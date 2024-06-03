AMD Ryzen 9000 işlemciler duyuruldu: İşte çıkış tarihi, fiyat ve performansları

- AMD Ryzen 9000 işlemciler tanıtıldı
- AMD Ryzen 7000 işlemci fiyatları
- Ryzen 9 9950X özellikleri
- Ryzen 7 9900X özellikleri
- Ryzen 7 9700X özellikleri
- Ryzen 7 9600X özellikleri
- AMD Ryzen 9000 masaüstü işlemciler ve özellikleri
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AMD Ryzen 9000 işlemciler tanıtıldı
AMD'nin Granite Ridge kod adıyla anılan Ryzen 9000 masaüstü işlemci ailesi, en yeni Zen 5 çekirdek mimarisine dayanıyor. AMD, mevcut AM5 platformuyla desteklenen seride, iyileştirilmiş I/O ve DDR5 bellek desteği dahil olmak üzere birçok alanda 2 katına kadar artış sunmayı başarmış. Bu artışlar arasında ön uç talimat bant genişliği, veri bant genişliği (L2'den L1'e ve L1'den FP'ye) ve AI performansı (AI & AVX512 throughput) yer alıyor.
Tanıtılan dört işlemcinin detaylarına girmeden önce, "Zen 5" masaüstü işlemciler, AI yüklere yönelik grafik bant genişliğinde %100 artış ve LLM'lerde (Large Language Models) %20 AI hızlandırma sunuyor. Ancak, Ryzen 9000 Masaüstü İşlemcilerinde NPU (Neural Processing Unit) bulunmadığını hatırlatalım.
AMD Ryzen 7000 işlemci fiyatları
Bu yılın Temmuz ayında piyasaya çıkacak Ryzen 9000 işlemcilerin fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak Ryzen 9000 işlemcilerinin Ryzen 7000 serisi ile aynı fiyat aralığında olması bekleniyor.
Ryzen 9 9950X özellikleri
AMD Ryzen 9000 "Granite Ridge" ailesi, başlangıçta dört modelden oluşuyor. Bunlar Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X. Serinin amiral gemisi modelinden başlayacak olursak, Ryzen 9 7950X ile aynı şekilde 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. Boost frekans hızını ise 5.7 GHz seviyesine yükseltiyor. Ryzen 9950X’te toplamda 80 MB önbellek yer alırken bu, 64 MB L3 ve 16 MB L2 önbellek olarak sağlanmış..Ayrıca 170W TDP'ye sahip
- Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı: 16 çekirdek, 32 iş parçacığı
- Maksimum Boost Hızı: 5.7 GHz
- Önbellek: Toplam 80 MB (64 MB L3 + 16 MB L2)
- TDP (Termal Tasarım Gücü): 170W
- Çekirdek Mimarisi: Zen 5
- Üretim Teknolojisi: TSMC 4nm (CCDs), TSMC 6nm (IOD)
Ryzen 7 9900X özellikleri
Ryzen 9 ailesinin ikinci en güçlü ürünü olan 9900X, 12 çekirdekli ve 24 iş parçacıklı yapıda geliyor. 5,6 GHz'e kadar yükseltme saati ile desteklenen işlemci, abisine kıyasla 76MB önbellek ve 120W TDP ile destekleniyor. Kıyaslamak gerekirse selefi olan 7900X'in 170W TDP'ye sahip olduğunu hatırlatalım. İşlemcinin L2 ve L3 boyutları ise henüz paylaşılmadı.
- Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı: 12 çekirdek, 24 iş parçacığı
- Maksimum Boost Hızı: 5.6 GHz
- Önbellek: Toplam 76 MB
- TDP (Termal Tasarım Gücü): 120W
- Çekirdek Mimarisi: Zen 5
- Üretim Teknolojisi: TSMC 4nm (CCDs), TSMC 6nm (IOD)
Ryzen 7 9700X özellikleri
Serideki ilk Ryzen 7 işlemci 9700X ise, 8 çekirdek ve 16 izlek birimden oluşurken 5.5 GHz boost frekans değerleri sunacak. Bu frekansların sonucu olarak 65W TDP elde ediliyor. Ryzen 9700X’te toplamda 40 MB önbellek yer alırken bu, 32 MB L3 ve 8 MB L2 önbellek olarak ayrılıyor. Bunun selefi ile benzer olduğunu hatırlatalım. Ancak 7700X'te bulunan 105W TDP'ye kıyasla 65W güce ihtiyaç duyuyor.
- Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı: 8 çekirdek, 16 iş parçacığı
- Maksimum Boost Hızı: 5.5 GHz
- Önbellek: Toplam 40 MB (32 MB L3 + 8 MB L2)
- TDP (Termal Tasarım Gücü): 65W
- Çekirdek Mimarisi: Zen 5
- Üretim Teknolojisi: TSMC 4nm (CCDs), TSMC 6nm (IOD)
Ryzen 7 9600X özellikleri
Son olarak serinin uygun fiyatlı üyesi Ryzen 5 7600X, abisine kıyasla 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı sunuyor. İşlemci, 5.40GHz'e kadar saat hızına sahip ve 30MB önbellek ile destekleniyor. Belirtilen TDP değeri ise 7600X'te olduğu gibi 65W.
- Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı: 6 çekirdek, 12 iş parçacığı
- Maksimum Boost Hızı: 5.4 GHz
- Önbellek: Toplam 38 MB
- TDP (Termal Tasarım Gücü): 65W
- Çekirdek Mimarisi: Zen 5
- Üretim Teknolojisi: TSMC 4nm (CCDs), TSMC 6nm (IOD)
|İşlemci Modeli
|Çekirdek Sayısı
|İş Parçacığı Sayısı
|Maksimum Hız (GHz)
|Önbellek (MB)
|TDP (W)
|Fiyat
|Ryzen 9 9950X
|16
|32
|5.7GHz
|80 MB (64 MB L3 + 16 MB L2)
|170W
|-
|Ryzen 9 9900X
|12
|24
|5.6GHz
|76
|120W
|-
|Ryzen 7 9700X
|8
|16
|5.5GHz
|40 MB (32 MB L3 + 8 MB L2)
|65W
|-
|Ryzen 5 9600X
|6
|12
|5.4GHz
|38
|65W
|-
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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