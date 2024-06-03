AMD Ryzen 9000 işlemciler duyuruldu: İşte çıkış tarihi, fiyat ve performansları

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Tam Boyutta Gör AMD, Computex 2024 kapsamındaZen 5 mimarisini temel alan Ryzen 9000 masaüstü işlemcilerini tanıttı. Peki Ryzen 9000 serisi işlemcilerin çıkış tarihi, fiyat bilgisi ve teknik özellikleri nasıl olacak? İşte Ryzen 7000 serisine kıyasla artırılmış IPC (Instruction Per Clock) kazancı, iyileştirilmiş I/O ve DDR5 bellek desteğiyle Ryzen 9000 işlemcilerin özellikleri...

AMD Ryzen 9000 işlemciler tanıtıldı

AMD'nin Granite Ridge kod adıyla anılan Ryzen 9000 masaüstü işlemci ailesi, en yeni Zen 5 çekirdek mimarisine dayanıyor. AMD, mevcut AM5 platformuyla desteklenen seride, iyileştirilmiş I/O ve DDR5 bellek desteği dahil olmak üzere birçok alanda 2 katına kadar artış sunmayı başarmış. Bu artışlar arasında ön uç talimat bant genişliği, veri bant genişliği (L2'den L1'e ve L1'den FP'ye) ve AI performansı (AI & AVX512 throughput) yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Granite Ridge işlemcilerin Zen 5 CPU çekirdekleri (CCDs), TSMC'nin 4nm işlem düğümüne, IOD (I/O Die) ise TSMC'nin 6nm işlem düğümüne dayanıyor. Böylece AMD, Zen 4'e kıyasla ortalama %16'lık bir IPC artışı sağlamış durumda. Ayrıca Zen 5 çekirdeği, Geekbench 5.4 AES XTS gibi uygulamalarda %35'e kadar IPC artışı sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bir diğer değişiklik de işlemcilerin L2 ve L3 önbellek yapılandırmasında. IMC'deki (Integrated Memory Controller) değişiklikler sayesinde artık çok daha yüksek EXPO/XMP bellek desteği sağlanıyor ve Infinity Fabric saat hızı Zen 4'te 2000 MHz'den Zen 5'te 2400 MHz'ye çıkarıldı. Ayrıca Ryzen 7000 serisine kıyasla 5600 MT/s ve EXPO/XMP ile 8000 MT/s bellek hızlarına çıkabiliyor.

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Tanıtılan dört işlemcinin detaylarına girmeden önce, "Zen 5" masaüstü işlemciler, AI yüklere yönelik grafik bant genişliğinde %100 artış ve LLM'lerde (Large Language Models) %20 AI hızlandırma sunuyor. Ancak, Ryzen 9000 Masaüstü İşlemcilerinde NPU (Neural Processing Unit) bulunmadığını hatırlatalım.

AMD Ryzen 7000 işlemci fiyatları

Bu yılın Temmuz ayında piyasaya çıkacak Ryzen 9000 işlemcilerin fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak Ryzen 9000 işlemcilerinin Ryzen 7000 serisi ile aynı fiyat aralığında olması bekleniyor.

Ryzen 9 9950X özellikleri

AMD Ryzen 9000 "Granite Ridge" ailesi, başlangıçta dört modelden oluşuyor. Bunlar Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X. Serinin amiral gemisi modelinden başlayacak olursak, Ryzen 9 7950X ile aynı şekilde 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. Boost frekans hızını ise 5.7 GHz seviyesine yükseltiyor. Ryzen 9950X’te toplamda 80 MB önbellek yer alırken bu, 64 MB L3 ve 16 MB L2 önbellek olarak sağlanmış..Ayrıca 170W TDP'ye sahip

Tam Boyutta Gör AMD, Ryzen 9 9950X'in Intel Core i9-14900K'ya karşı %56'ya kadar daha fazla üretkenlik performansı (%29.8 ortalama artış) ve %23'e kadar daha fazla oyun performansı (%13.2 ortalama artış) sunduğunu belirtti. Ayrıca oyun performansında Zen 4 3D V-Cache işlemcilerden daha hızlı ve Zen 5 3D V-Cache bu adımı daha da ileriye taşıyacak.

Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı: 16 çekirdek, 32 iş parçacığı

16 çekirdek, 32 iş parçacığı Maksimum Boost Hızı: 5.7 GHz

5.7 GHz Önbellek: Toplam 80 MB (64 MB L3 + 16 MB L2)

Toplam 80 MB (64 MB L3 + 16 MB L2) TDP (Termal Tasarım Gücü): 170W

170W Çekirdek Mimarisi: Zen 5

Zen 5 Üretim Teknolojisi: TSMC 4nm (CCDs), TSMC 6nm (IOD)

Ryzen 7 9900X özellikleri

Ryzen 9 ailesinin ikinci en güçlü ürünü olan 9900X, 12 çekirdekli ve 24 iş parçacıklı yapıda geliyor. 5,6 GHz'e kadar yükseltme saati ile desteklenen işlemci, abisine kıyasla 76MB önbellek ve 120W TDP ile destekleniyor. Kıyaslamak gerekirse selefi olan 7900X'in 170W TDP'ye sahip olduğunu hatırlatalım. İşlemcinin L2 ve L3 boyutları ise henüz paylaşılmadı.

Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı: 12 çekirdek, 24 iş parçacığı

12 çekirdek, 24 iş parçacığı Maksimum Boost Hızı: 5.6 GHz

5.6 GHz Önbellek: Toplam 76 MB

Toplam 76 MB TDP (Termal Tasarım Gücü): 120W

120W Çekirdek Mimarisi: Zen 5

Zen 5 Üretim Teknolojisi: TSMC 4nm (CCDs), TSMC 6nm (IOD)

Ryzen 7 9700X özellikleri

Serideki ilk Ryzen 7 işlemci 9700X ise, 8 çekirdek ve 16 izlek birimden oluşurken 5.5 GHz boost frekans değerleri sunacak. Bu frekansların sonucu olarak 65W TDP elde ediliyor. Ryzen 9700X’te toplamda 40 MB önbellek yer alırken bu, 32 MB L3 ve 8 MB L2 önbellek olarak ayrılıyor. Bunun selefi ile benzer olduğunu hatırlatalım. Ancak 7700X'te bulunan 105W TDP'ye kıyasla 65W güce ihtiyaç duyuyor.

Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı: 8 çekirdek, 16 iş parçacığı

8 çekirdek, 16 iş parçacığı Maksimum Boost Hızı: 5.5 GHz

5.5 GHz Önbellek: Toplam 40 MB (32 MB L3 + 8 MB L2)

Toplam 40 MB (32 MB L3 + 8 MB L2) TDP (Termal Tasarım Gücü): 65W

65W Çekirdek Mimarisi: Zen 5

Zen 5 Üretim Teknolojisi: TSMC 4nm (CCDs), TSMC 6nm (IOD)

Ryzen 7 9600X özellikleri

Son olarak serinin uygun fiyatlı üyesi Ryzen 5 7600X, abisine kıyasla 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı sunuyor. İşlemci, 5.40GHz'e kadar saat hızına sahip ve 30MB önbellek ile destekleniyor. Belirtilen TDP değeri ise 7600X'te olduğu gibi 65W.

Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı: 6 çekirdek, 12 iş parçacığı

6 çekirdek, 12 iş parçacığı Maksimum Boost Hızı: 5.4 GHz

5.4 GHz Önbellek: Toplam 38 MB

Toplam 38 MB TDP (Termal Tasarım Gücü): 65W

65W Çekirdek Mimarisi: Zen 5

Zen 5 Üretim Teknolojisi: TSMC 4nm (CCDs), TSMC 6nm (IOD)

AMD Ryzen 9000 masaüstü işlemciler ve özellikleri İşlemci Modeli Çekirdek Sayısı İş Parçacığı Sayısı Maksimum Hız (GHz) Önbellek (MB) TDP (W) Fiyat Ryzen 9 9950X 16 32 5.7GHz 80 MB (64 MB L3 + 16 MB L2) 170W - Ryzen 9 9900X 12 24 5.6GHz 76 120W - Ryzen 7 9700X 8 16 5.5GHz 40 MB (32 MB L3 + 8 MB L2) 65W - Ryzen 5 9600X 6 12 5.4GHz 38 65W -

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AMD Ryzen 9000 işlemciler tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri