaştırma yapmamız gerekirse, halihazırda mevcut olan Ryzen 9 5900X, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip. Ayrıca daha fazla çekirdeğe ek olarak, 105W TDP ile artırılmış 72 MB önbellek ve 4,8 GHz'e varan saat hızları sunuluyor. AMD ise yeni CPU'yu Intel Core i7-13700K'ya rakip olacak tanıttı. Öyle ki kıyaslama sonuçlarında %1 ila 4 arasında performans farkı mevcut.

Ryzen 7 5700XT özellikleri

Tam Boyutta Gör Bir alt model Ryzen 7 5700XT'ye gelirsek, işlemci abisine kıyasla 8 keçkirdek ve 16 iş parçacığı sunuyor. Buna ek olarak 105W TDP ile derecelendirilen işlemci, 36MB önbellek ve 4,8GHz nominal saat hızına sahip olacak. AMD ise, Ryzen 7 5700XT'nin Core i5-13600KF'den %12'ye kadar daha hızlı olduğunu söylüyor.

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Temmuz ayında raflara çıkacak Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT'nin RGB aydınlatma içeren kutulu bir Wraith Prism soğutucuyla birlikte sunulması bekleniyor. Her iki işlemcinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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